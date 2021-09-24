Будут ли деньги из России? Почему Жапаров вспомнил о русском языке в Киргизии

13:19 24.09.2021

Будут ли деньги из России? Григорий Михайлов о том, почему вспомнили о русском языке в Киргизии

Филипп Прокудин

24.09.2021



Киргизия намерена перевести документооборот на государственный язык. Президент республики Садыр Жапаров заявил, что для этого требуется "лишь желание". Цель – добиться "полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах". Случайно ли это заявление – Украина.ру узнавала у специалиста по Средней Азии Григория Михайлова

- Григорий, с чем связано заявление президента Жапарова?



- Долгосрочный момент – киргизский язык наращивает свое присутствие, русского языка становится меньше. И из-за того, что становится меньше русских, в широком смысле русских – русскоязычных, всех тех, для кого это первый язык. И за последние три-четыре года из-за ротации кадров резко сократилось число тех, кто использует русский в официальной переписке. В администрации президента и правительстве теперь те, кому удобнее говорить на киргизском. Это смена поколения управленцев.



- Это как-то связано с постоянно происходившей в Киргизии свержением президентов?



- Такая же динамика – сокращение ареала использования русского языка была и при предыдущих президентах Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове. В 2018 году произошел перелом, руководящие посты массово заняли кадры, которые привыкли думать, говорить и писать по-киргизски. В целом в Киргизии не реализуется политика, направленная на вытеснение русского языка. Местным элитам просто не до этого, они заняты выживанием и зарабатыванием денег, сокращение использования русского языка - попутный процесс.



Киргизские политики прагматичны – русское, русскоязычное население мало на что влияет, например, на результаты выборов. Оно не так активно ходит голосовать, не выдвигает своих кандидатов. В коридорах власти и во время кампаний большую роль играют выходцы из регионов – чаще киргизскоязычные.



- То есть никакой политической актуальности в словах Жапарова нет?



- Конкретно сейчас Киргизстан в сложной экономической ситуации. Он всегда в такой ситуации. Но 2021-й выдался тяжелым даже на общем фоне. Требуется финансовая поддержка со стороны. Поэтому разговоры о языке – это такое зондирование вопроса – будут ли деньги от России. В этом году часть запланированной российской помощи Киргизии была заморожена. А на подходе парламентские выборы…



Конечно, отчасти слова Жапарова обращены и к сельским киргизам. Но парадокс в том, что в аулах скидываются, чтобы оплатить преподавателя русского для детей. Среди рядовых киргизов есть запрос на русский язык, даже не запрос, а требование. Они понимают, что знание русского языка их сыновьям и дочерям резко увеличивает возможности за пределами республики. Обучение вскладчину – это не норма, население в Киргизстане в массе бедное, деньги идут на еду. Но сам факт, что такое есть, показателен.



Это происходит опять же не по чьей-то злой воле, а из-за общего ухудшения положения в образовании. Учителей русского языка просто не хватает. Где-нибудь в Оше или Баткене и рады бы его учить, но преподавать некому.

Так что видеть в вытеснении русского языка киргизским происки Вашингтона, Стамбула, Бишкека, еще кого-нибудь смысла нет. Это объективная тенденция. Другое дело, что есть и обратное движение – за сохранение и продвижение русского языка, причем движение, которое поддерживается и самими киргизами. И масштабы этого движения можно и увеличить.