 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.09.2021
13:42  Новый азиатский маневр России, - "Форбс"
13:40  Турция, Пакистан и Азербайджан формируют военный блок против Индии, России и Ирана, - М.Магид
13:39  Попали в Вену: участники иранской сделки не будут встречаться на ГА ООН
13:35  Почему советский народ не спас Советский Союз? - А.Непогодин
13:19  Будут ли деньги из России? Почему Жапаров вспомнил о русском языке в Киргизии
12:01  Киргизия станет 1-й страной официально признавшей Афганский талибский эмират? - А.Ажиев
11:34  Трусоватого вождя каталонских сепаров Пучдемона арестовали на итальянской Сардинии. Готовят на посадку

11:12  Талибы пообещали публично отрубать руки за воровство: "Необходимо для безопасности"
10:28  Тегеран в шаге от сверхоружия: что дальше? - В.Сажин
09:23  КирВыборы-2021. Как Старая площадь сама взращивает протестный потенциал оппонентов, - Д.Подольская
08:46  Кредит на бедность: размышления после расстрела в Алматы, - Петр Своик
08:38  Экс-посол в Кабуле М. Конаровский: "Надо смотреть на их (талибов) дела, а не на приятные уху слова"
08:18  Баткен. Таджики взяли в плен 2 кыргызских малолетних драчунов и захватили микроавтобус
08:08  Ирак перед выборами, - Антон Веселов
01:02  "Избиения чернокожих" ведут к узурпации власти в США, - Г.Мирзаян
00:55  США собирается вечно мстить Афганистану
00:49  Зачем Байден и Джонсон объявили России и Китаю "войну ценностей"? - В.Павленко
00:44  Соединенные Штаты и Турция рассматривают Алматы как военную базу, - В.Мухин
00:37  Уроки Талибана. Наследственный Исламский Эмират - оптимальная форма госустройства для ЦА, - Р.Абдуллаев
00:35  Китайская дилемма: чем грозит крах Evergrande - ведущего девелопера КНР
00:15  Украино-казахстанский урок. Зловещее дежавю, - Евгений Фатеев
00:14  Эрдоган ведет игру против всех, - Тимофей Бордачев
00:04  Лоббисты Эрдогана отуречивают Россию
00:03  Белый дом ищет успокоительное для Ближнего Востока, - И.Субботин
Четверг, 23.09.2021
23:05  Дефолт гигантской китайской бизнес-империи Evergrande грозит потрясением мировой экономике
18:53  Имама Атырауской области Казахстана обвиняют в соцсетях в продаже имущества мечети, - "Э-К"
15:15  Экс-вице-министра финансов Казахстана Енсебаева посадили на 4 года. Крал, где работал
14:59  Баткен. На таджико-кыргызской границе мутузит друг дружку школота. Подрастают...
12:17  Западная "толерантность" и массовый убой фарерских дельфинов. Одно другому не мешает
12:12  Казахстанский TikTok-дом YOLO House стал самым популярным в мире
12:10  КырДепутаты возмущены. Остатки "Кумтора" растаскивают без их участия, - "ВБ"
12:08  Противостояние с Китаем несет для Австралии колоссальный риск, - Г.Мирзаян
11:37  Израиль вооружит арабов с хитрым расчетом, - "Взгляд"
11:05  Они штарались... Что выполнено и что не выполнено из прошлогоднего послания президента Токаева? - Е.Косенко
10:59  Поздно, прокомпостировали... Об обратном переименовании Алматы в Алма-Ату, - Д.Ашимбаев
10:38  КазПрез учредил "штаб" по купированию адайского сепаратизма
10:34  Украинские думы о поджоге Рейхстага, - С.Князев
10:33  Разницы между Байденом и Трампом для Ирана нет, - Н.Бобкин
10:27  Вся "турецкая" политика Кремля - цепь грубых политических ошибок, - С.Багдасаров
09:58  Миграционный кризис в США: "Придумай плохо и сделай плохо", - Джейн Спай
09:54  Участь Индии в Афганской игре, - А.Куприянов
09:33  "Дружеское" покусывание. В ответ на турецкие крым-пакости Россия вновь заигрывает с курдами, - Таха Даглы
09:21  Талибы выпустили из тюрем убийц и наркоторговцев: экс-прокуроры вынуждены скрываться
09:20  В Украине утвердили алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
09:17  Россия объявила Европе Газоват. Сама того не желая.., - К.Зайцев
09:15  Обустроенный Китай. новые горизонты социализма, - Юрий Тавровский
08:39  Доктор физиологии Тыналиева возглавила реорганизованную НацАттестационную комиссию при КиргизПрезиденте
08:30  А и Б сидели на трубе – не шутка, а российская экономика, - М.Синельников-Оришак
08:19  Беженцы не вписались в миграционную бизнес-модель России, - Е.Трифонова
00:59  Карл Бильдт: Отказ Запада от построения наций аморален
00:55  Дипломатия уступок: как Таджикистан десять лет назад отдал свои земли Китаю, - Х.Хуррамов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Будут ли деньги из России? Почему Жапаров вспомнил о русском языке в Киргизии
13:19 24.09.2021

Будут ли деньги из России? Григорий Михайлов о том, почему вспомнили о русском языке в Киргизии
Филипп Прокудин
24.09.2021

Киргизия намерена перевести документооборот на государственный язык. Президент республики Садыр Жапаров заявил, что для этого требуется "лишь желание". Цель – добиться "полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах". Случайно ли это заявление – Украина.ру узнавала у специалиста по Средней Азии Григория Михайлова
- Григорий, с чем связано заявление президента Жапарова?

- Долгосрочный момент – киргизский язык наращивает свое присутствие, русского языка становится меньше. И из-за того, что становится меньше русских, в широком смысле русских – русскоязычных, всех тех, для кого это первый язык. И за последние три-четыре года из-за ротации кадров резко сократилось число тех, кто использует русский в официальной переписке. В администрации президента и правительстве теперь те, кому удобнее говорить на киргизском. Это смена поколения управленцев.

- Это как-то связано с постоянно происходившей в Киргизии свержением президентов?

- Такая же динамика – сокращение ареала использования русского языка была и при предыдущих президентах Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове. В 2018 году произошел перелом, руководящие посты массово заняли кадры, которые привыкли думать, говорить и писать по-киргизски. В целом в Киргизии не реализуется политика, направленная на вытеснение русского языка. Местным элитам просто не до этого, они заняты выживанием и зарабатыванием денег, сокращение использования русского языка - попутный процесс.

Киргизские политики прагматичны – русское, русскоязычное население мало на что влияет, например, на результаты выборов. Оно не так активно ходит голосовать, не выдвигает своих кандидатов. В коридорах власти и во время кампаний большую роль играют выходцы из регионов – чаще киргизскоязычные.

- То есть никакой политической актуальности в словах Жапарова нет?

- Конкретно сейчас Киргизстан в сложной экономической ситуации. Он всегда в такой ситуации. Но 2021-й выдался тяжелым даже на общем фоне. Требуется финансовая поддержка со стороны. Поэтому разговоры о языке – это такое зондирование вопроса – будут ли деньги от России. В этом году часть запланированной российской помощи Киргизии была заморожена. А на подходе парламентские выборы…

Конечно, отчасти слова Жапарова обращены и к сельским киргизам. Но парадокс в том, что в аулах скидываются, чтобы оплатить преподавателя русского для детей. Среди рядовых киргизов есть запрос на русский язык, даже не запрос, а требование. Они понимают, что знание русского языка их сыновьям и дочерям резко увеличивает возможности за пределами республики. Обучение вскладчину – это не норма, население в Киргизстане в массе бедное, деньги идут на еду. Но сам факт, что такое есть, показателен.

Это происходит опять же не по чьей-то злой воле, а из-за общего ухудшения положения в образовании. Учителей русского языка просто не хватает. Где-нибудь в Оше или Баткене и рады бы его учить, но преподавать некому.
Так что видеть в вытеснении русского языка киргизским происки Вашингтона, Стамбула, Бишкека, еще кого-нибудь смысла нет. Это объективная тенденция. Другое дело, что есть и обратное движение – за сохранение и продвижение русского языка, причем движение, которое поддерживается и самими киргизами. И масштабы этого движения можно и увеличить.

Источник - ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632478740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение
- Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах
- Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК - А. Смаилов
- Состоялось заседание коллегии МСХ РК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  