Попали в Вену: участники иранской сделки не будут встречаться на ГА ООН

13:39 24.09.2021

Почему Тегеран отказался проводить министерскую встречу пятерки на Генассамблее



Эльнар Байназаров



Участники иранской ядерной сделки не будут собираться на полях Генассамблеи ООН из-за позиции Ирана. Об этом "Известиям" заявил источник в дипломатических кругах. По его словам, европейские участники настаивали на проведении встречи в ходе недели высокого уровня в ООН, но Тегеран отказался от этого формата, отдав предпочтение переговорам в Вене. Еще одной причиной того, что встреча не состоялась, стала позиция КНР: китайские дипломаты до последнего не были уверены, что прибудут на ГА ООН из-за эпидситуации, отметил источник. Потому встречу не смогли включить в график. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что иранцы отказались от переговоров из-за нежелания новой администрации Ирана встречаться с американцами. В итоге единственной площадкой для этого диалога остается Вена.



Не без Китая



21 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) состоится в рамках недели высокого уровня на полях Генассамблеи в Нью-Йорке. Министр отметил, что такая встреча "придаст новый импульс" переговорам по иранской ядерной проблеме.



Однако, как отметил источник "Известий" в дипломатических кругах, встречи пятерки на полях ООН не будет - Иран решил, что переговоры следует проводить только в рамках текущего формата в Вене.



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- Такие встречи министерского уровня проводились ежегодно в ходе недели высокого уровня в конце сентября, вскоре после открытия Генассамблеи ООН. Однако в этом году иранцы заявили, что не планируют встречаться на таком уровне, для них рабочей площадкой остается Вена. Вместо встречи "пятерки" глава МИД Ирана провел двусторонние встречи с коллегами из Франции, Великобритании и главой евродипломатии Жозепом Боррелем, - пояснил источник.



Глава МИДа исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиян ранее заявил, что переговоры по СВПД в Вене возобновятся в течение нескольких недель.



В посольстве Ирана в РФ не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос "Известий".



По словам источника "Известий", на решение не проводить встречу повлияла также неопределенность с присутствием китайской делегации: дипломаты КНР до конца не были уверены в том, что прибудут в Нью-Йорк лично из-за текущих коронавирусных ограничений.



В ходе встречи главы МИД Ирана с Жозепом Боррелем последний, как координатор Совместной комиссии по СВПД, еще раз подчеркнул "огромную важность скорейшего возобновления переговоров в Вене для возвращения к полной реализации СВПД", - отмечается в официальном сообщении по итогам переговоров. Там же говорится, что иранский министр заверил в готовности возобновить переговоры в ближайшее время.



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Боррель ранее также признался, что в его графике не запланированы какие-либо встречи в формате 5+1 (РФ, КНР, США, Франция и ФРГ + Иран).



"Мы не доверяем"



Иранцы отказались от проведения встречи пятерки на полях ООН, так как не хотят лично встречаться с американцами, предположил в беседе с "Известиями" старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.



- Иранцы не доверяют им. Глава МИД Ирана на полях Генассамблеи ООН встречался практически со всеми министрами с ЕС, но с каждым из них отдельно. Возможно, Иран пока не хочет раскрывать карты перед основной сессией в Вене, - подчеркнул эксперт.



"Мы не доверяем обещаниям, которые делала администрация США", - констатировал президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на Генассамблее ООН.



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Иранский лидер подчеркнул, что недоверие вызвано тем, что несмотря на 15 докладов МАГАТЭ, которые свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.



Встречи пятерки на полях ООН не случилось, однако опосредованно позицию Тегерана до американцев донес Жозеп Боррель: сразу после переговоров с Абдоллахияном глава евродипломатии провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и предупредил, что срок возврата в ядерную сделку с Ираном не вечен.



Президент США Джо Байден, в свою очередь, дал позитивный сигнал, уточнив: Вашингтон "работает с Группой 5 + 1, чтобы дипломатическим путем добиться возвращения Ирана к соблюдению СВПД. Мы готовы вернуться к полному соблюдению соглашения, если Иран сделает то же самое".



Встречаться рано



"Мы готовы уступить"

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Встреча на министерском уровне на полях ООН не состоялась, поскольку проводить ее преждевременно, считает аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. Эксперт заявил "Известиям", что Ирану для начала нужно определиться со своей позицией и вернуться на переговоры в Вене.



- Переговорный процесс до сих пор не возобновлен на рабочем уровне. Часть вопросов можно обсудить на заседании Совместной комиссии в Вене, затем провести седьмой раунд переговоров и только после этого выводить этот вопрос на министерский уровень. Сейчас бы это была церемониально-протокольная встреча, к которой Иран не был готов, поскольку еще не определился со своей позицией, - пояснил эксперт.



В то же время подготовка к возобновлению венских переговоров уже началась. Об этом свидетельствует и то, что 19 сентября глава иранского агентства по атомной энергии Мохаммад Эслами прибыл в Вену для участия в 65-й ежегодной конференции МАГАТЭ.



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Сроки предстоящих переговоров пока неизвестны, пояснил "Известиям" Владимир Сажин. Но принципиальных различий в подходах нового правительства Ирана и прежнего кабинета в отношении СВПД нет. При кабинете прежнего иранского президента Хасана Рухани за шесть раундов переговоров в Вене было отработано уже более 1500 страниц вариантов окончательного документа. Была большая наработка, и со стороны Ирана, и со стороны группы 5+1.



- Главная тема, которая была озвучена еще во время предвыборной кампании нынешнего президента Эбрахима Раиси - Иран совершенно не интересует, вернутся ли США в СВПД, его интересует снятие всех санкций одновременно, а потом уже разговоры об СВПД, - напомнил эксперт.



Он также уточнил: ситуация становится более жесткой, иранцы - новая администрация - не собираются идти на уступки, на которые могла бы пойти команда Рухани.



Единственное, что вселяет надежду в продолжение переговоров - это то, что экономика Ирана находится в очень сложном положении после пандемийного года, констатировал востоковед. Для того, чтобы по-настоящему восстановиться, Ирану необходимо снятие американских санкций. Это будет побудительным моментом, чтобы прийти к определенному компромиссу - прежде всего со стороны Ирана - на переговорах по ядерной сделке.