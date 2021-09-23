 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
На российской границе задержан украинский шпион с паспортом гражданина Узбекистана
18:33 24.09.2021

Гражданин Узбекистана со шпионской техникой задержан на границе РФ

видео тут -
https://ren.tv/news/v-rossii/883350-grazhdanin-uzbekistana-so-shpionskoi-tekhnikoi-zaderzhan-na-granitse-rf

Гражданин Узбекистана со шпионской техникой задержан на российской границе в Брянской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иностранец был задержан за незаконное пересечение государственной границы с Украины в Российскую Федерацию.

В ведомстве отметили, что в ходе досмотра в верхней одежде и личных вещах задержанного "обнаружены специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно являющееся наркотическим".

В ФСБ добавили, что гражданин на конфиденциальной основе с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины.

Ранее ФСБ показала кадры задержания украинского шпиона в Туле.

Источник - ren.tv
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