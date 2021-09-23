На российской границе задержан украинский шпион с паспортом гражданина Узбекистана

18:33 24.09.2021

Гражданин Узбекистана со шпионской техникой задержан на границе РФ



видео тут -

https://ren.tv/news/v-rossii/883350-grazhdanin-uzbekistana-so-shpionskoi-tekhnikoi-zaderzhan-na-granitse-rf



Гражданин Узбекистана со шпионской техникой задержан на российской границе в Брянской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Иностранец был задержан за незаконное пересечение государственной границы с Украины в Российскую Федерацию.



В ведомстве отметили, что в ходе досмотра в верхней одежде и личных вещах задержанного "обнаружены специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно являющееся наркотическим".



В ФСБ добавили, что гражданин на конфиденциальной основе с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины.



Ранее ФСБ показала кадры задержания украинского шпиона в Туле.