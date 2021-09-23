Тысячи вагонов с казахстанскими товарами застряли на китайской границе, - К.Токаев

19:21 24.09.2021

Президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания Высшего совета по реформам обратился к членам правительства из-за проблемы с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай, передает Tengrinews.kz.



Как сообщается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра торговли Бахыта Султанова о системных мерах по продвижению экспорта. Президент отметил, что наращивание несырьевого экспорта – важнейший вопрос повестки дня правительства.



По его мнению, снятие экспортных барьеров, расширение географии и номенклатуры экспорта, защита национальных экономических интересов требуют общих усилий всего правительства. МИД и его загранучреждения также должны активно подключиться к усилиям по продвижению экспорта, открытию рынков и снятию барьеров.



"Длительное время наблюдается системная проблема с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай. Транзитные грузы проходят, а наши ожидают на границе. Тысячи вагонов, заполненных казахстанскими товарами, застряли на переходах. Бизнес обращается за помощью напрямую к Президенту. В таких случаях именно правительство должно незамедлительно реагировать, снимать все вопросы с партнерами", – подчеркнул Глава государства.



Ранее в НПП заявили о миллиардных убытках из-за вспышки коронавируса на китайской железной дороге.



По словам заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Талгата Темирханова, в августе в направлении КНР отставлено от движения порядка 4 590 вагонов.



"...Казахстанские поставщики не могут выполнить условия договоров в связи с отсутствием официальной информации с проблемами на китайской стороне", - заявлял ранее Темирханов.