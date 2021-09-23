Крах "Азия авто Казахстан". Завод разорен, директор Ненахов - найден повешенным в лесу

19:28 24.09.2021

Полиция ВКО расследует самоубийство главы "Азия Авто Казахстан"



По факту гибели Антона НЕНАХОВА в полиции ВКО завели уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

Назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела,



- говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.



Напомним, автосборочное производство в Усть-Каменогорске остановилось по инициативе руководства компании в ноябре 2020 года. Причиной стал конфликт руководства Группы компаний "Бипэк Авто - Азия Авто" с Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Ведомство отозвало льготы, которые были у предприятия до апреля 2020 года.



В феврале 2021 года работники завода "Азия Авто" стали получать уведомления о сокращении. Было уволено около полутора тысячи специалистов "Азия Авто". Также "Азия Авто" обязали выплатить в доход государства 174 миллиарда тенге.



В августе 2021 года глава Группы компаний Анатолий Балушкин был объявлен в розыск, суд заочно санкционировал его арест по части 4 статьи 190 ("мошенничество") Уголовного кодекса Казахстана.



До недавних пор Антона Ненахова не знали как главу предприятия казахстанского автопрома. Он был сотрудником компании, также известен в соцсетях как талантливый фотограф, пишет издание yk.kz.



Как передает источник, 23 сентября Антона Ненахова нашли повешенным в лесу за городом, его машина стояла на трассе. Накануне его вызывали для допроса по делу "Бипэк Авто - Азия Авто".