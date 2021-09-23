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|Крах "Азия авто Казахстан". Завод разорен, директор Ненахов - найден повешенным в лесу
19:28 24.09.2021
Полиция ВКО расследует самоубийство главы "Азия Авто Казахстан"
По факту гибели Антона НЕНАХОВА в полиции ВКО завели уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".
Назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела,
- говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.
Напомним, автосборочное производство в Усть-Каменогорске остановилось по инициативе руководства компании в ноябре 2020 года. Причиной стал конфликт руководства Группы компаний "Бипэк Авто - Азия Авто" с Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Ведомство отозвало льготы, которые были у предприятия до апреля 2020 года.
В феврале 2021 года работники завода "Азия Авто" стали получать уведомления о сокращении. Было уволено около полутора тысячи специалистов "Азия Авто". Также "Азия Авто" обязали выплатить в доход государства 174 миллиарда тенге.
В августе 2021 года глава Группы компаний Анатолий Балушкин был объявлен в розыск, суд заочно санкционировал его арест по части 4 статьи 190 ("мошенничество") Уголовного кодекса Казахстана.
До недавних пор Антона Ненахова не знали как главу предприятия казахстанского автопрома. Он был сотрудником компании, также известен в соцсетях как талантливый фотограф, пишет издание yk.kz.
Как передает источник, 23 сентября Антона Ненахова нашли повешенным в лесу за городом, его машина стояла на трассе. Накануне его вызывали для допроса по делу "Бипэк Авто - Азия Авто".