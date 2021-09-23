УкрПрез Зеленский объявил войну олигархам. Рубит сук..., - Т.Ивженко

19:32 24.09.2021 Борьба с олигархами провоцирует в Украине политический кризис



Партию Зеленского подозревают в попытке сконцентрировать абсолютную власть



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

23.09.21



Закон об олигархах был неоднозначно воспринят депутатами Верховной рады.

Утверждение закона о борьбе с олигархами может послужить причиной нового политического кризиса в Украине. В четверг представители оппозиционных фракций заявили, что с помощью этого закона президент Владимир Зеленский сконцентрирует в своих руках абсолютно всю власть в стране. Ситуацию сравнивали с 16 января 2014 года, когда Верховная рада проголосовала за так называемые диктаторские законы Януковича.

Законопроект, который вызвал шквал эмоций в Верховной раде, был подан президентом Зеленским под длинным названием: "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ содержит четыре критерия, по которым лицо может быть внесено в список олигархов: участие в политической жизни, контроль над СМИ, владение монополиями, размер активов. Сам список, который должен быть в открытом электронном доступе, должен вести Совет нацбезопасности и обороны (СНБО). И именно СНБО, согласно закону, будет определять, кто из украинских бизнесменов попадет в перечень олигархов. Людям из черного списка запрещено будет участвовать в приватизации, финансировать политические партии, их влияние на СМИ будет ограничено. Кроме того, олигархи должны будут ежегодно подавать открытые электронные декларации о доходах и имуществе (сейчас такие декларации составляют чиновники всех уровней).



Законопроект, который был принят в первом чтении летом, вызвал множество претензий. Депутаты подали к нему более 1,2 тыс. поправок, а уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что документ противоречит ряду норм Конституции. Поэтому председатель парламента Дмитрий Разумков направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию, выводы которой ожидаются к концу декабря. Не дожидаясь этого времени, парламентское большинство, представленное пропрезидентской фракцией "Слуга народа", внесло в повестку дня на 23 сентября рассмотрение законопроекта во втором чтении. Дмитрий Разумков в этот день все еще находился на больничном.



С чем была связана спешка, никто из представителей партии власти толком не объяснил. Некоторые напоминали, что деолигархизация – это вопрос, принципиально важный для президента Зеленского. Еще в июне он в видеообращении предостерег депутатов от попыток отложить или затянуть рассмотрение законопроекта. И пригрозил, что в таком случае объявит всеукраинский референдум по вопросу о статусе олигархов. О значимости законопроекта для самого Зеленского можно судить по его заявлению: "Это только первый шаг. Это создание фундамента для противодействия олигархическому влиянию… Этот законопроект – первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе: да, в Украине есть олигархи; да, они влияют на политику. И – да, этого больше не будет".



Авторы всех поправок к президентскому законопроекту в целом разделяют мнение Зеленского. Но расходятся с президентом в очень важных деталях. В первую очередь это касается вопроса о том, какой орган и по каким критериям должен определять статус олигархов. Партия "Голос" в своем заявлении выразила мнение многих, включая и председателя парламента Дмитрия Разумкова: принимать такие решения могут антикоррупционные органы, а не Совет нацбезопасности и обороны. "Но, очевидно, президенту важно, чтобы это был именно СНБО, ведь президент единолично формирует состав СНБО и управляет им. Это абсолютизирует власть президента, что может привести к авторитарному политическому режиму". В момент, когда законопроект еще только готовился к рассмотрению во втором чтении, депутаты от оппозиции, стоя у парламентской трибуны, скандировали: "Диктатуру – прочь!" А уже после голосования член "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что 23 сентября 2021 года можно сравнить с 16 января 2014 года, когда были приняты диктаторские законы Януковича. Считается, что именно эти законы предопределили судьбу Виктора Януковича и его команды, поскольку переломили ход начавшихся в ноябре 2013 года протестных акций. Намек на ситуацию семилетней давности оппозиция сейчас адресует президенту Зеленскому.



В партии власти сочли, что те, кто добивался внесения поправок в закон, действовали в угоду олигархам и пытались, как и прогнозировал Зеленский, затянуть рассмотрение вопроса. В конце прошлой недели министр юстиции Денис Малюська сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", что именно с этой целью законопроект был направлен в Венецианскую комиссию. Мол, пройдет время, пока в Европе подготовят выводы относительно украинского законопроекта. Затем, возможно, придется вносить рекомендованные поправки – и процесс может затянуться до новых выборов в Украине. Малюська не принимает аргумент оппозиции о том, что СНБО не вправе принимать решение (а президент Украины, возглавляющий СНБО, – вводить его в действие своим указом) относительно признания того или иного лица олигархом.



Оппозиция не согласилась с этим. Поскольку предполагалось, что в парламенте в четверг начнется битва, зампредседателя Верховной рады Руслан Стефанчук с утра пригласил лидеров фракций на совещание, затянувшееся на два часа. Суть разговора, по словам участников совещания, свелась к призывам партии власти к оппозиции не затягивать процедуру рассмотрения законопроекта отдельным голосованием за каждую поправку, ведь это потребовало бы несколько дней. В итоге оппозиционные фракции – кроме "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" – согласились вообще отозвать все свои поправки, заменив их выступлениями лидеров фракций и авторов поправок. Но когда работа началась, представители "Слуги народа" попытались еще больше сократить процедуру, что не позволило бы оппозиции высказать свое мнение. Поэтому в зале Верховной рады начались конфликты. Обошлось без драк, однако оппозиция несколько раз пыталась блокировать трибуну. Об атмосфере можно судить по такому эпизоду: в какой-то момент зампредседателя Верховной рады Стефанчук с удивлением прочитал поданное ему заявление двух депутатских фракций ("Европейской солидарности" и "Голоса") об отстранении его от ведения парламентского заседания. Затем к трибуне подошли члены "Голоса", заявившие, что не уполномочили своего лидера Ярослава Железняка на подписание такого документа. А заявление от одной фракции регламент позволяет оставить без внимания. Но в ту же минуту члены фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина" подписали заявление с "Европейской солидарностью" – вместо "Голоса". Отвлекаясь на рассмотрение еще и этого вопроса, Верховная рада провела отдельное голосование, но идея отстранить Стефанчука не получила необходимой поддержки.



В итоге законопроект Зеленского все же был формально рассмотрен и поставлен на голосование. Его поддержали 279 депутатов от фракций "Слуга народа" (229 голосов), "Голос" (11), "За будущее" (18), "Доверие" (15), еще 6 голосов дала группа депутатов, которые не входят в состав фракций. Противники законопроекта не воздержались, как это обычно бывает, а нажали на красные кнопки. Но это не повлияло на ситуацию. Законопроект принят. Если его подпишет руководитель Верховной рады и затем президент Украины, документ вступит в силу. Представители оппозиции обещали, что после получения выводов Венецианской комиссии вернутся к закону о борьбе с олигархами – внесут в него поправки либо вообще проголосуют за его отмену. Старожилы украинского парламента отмечали, что это не имеет значения, поскольку ситуация уже изменилась сейчас: до декабря СНБО под руководством Зеленского успеет составить перечень олигархов.



Примечательно, что в четверг у здания Верховной рады проходило сразу несколько митингов и акций протеста. Представители власти считают, что оппозиция пытается раскачать ситуацию в стране, чтобы таким образом защитить олигархов. Эксперты не исключают, что развитие ситуации приведет к политическому кризису.



Киев



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Зачем Рада приняла "закон об олигархах": Зеленский отдает Украину иностранцам

"Фактически, бизнесменов превращают во "врагов народа"



Верховная Рада Украины приняла предложенный президентом Владимиром Зеленским закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Закон вроде бы призван ограничить влияние сверхбогатых людей на политику, что можно только приветствовать. Но на самом деле этот вроде бы полезный закон имеет двойное дно, о чем мы и поговорили сегодня с нашим экспертом из Института стран СНГ Иваном Скориковым.



"Фактически, бизнесменов превращают во "врагов народа"



Закон относит к олигархам частных лиц по нескольким критериям. Во-первых, это стоимость активов данного лица или лиц, чьим бенефициаром оно выступает. Чтобы попасть в реестр олигархов, стоимость активов должна превышать миллион прожиточных минимумов.



Олигарх должен иметь значительное влияние на политическую и экономическую жизнь Украины и контролировать СМИ. Тем, кто получит статус олигарха, будет запрещено финансировать политические партии и участвовать в приватизации крупных активов. Госслужащие определенных категорий должны будут подавать в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) отчеты о контактах с олигархами.



В число этих госслужащих войдет президент, спикер Рады и его заместители, депутаты и члены правительства. В отчете чиновник обязан будет изложить краткое содержание разговора с олигархом.



Специально для "МК" оценку принятого закона дал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.



- Почему "закон об олигархах" принят именно сейчас?



- Он принят очень вовремя – после визита Зеленского в США, после его договоренностей с американцами об изменениях на Украине под обещанные Байденом кредиты. Изменения эти должны касаться демократизации, борьбы с коррупцией, судебной системы – это все традиционные требования США, необходимые им для полного политического и экономического освоения Украины. После этого Зеленский на встрече с американскими бизнесменами заявил, что он готов дать "зеленый свет" американским инвесторам, и тут же принимается закон об олигархах.



- В чем его главный смысл, по-вашему?



- Этот закон имеет два аспекта: внешний и внутренний. С одной стороны, он показывает американским партнерам Зеленского, что им надо делать ставку на него, что он "свой сукин сын" и принял правила игры. Это тем более важно, что его главный конкурент, Петр Порошенко, сохраняет неплохие позиции в США, у него есть лоббисты в Демократической партии и прямые отношения с Байденом, имеющие и коррупционную составляющую (Порошенко является подельником сына Байдена по делу компании "Бурисма").



По сути, Зеленский показывает, что он готов отдать места украинских олигархов и захваченные ими ресурсы Украины транснациональным корпорациям. Прежде всего – американским компаниям. В законе говорится о недопустимости для олигархов участвовать в будущей приватизации. Конечно же, в эту приватизацию включатся "западные инвесторы", которым президент готов отдать землю и заводы Украины. По сути, закон дает зеленый свет для внешней оккупации страны.



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- А в чем внутренний смысл этого закона?



- Он заключается в том, чтобы расправиться с оппонентами Зеленского. Ставленник олигархических кланов Зеленский, конечно, не будет кусать кормящую руку. Олигархов Коломойского и Ахметова трогать не будут. Этот законопроект призван ограничить критику "команды Зе" со стороны принадлежащих оппозиционным олигархам СМИ.



Критерии, по которым любого богатого человека могут признать олигархом, не особенно высоки. Это наличие бизнеса, причем не особо крупного: на российские деньги состояние должно превышать 6 миллиардов рублей. Также это участие в политической жизни и владение СМИ. Такой человек может быть признан олигархом по заявлению органов исполнительной власти и решением СНБО.



СНБО давно стал репрессивным органом, который снимает ответственность за принятие решений с депутатов, Офиса президента и лично с Зеленского. Например, решением СНБО были введены санкции против гражданина Украины Медведчука, что противоречит закону.



Именно СНБО формирует списки угрожающих национальной безопасности страны граждан РФ, включая артистов и юмористов. В данном случае СНБО будет принимать решения о том, кого признать олигархом, абсолютно неправовым способом, без всякого суда, на свое усмотрение. И, конечно же, эти решения будут согласовываться с Офисом президента.



- Насколько серьезными будут последствия для тех, кого признали олигархом?



- Человек, внесенный в "список олигархов", лишается возможности участвовать в политической жизни, спонсировать политические партии. Более того, все чиновники должны будут отчитываться о любых своих контактах с ним. Фактически, человек, на котором стоит клеймо "олигарх", превращается в такого "врага народа". То есть Зеленский продолжает политику внутренней политической сегрегации, что мы уже видели на примере Медведчука.



Правовых механизмов оспорить занесение в "черный список" олигархов законопроект не предусматривает. Человек становится "токсичным", его отстраняют от политической жизни, от влияния в медиа. Все это приведет к тому, что СМИ, которые принадлежат бизнесменам, настроенным критически по отношению к Зеленскому, начнут корректировать свою редакционную политику, чтобы их владелец не получил клеймо "олигарха". Зеленский прекрасно понимает, что именно СМИ потопили Порошенко, а ранее Януковича. Поэтому и зачищает сейчас это поле, чувствуя, что теряет популярность.



Марина Перевозкина



Московский комсомолец



https://www.mk.ru/politics/2021/09/24/zachem-rada-prinyala-zakon-ob-oligarkhakh-zelenskiy-otdaet-ukrainu-inostrancam.html Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632501120

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