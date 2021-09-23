Союз AUKUS – путь к мировому хаосу, - Александр Широкорад

00:44 25.09.2021 23.09.2021



Как аукнется Австралии вступление в новый военный альянс



Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.



С момента обретения Зеленым континентом независимости на него не было совершено ни одного нападения, но Канберра с тех пор участвовала в десятках военных операций по всему миру.

"Мне трудно представить, чтобы обеспечение эффективных мер по предотвращению новой войны и развитию тесного сотрудничества между народами было возможно без создания того, что я бы назвал братским союзом англоязычных стран". Это цитата из речи Уинстона Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года.



15 сентября 2021 года Австралия, Великобритания и США подписали договор AUKUS, направленный против "потенциальной угрозы правопорядку, включая неразрешимые территориальные споры, терроризм и организованную преступность". Риторический вопрос: а кто и когда угрожал войной Австралии или покушался на ее территориальную целостность? С момента провозглашения независимости Австралии 1 января 1901 года – никто и никогда! Да, в остальном мире было много вековых конфликтов типа "давнего спора славян" (России и Польши), тысячелетнего спора об Эльзасе и Лотарингии и т.п. Но никто никогда не собирался посягать на Австралийский материк.



А вот Австралия, получив независимость, в том же году отправила 16 тыс. солдат для участия в Англо-бурской войне. С тех пор и до 2021 года не было ни одной войны, в которой не участвовали бы австралийские войска.



В Китае австралийские войска участвовали в подавлении "восстания боксеров" в 1900–1901 годах. А в 1918–1919 годах австралийцы оказались в Мурманске, Прионежье, в войсках Колчака и три австралийских эсминца – в Черном море.



25 апреля 1915 года на полуострове Галлиполи высадился Австралийский и новозеландский армейский корпус – АНЗАК. В ходе восьмимесячной кампании австралийцы потеряли 8141 человека убитыми и 25 111 ранеными.



Дарданелльская операция с треском провалилась. Зато в Австралии 25 апреля стало национальным праздником – Днем победы великого австралийского народа над турецкими захватчиками.



Во время Первой мировой войны, в 1914–1918 годах, население Австралии составляло 5 млн человек. Мобилизовали в вооруженные силы 417 тыс. человек, погибло 60 тыс. Зато к Австралии присоединилась восточная часть Новой Гвинеи, а также архипелаг Бисмарка и отдельные острова Бука и Бугенвиль.



В 1933 году Австралия аннексировала острова Картье и риф Ашимор в Тиморском море. Ну, это мелочевка. А вот 13 июня 1933 года Канберра выдала Акт о принятии Австралией антарктической территории. Речь шла примерно о 40% территории Антарктиды (восточной ее части).



Немного статистики об участии австралийских войск в конфликтах после окончания Второй мировой войны.



В ходе войны в Корее (1950–1953) Австралия послала 17,8 тыс. солдат, из которых 341 убит, 1216 ранены и 30 взяты в плен.



В партизанской войне в Малайе (1950–1960) участвовало 7 тыс. австралийских солдат.



Операция на Борнео против индонезийских повстанцев (1966) – свыше 3,5 тыс. австралийских солдат.



Во Вьетнамской войне (1964–1973) приняло участие свыше 50 тыс. австралийских солдат. Убиты 519 человек, ранены 2398. (Данные о потерях официальные и явно заниженные.)



Война в Персидском заливе (1991) – два эсминца и 750 человек "дайвинговой команды". После 1991 года австралийские корабли регулярно патрулируют Персидский залив и Красное море.



Операция в Восточном Тиморе (1999–2007) – в разное время участвовало от 2 тыс. до 700 австралийцев.



Война в Афганистане (2001–2021) – всего приняло участие 39 тыс. австралийских солдат. Последние 250 военнослужащих были эвакуированы самолетом 1 июля 2021 года.



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За все время пребывания у власти Эммануэль

Макрон впервые столкнулся с предательством

ближайших союзников. Фото ReutersВ 1951 году Великобритания передает Австралии остров Херд и острова Макдональда. Острова маленькие, но у них огромная экономическая зона. Острова расположены в южной части Индийского океана, в 4100 км от Австралии и в 1630 км от Антарктиды, – лишний повод для претензий на Антарктику.

В 1954 году Великобритания передает Австралии Кокосовые острова – 27 островов в Индийском океане, в 960 км от Индонезии и в 2800 км от Австралии. В 1957 году Великобритания передала Австралии остров Рождества.



Надо ли говорить, что "владычица морей" отдавала Австралии стратегические острова не за красивые глаза? Австралия предоставила Лондону обширные территории под ракетные и ядерные полигоны.



В 1952–1956 годах на австралийских островах Монте-Белло (в 130 км от материка) были взорваны три британские ядерные бомбы мощностью до 90 килотонн. Далее их взрывали на полигоне в Маралинге. С 27 сентября 1956 года по 9 октября 1957 года там было взорвано семь британских ядерных бомб, что привело к загрязнению резервации, где жили аборигены.



А на огромном полигоне Вумера, строительство которого началось 1 апреля 1947 года, были испытаны практически все баллистические и крылатые стратегические ядерные ракеты Великобритании, а также зенитные и противолодочные ракеты. С этого же полигона с 29 ноября 1967 года производились запуски космических аппаратов.



В 1963 году правительство Австралии подписывает с США соглашение о базировании в двух портах Австралии американских ядерных подводных лодок.



В 17 км к юго-западу от городка Алис-Спрингс (Центральная Австралия) расположена сверхсекретная американская база Пай Гэп. Это центр глобального шпионажа. Там 38 огромных радаров управляют группировкой из нескольких десятков разведывательных спутников, а также поддерживают операции американских аппаратов по перехвату российских и китайских искусственных спутников.



А еще ранее, в 1961 году, США разместили свои разведывательные самолеты "Локхид" U-2 на аэродроме города Сейл (штат Виктория). Любопытно, что оные U-2 шпионили не за СССР или КНР, а за союзником США по НАТО Францией, проводившей атомные испытания на острове Муруроа. Французам пришлось перебросить туда эскадрилью высотных истребителей-перехватчиков.



С 2003 года Канберра участвует в американской программе создания противоракетной обороны. С сентября 2017 года по май 2020 года в состав австралийского ВМФ вошли три эсминца типа "Хобарт" водоизмещением 6250 т. Они оснащены установкой вертикального пуска Mk-41 с 48 ячейками, способными запускать ракеты ПРО СМ-3 комплекса "Иджис" или крылатые ракеты "Томагавк".



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Первой жертвой неожиданного союза США,

Великобритании и Австралии стало

французское стратегическое военное

предприятие. Фото ReutersКроме того, в составе ВМФ находятся шесть подводных лодок типа "Коллинз" (3051/3353 т), оснащенные ракетами "Суб-Гарпун".

Сейчас идет реконструкция австралийских баз ВВС в Ричмонде и Эмберли для приема американских стратегических бомбардировщиков. В неназванных местах на юге Австралии планируется постройка еще нескольких аэродромов для ВВС США.



В 2016 году Австралия заключила с Францией контракт на постройку 12 подводных лодок типа "Шортфин Баракуда" Блок-1А, оснащенных воздухонезависимой энергетической установкой типа MESMA ("единый двигатель"), работающей на этаноле и сжиженном водороде. Стоимость заказа 66 млрд долл.



И вот 16 сентября 2021 года австралийский премьер Скотт Морринсон заявил об аннулировании заказа в связи с постройкой в Австралии восьми атомных подводных лодок. Все эти восемь лодок войдут в состав ВМФ Австралии только к 2036 году. Однако до этого австралийцы получат несколько "б/у" американских атомных подводных лодок.



Аналогичное мероприятие прошло в начале 1970-х годов. Пока американцы изготавливали для Австралии 24 дальних бомбардировщика F-111, австралийцам безвозмездно передали 24 американских истребителя F-4Е "Фантом".



Восемь атомных подводных лодок будут оснащены американскими крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью полета 2400 км или более совершенными крылатыми ракетами.



В отечественных СМИ утверждается, что эти ракеты будут представлять собой угрозу КНР. Это очевидно. Однако разведчик и аналитик Яков Кедми полагает, что основными направлениями для атак австралийских АПЛ из акватории Тихого океана по России будут объекты на российском Дальнем Востоке и в Северном Ледовитом океане: "Именно по объектам на территории России и Китая со своих атомных подлодок в Тихом океане англосаксы и запланировали нанесение ракетных ударов".



Уже сейчас Арктика стала местом противостояния РФ и США. Нельзя исключить, что в ближайшие 10–20 лет произойдет серьезный конфликт. Ну, а восемь австралийских АПЛ с "Томагавками" на борту смогут действовать в Восточном секторе Российской Арктики.



На вопрос журналистов о возможности размещения ракет средней дальности на территории Австралии госсекретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать, сказав, что это суверенное дело Канберры.



Спору нет, что ракеты средней дальности, дислоцированные в Австралии, могут поразить цели в Южном и Центральном Китае, но не долетят даже до нашего Дальнего Востока. Тем не менее размещение таких ракет в Австралии серьезно облегчит задачу правительств Японии и стран Европы уговорить парламенты своих стран на размещение американских ракет средней дальности.



Любопытна редакционная статья китайской газеты "Хуаньцю шибао": "Хотя Вашингтон заявляет, что австралийские атомные подводные лодки не будут нести ядерное оружие, этим словам, очевидно, не стоит сильно верить. С их самого появления атомные подлодки были инструментом для нанесения предупредительного удара…



Однако как бы Австралия ни вооружалась, ей по-прежнему отводится роль приспешника США. Мы советуем Канберре не думать, что, если она приобретет атомные подводные лодки и ударные ракеты, у нее появятся средства, чтобы запугать Китай. Если она будет осуществлять еще более высокомерные провокации против Китая или даже совершит военный промах, КНР без промедлений накажет ее.



Если она (Австралия) служит верой и правдой США и берется за то, что ей не по силам, накаляя обстановку и занимая антикитайскую позицию, особенно в военной сфере, то вполне вероятно, что Австралия станет целью Китая для контратаки и сдерживания, а также "наказания одного в назидание остальным". И первыми западными солдатами, погибшими в Южно-Китайском море тоже, с наибольшей вероятностью, станут австралийцы".



Видимо, слова "наказать одного в назидание остальным" – это аналог турецкой пословицы: "Кошку бьют – невестке понять дают". Вспомним август 1945 года. Атомная бомбардировка города Хиросимы не имела абсолютно никакого военного значения. Там не было войск или оборонных заводов. Однако 20-килотонная бомба была сброшена только затем, чтобы провести показательную акцию устрашения.



В России и Европе привыкли понимать под термином "ядерная война" термоядерную тотальную войну. Но США еще с 1950 года параллельно готовились к ограниченной (локальной) ядерной войне. Недаром еще 25 мая 1953 года в Неваде 280-мм пушка М.65 впервые в истории выстрелила снарядом с ядерной боевой частью.



Сейчас вероятность локальной ядерной войны возросла по сравнению с 1990-ми годами. Причем она на порядок более вероятна, чем тотальная ядерная война с ядерной зимой и прочими прелестями.



Ну, а в случае возникновения серьезного конфликта на Тихом океане или в Арктике у КНР и РФ может возникнуть соблазн по образцу августа 1945 года попугать "дедушку Байдена", отправив десяток термоядерных боеголовок на Австралию. Именно на это и намекает "Хуаньцю шибао". Нетрудно подсчитать, что при этом радиоактивный фон в Китае и на российском Дальнем Востоке останется в пределах нормы. Источник - ng.ru

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