Сеть зла и раздора. О самой радикальной террористической группировке в Афганистане, - Лариса Шашок

08:30 25.09.2021 Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.



23.09.21



Окрепшие террористические организации представляют все большую опасность для мирного населения Афганистана. Фото Reuters

Террористическая организация "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ), которая считается наиболее жесткой экстремистской группировкой среди действующих на территории Афганистана, функционирует одновременно как независимая организация и как радикальная фракция движения "Талибан" (запрещено в РФ). В последнее время "Сеть Хаккани"" усилила влияние в кругу руководства афганских талибов. Об этом свидетельствует то, что ее нынешний главарь Сираджаддин Хаккани был назначен министром внутренних дел в новом правительстве "Талибана".



Среди фракций афганских талибов "Сеть Хаккани" представляется наиболее сплоченным подразделением в значительной степени из-за согласованной тактики руководства. При осуществлении нападений сторонники "Сети Хаккани" преимущественно используют атаки террористов-смертников и самодельные взрывные устройства.



ЭВОЛЮЦИЯ СЕТИ



"Сеть Хаккани", основанная лидером моджахедов Джалалуддином Хаккани в 1980-е годы, формировалась как суннитская военно-политическая организация. Вместе с соратниками Хаккани руководил одним из фронтов в афганском вооруженном конфликте. После выхода СССР из Афганистана Хаккани заявил о союзе с афганскими талибами и поддержке их режима в стране. С приходом к власти талибов Хаккани вошел в состав правительства муллы Омара в Кабуле (1996–2001), хотя его сеть продолжала сохранять независимый от движения "Талибан" статус.



"Сеть Хаккани" базируется в Северном Вазиристане (Пакистан) и в основном ведет трансграничную террористическую деятельность в Восточном Афганистане и районе Кабула.



Согласно данным американских спецслужб, со вр еменем организация установила прочные связи не только с афганским "Талибаном", но также с пакистанской Межведомственной разведкой (МВР) и "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). И, хотя официально "Сеть Хаккани" действует независимо от других организаций, ее основатель Хаккани и его сын Сираджаддин присягнули на верность руководству афганских талибов.



В Пакистане "Сеть Хаккани" управляет лагерями, используемыми для обучения террористов-смертников и планирования материально-технического обеспечения военных операций. В Афганистане опорные пункты сети расположены в регионе Лойя-Пактия, который включает провинции Пактия, Пактика, Хост и частично Газни. Район Хоста особенно важен со стратегической точки зрения, поскольку через него проходят маршруты, соединяющие Афганистан и Пакистан.



Хаккани происходят из племени задран, одного из пуштунских племен, проживающих на территории Афганистана и Пакистана. И афганские талибы, и "Сеть Хаккани" являются националистическими пуштунскими организациями и разделяют общую цель увеличения числа пуштунов на государственных должностях. Основными целями "Сети Хаккани" являются укрепление Исламского Эмирата Афганистан и поддержка власти талибов в Афганистане.



РУКОВОДСТВО



"Сеть Хаккани" имеет клановую иерархическую структуру. Практически все руководство представлено членами одной семьи, а те, кто не являются кровными родственниками – выпускники медресе Дар аль-Улум Хаккания в Пакистане, где когда-то учился Хаккани. Также известно о тесных связях между данным медресе и движением "Талибан". До официального создания "Сети Хаккани" Джалалуддин был членом исполнительного комитета "Хезб-э Ислами" (запрещен в РФ) – одного из самых радикальных движений сопротивления режиму Дауда. Хаккани установил связи с Усамой бен Ладеном. Руководство движения "Талибан" объявило о смерти Джалалуддина Хаккани 4 сентября 2018 года.



После смерти Джалалуддина руководство "Сетью Хаккани" унаследовал его сын Сираджаддин. Считается, что он приверженец гораздо более радикальной и жесткой линии, чем его отец, что очевидно из его тактики использования в подрывной деятельности террористов-смертников. Сираджаддин взял на себя ответственность за организацию покушения на президента Афганистана Хамида Карзая в апреле 2008 года. В отличие от отца для привлечения финансирования он открыто полагается на преступную деятельность, включающую в себя незаконный оборот наркотиков и похищение людей с целью получения выкупа. Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным глобальным террористом в марте 2008 года и в настоящее время предлагает вознаграждение в размере 10 млн долл. за информацию, которая может привести к его аресту.



Еще один высокопоставленный руководитель сети – Яхъя Хаккани, также известный как Кари Сахиб, по совместительству зять Сираджуддина. С середины 2009 года Яхъя был связующим звеном между "Сетью Хаккани" и "Аль-Каидой". Он также переводит с арабского языка для Сираджуддина. Яхъя участвует в финансовых, террористических и пропагандистских операциях "Сети Хаккани" и играет важную роль в получении финансовой поддержки для проведения подрывных операций. Министерство финансов США объявило Яхъю Хаккани особо опасным международным террористом в феврале 2014 года. За информацию, которая может привести к его аресту, предусмотрено вознаграждение в размере 5 млн долл. США.



С тех пор как Сираджаддин Хаккани взял на себя управление сетью, ее идеологические цели приобрели более амбициозный характер. Вместе с тем, последние годы деятельности "Сети Хаккани" демонстрируют, что ее идеология не основана исключительно на догмах фундамента или националистическом пуштунском сепаратизме. Использование власти для осуществления политических изменений, будь то захват территории, восстановление национального эмирата или реализация сравнительно менее ощутимых целей скорее является результатом прагматичного смешения общепринятой идеологии сети и личных мотивов ее руководства.



ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Как известно, деятельность "Сети Хаккани" была направлена на подрыв интересов западных стран в Афганистане. В декабре 2009 года сеть организовала теракт на базе передового развертывания Чапман ЦРУ в афганской провинции Хост. Подрыв террориста-смертника на территории базы считается одним из самых масштабных ударов по объектам ЦРУ в последние десятилетия. Данный теракт привел к гибели семи офицеров американской разведки. Два года спустя, в сентябре 2011 года, управляемый грузовиком террорист-смертник совершил нападение на базу НАТО в провинции Вардак, в результате которого погибли четыре афганских мирных жителя, 77 американских военнослужащих были ранены. В том же месяце боевики "Сети Хаккани" совершили в Кабуле ряд нападений на посольство США и штаб-квартиру Международных сил содействия безопасности НАТО (ISAF), в результате чего было убито 16 человек. В июне 2012 года "Сеть Хаккани" организовала нападение террориста-смертника на американскую базу передового развертывания Салерно недалеко от границы с Пакистаном. В результате нападения были убиты два американских военнослужащих. В октябре 2013 года боевики "Сети Хаккани" предприняли попытку атаковать американскую базу передового развертывания Гуд, однако афганским правительственным силам удалось перехватить бомбу, заложенную в грузовике. Устройство, начиненное 27 т взрывчатки, не сдетонировало, но стало самой большой из когда-либо сконструированных автомобильных бомб. В ответ на экстремистскую деятельность "Сети Хаккани" в феврале 2010 года ВС США ликвидировали самого младшего из братьев Сираджаддина Хаккани, Мохаммада ударом с беспилотника. Два года спустя, в августе 2012 года, аналогичным образом был ликвидирован брат Сираджуддина Бадруддин Хаккани. В ноябре 2013 года деятельность "Сети Хаккани" была частично подорвана в результате убийства ответственного за финансирование Насируддина Хаккани недалеко от Исламабада. В ноябре 2019 года трех высокопоставленных лидеров "Сети Хаккани" обменяли на 10 военнослужащих Афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF). Братья Сираджуддина Хаджи Малик Хан, Хафиз Абдул Рашид Омари и Анас Хаккани были обменены на членов ANDSF и двух профессоров Кабульского университета, гражданина США Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, которых более трех лет удерживали в заложниках.



В мае 2020 года, афганские правительственные силы арестовали восемь человек из объединенной экстремистской ячейки, состоящей как из боевиков "Сети Хаккани", так и из членов афганского подразделения "Исламского государства" "ИГ-Хорасан" (запрещено в РФ). В результате атаки были ликвидированы пять боевиков объединенной сети, ответственной за нападения во время официальной церемонии приведения к присяге президента Афганистана Ашрафа Гани в марте и на авиабазе Баграм в апреле.



В данный момент трудно определить точное количество членов "Сети Хаккани", но ряд экспертов полагает, что в ней числится около 10 тыс. боевиков, что составляет до 20% людских ресурсов талибов. Большую часть боевиков сеть вербует в северных районах Пакистана и на юго-востоке Афганистана, однако, по данным американских спецслужб, в последние годы руководство распространило сеть вербовки за пределы этих районов, организация начала привлекать к террористической деятельности боевиков из арабских стран, Узбекистана, Таджикистана и Турции.



Относительный успех подрывной деятельности "Сети Хаккани" обусловлен тем, что террористическая организация использует широкий спектр подрывных тактик для достижения своих целей. Данная сеть стала первой террористической группировкой в Афганистане, начавшей на регулярной основе использовать для нападений террористов-смертников. В перерывах между операциями главари "Сети Хаккани" обучают боевиков в тренировочных лагерях.



Контроль, осуществляемый сетью над юго-восточными районами Афганистана вынуждает другие экстремистские организации получать одобрение, прежде чем приступать к деятельности на подконтрольной "Сети Хаккани" территории. Руководство сети определило для себя наиболее выгодной роль "проводника" при осуществлении операций другими террористическими группировками. Благодаря связям, которые установил ее основатель Джалалуддин, "Сеть Хаккани" наладила отношения с множеством организаций и субъектов, от террористических группировок и вплоть до государств. "Сеть Хаккани" определила для себя уникальную роль, дающую возможность диверсифицировать мобилизацию ресурсов, к которым у нее есть доступ. Эта позиция позволила "Сети Хаккани" и другим действующим в регионе группировкам не перегружать себя задачей распределения ресурсов.



Группировка активно поддерживает связи с негосударственными террористическими организациями, включая раннее упомянутые "Аль-Каиду", "ИГ-Хорасан", а также группировку "Лашкар-э-Тайба" (запрещены в РФ). Сеть также сотрудничала с другими более мелкими террористическими организациями, такими как "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана", запрещено в РФ) и "Техрик-е-Талибан Пакистан". Тесные связи с другими экстремистскими организациями способствуют выживанию "Сети Хаккани", позволяя ей действовать в их тени.



Говоря о связях между "Сетью Хаккани" и другими террористическими группировками, особое место следует уделить ее взаимоотношениям с "Аль-Каидой", которые в ретроспективном ключе можно охарактеризовать как созависимые. Известно, что в 1990-е годы и позже сеть "Сеть Хаккани" предоставляла убежище боевикам "Аль-Каиды", взамен извлекая выгоду из ее военного опыта и финансовых связей с арабскими государствами. Сегодня данный альянс позволяет членам "Аль-Каиды" выступать в качестве религиозных наставников для боевиков "Талибана" и "Сети Хаккани". "Аль-Каида" продолжает действовать на территории Афганистана и получает от лидеров афганских талибов заверения в том, что "Талибан" будет уважать исторические связи между группировками.



"Аль-Каида" и "Сеть Хаккани" также продолжают тесное сотрудничество. Так, в феврале 2020 года, перед подписанием мирного соглашения между США и "Талибаном" в Дохе (Катар), высокопоставленные лидеры "Сети Хаккани" провели с руководством "Аль-Каиды" встречу, в ходе которой обсуждался мирный процесс. Согласно отчету ООН, опубликованному весной 2020 года, лидер "Аль-Каиды" Айман Мухаммед Рабие аз-Завахири провел встречи с Яхъей и Хафизом Азизуддином Хаккани, чтобы убедиться в лояльности группировки и обсудить формирование нового совместного подразделения. В отчете утверждается, что высокопоставленные представители обеих террористических организаций участвовали в переговорах о создании нового совместного подразделения из 2000 вооруженных боевиков при финансовом участии "Аль-Каиды". Согласно приведенной в отчете информации, совместное подразделение будет действовать в двух оперативных зонах под общим командованием Хафиза Азизуддина Хаккани, который также будет руководить силами в районе Лойя-Пактия (провинции Хост, Логар, Пактика и Пактия). Остальные силы будут развернуты в Кунаре и Нуристане под руководством Шир-Хана Мангa, главы разведки "Сети Хаккани". Также в отчете говорится о том, что "Аль-Каида" создает новые тренировочные лагеря на востоке Афганистана. "ИГ-Хорасан" является еще одной террористической организацией, извлекшей выгоду из отношений с "Сетью Хаккани". Хотя боевой потенциал группировки не так высок, "ИГ-Хорасан" взяла на себя ответственность за недавние атаки, которые кажутся намного более масштабными, чем ее возможности. В отчете ООН за май 2020 года говорится о том, что "Сеть Хаккани" могла оказать организации "ИГ-Хорасан" поддержку в подготовке и осуществлении ряда нападений. Поскольку ячейка не обладает мощностью, необходимой для ведения полномасштабных боевых действий, вполне вероятно, что за некоторыми ее операциями стоит "Сеть Хаккани". Такой альянс не сулит ничего хорошего для региона, поскольку он позволяет уклоняться от ответственности группе, совершающей вооруженные нападения как на военных, так и на гражданских лиц. Таким образом, финансирование контртеррористической деятельности, направленной против больших группировок может отвлечь внимание от меньших ячеек, которые, на первый взгляд, не так важны, но также представляют большую угрозу стабильности в регионе.



Сираджуддин Хаккани также отвечает за установление связей между "Сетью Хаккани" и пакистанской террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба". На данный момент отношения между двумя организациями выглядят скорее деловыми, нежели идеологическими. Выгода, извлекаемая "Сетью Хаккани" из данного союза, заключается в том, что "Лашкар-э-Тайба" может переправлять контрабандное оружие и боевиков через границу Пакистана в Афганистан, а также обеспечивать подготовку терактов. То, что "Сеть Хаккани" контролирует большие территории в юго-восточном Афганистане и Пакистане, позволило бы "Лашкар-э-Тайба" расширить ареал террористической деятельности на большей площади, к которой в противном случае она бы не смогла получить доступ. Учитывая выраженный насильственных характер деятельности "Лашкар-э-Тайба", стоит предположить, что чем динамичнее будет развиваться ее альянс с "Сетью Хаккани", тем опаснее будет угроза, которую он представляет для мирного населения Афганистана. Источник - ng.ru

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