Опора режиму. Зарплату военнослужащих Внутренних войск Киргизии повысили на 40%

08:34 25.09.2021

25 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Зарплату военнослужащих Внутренних войск повысили на 40 процентов



На 40 процентов повышена заработная плата военнослужащих Внутренних войск МВД. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



"Улукбек Марипов подписал постановление кабинета министров, согласно которому с 1 октября на 40 процентов повышена заработная плата военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел. Решение принято в целях обеспечения социальных гарантий, а также дополнительного стимулирования военнослужащих", - говорится в сообщении.



Напомним, 12 марта 2014 года Внутренние войска из ведения МВД были переведены в состав Национальной гвардии. В 2018 году войска вернули милиции.