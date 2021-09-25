 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афган-беженцы пытались изнасиловать амер-солдатку... на военной базе в США
08:40 25.09.2021

Афганские беженцы напали на военнослужащую США на армейской базе

25 сентября 2021,
Командование армейской базы США в штате Нью-Мексико в пятницу, 24 сентября, сообщило, что женщина-военнослужащая завила о нападении на нее группы афганских беженцев, которые временно размещены на территории объекта.

"Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико. Мы серьезно относимся к заявлению и передали дело в Федеральное бюро расследований. Безопасность и благополучие наших военнослужащих, а также всех тех, кто работает на базе, имеют первостепенное значение", - приводит слова руководства базы Border Report.

Подробности инцидента не разглашаются. Расследование ведет ФБР.

Командование заверило, что пострадавшей была немедленно оказана необходимая помощь, а на базе усилены меры безопасности.

В то же же время 22 сентября протесты в пакистанской столице Исламабаде собрали тысячи людей, которые требовали скорейшего суда над военнослужащим США, обвиняемом в убийстве молодой девушки из Пакистана.

27-летнюю девушку Нур Мукаддам жестоко убил, предположительно, гражданин США: пытал, а потом обезглавил. Совершая убийство, солдат, вероятно, полагал, что на следующее утро вернется в Штаты. Дело об убийстве сейчас рассматривается в суде, но жители опасаются, что посольство Соединенных Штатов может повлиять на разбирательство, чтобы спасти от смертной казни своего гражданина.

Источник - iz.ru
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