ММКВЯ-21. Презентация романа Ю.Полякова "Совдетство" (анонс)

09:40 25.09.2021

Московская международная книжная ярмарка начинает свою работу

PIXABAY



В программе смотра - более 300 мероприятий.



Московская международная книжная ярмарка начинает свою работу в "Экспоцентре". В программе смотра – более 300 мероприятий.



Организаторы были вынуждены перенести дату проведения Ярмарки из-за эпидемиологической обстановки. Изменилось и место проведения смотра. В этом году Ярмарка проходит в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".



В программе мероприятий – презентации новинок, открытые дискуссии и мастер-классы. В работе Ярмарки примут участие Наринэ Абгарян, Мария Арбатова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Дина Рубина, Дмитрий Соколов-Митрич, Татьяна Устинова, Юрий Поляков и многие другие литераторы.



Особенно насыщенной будет Детская программа. Куратором детской секции ММКЯ выступает Российская государственная детская библиотека. Ожидается более 30 мероприятий, посвященных детской литературе и новинкам осени, выступят современные писатели.



Посещение Ярмарки будут проходить по сеансам. Это позволит избежать очередей на входе. За ходом Ярмарки можно будет следить к в онлайн, так и в офлайн-формате.



презентация романа Юрия Полякова "Совдетство" пройдет сегодня 25.09 в 18.00-18.45

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https://knigivgorode.ru/mibf/2021/events/?days=2021-09-25