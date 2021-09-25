|ММКВЯ-21. Презентация романа Ю.Полякова "Совдетство" (анонс)
09:40 25.09.2021
Московская международная книжная ярмарка начинает свою работу
PIXABAY
В программе смотра - более 300 мероприятий.
Московская международная книжная ярмарка начинает свою работу в "Экспоцентре". В программе смотра – более 300 мероприятий.
Организаторы были вынуждены перенести дату проведения Ярмарки из-за эпидемиологической обстановки. Изменилось и место проведения смотра. В этом году Ярмарка проходит в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".
В программе мероприятий – презентации новинок, открытые дискуссии и мастер-классы. В работе Ярмарки примут участие Наринэ Абгарян, Мария Арбатова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Дина Рубина, Дмитрий Соколов-Митрич, Татьяна Устинова, Юрий Поляков и многие другие литераторы.
Особенно насыщенной будет Детская программа. Куратором детской секции ММКЯ выступает Российская государственная детская библиотека. Ожидается более 30 мероприятий, посвященных детской литературе и новинкам осени, выступят современные писатели.
Посещение Ярмарки будут проходить по сеансам. Это позволит избежать очередей на входе. За ходом Ярмарки можно будет следить к в онлайн, так и в офлайн-формате.
презентация романа Юрия Полякова "Совдетство" пройдет сегодня 25.09 в 18.00-18.45
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https://knigivgorode.ru/mibf/2021/events/?days=2021-09-25