Преданная Франция обречена на новые геополитические потери, - Елена Панина

09:48 25.09.2021

Преданная Франция обречена на новые геополитические потери

Елена Панина

директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

24 сентября 2021,

Двойное предательство Франции со стороны англосаксонского трио США, Великобритании и Австралии, заключивших союз AUKUS за спиной Парижа и аннулировавших "сделку века" по строительству французских подлодок для Канберры, обрастает новыми поворотами. Они говорят о том, что неприятности для Пятой республики на геополитическом поле только начинаются.



На фоне разгоревшегося скандала Париж уже отменил переговоры с Лондоном на уровне министров обороны. А лично Эммануэль Макрон перенес на неопределенный срок свой ноябрьский визит в Швейцарию из-за срыва еще одной военно-промышленной сделки: как выяснилось, Берн отказался от закупок истребителей Rafale в пользу американских F-35. Особую горечь для Макрона придает тот факт, что швейцарское оборонное ведомство продолжало переговоры с французской стороной, даже когда решение выбрать американский истребитель было им уже принято.



Как и в главном скандале последних дней, в обоих случаях визави Франции делают в ее адрес ободряющие заявления, смысл которых сводится к нехитрой мысли: никуда Париж не денется – поворчит и перестанет. Все это обставлено дежурными расшаркиваниями и заверениями в "неистребимой дружбе", хотя в реальности национальные интересы Пятой республики все реже берутся в расчет.



При этом Парижу, оказавшемуся сегодня в положении бедного западного родственника, ничего не остается, кроме как глотать оскорбление за оскорблением. Не считать же эффективными ответными мерами его громкие хлопанья дверьми или отзыв послов из Вашингтона и Лондона.



Вот только оскорблений, судя по швейцарскому казусу, теперь будет все больше. Стоит ожидать, что Германия в ближайшее время постарается наглядно продемонстрировать французам, кто главный на площадке Евросоюза. Что станут более напряженными отношения Парижа и Анкары. Что бывшие французские колонии в Африке начнут с еще большим скепсисом посматривать в сторону экс-сюзерена. Вряд ли нынешние проблемы прибавят Франции веса и в "нормандской четверке".



Да и на внутриполитической арене Макрон неминуемо столкнется с трудностями в преддверии президентских выборов весной 2022 года. Никто не любит президентов-неудачников, которых могут обвести вокруг пальца даже австралийцы.



Конечно, Пятая республика еще постарается доказать всему миру, что ее рано списывать со счетов. Прямо сейчас, например, Париж пытается надавить на Брюссель, чтобы ЕС приостановил переговоры с Канберрой о режиме свободной торговли, который австралийцы рассчитывали ввести до конца года. Но это наверняка приведет к трениям с другими странами Евросоюза и лишь усилит отчужденность, нарастающую вокруг Франции. Такова судьба любой державы с непомерными амбициями, оставшейся вдруг в геополитическом одиночестве.



Впрочем, некоторым нынешним выгодоприобретателям в Европе рано радоваться. Перенос внимания Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанский регион говорит о том, что перспективы войны США с Россией становятся все более эфемерными, а на их смену приходит глобальное противостояние с Китаем. И при таком раскладе не только "не взятая в AUKUS" Франция, но и весь Старый Свет теряет нынешнее стратегическое значение.