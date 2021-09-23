"Ислам станет игрушкой в руках террористов". Что происходит в Афгане, - В.Шварцман

12:30 25.09.2021 "Ислам станет игрушкой в руках террористов"

Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти



За месяц у власти "Талибан" (признан террористической организацией и запрещен в России) начал медленно, но верно устанавливать в Афганистане новые порядки. Так, женщинам разрешили учиться в университетах только в никабах и отдельно от мужчин; судьба же школьного образования для девочек по-прежнему остается туманной. Одновременно в сети появляются видео расправ боевиков над врагами новой власти: бывшими военными и полицейскими. С особой жесткостью талибы обходятся с выходцами из провинции Панджшер, в которой все еще сохраняются отдельные очаги сопротивления - но из-за продолжающегося натиска боевиков и блокады это, возможно, вопрос времени. "Лента.ру" пообщалась с жителями Афганистана и выяснила, что на самом деле происходит внутри страны, как афганцам живется при новой власти и почему многие из них по-прежнему мечтают о бегстве.



"Если ты из Панджшера, то ты уже враг"



Сеям (имя изменено из соображений безопасности), 25 лет, сторонник сопротивления "Талибану", сбежавший из Панджшера:



Мне удалось сбежать из Панджшера в Кабул несколько дней назад. Это решение далось моей семье нелегко: мы оставили позади наш дом, все хозяйство и все имущество.



Мы бы не пошли на такой отчаянный шаг, если бы талибы пощадили мирных жителей. Но им без разницы: если ты из Панджшера, то ты уже враг

Сеям

сбежавший из Панджшера



Талибов волнует лишь месть: когда все сдались, лишь люди Панджшера отказались повиноваться и оказали им сопротивление.



В последние дни, что я был в Панджшере, вокруг царила паника. Все хотели выбраться оттуда, чтобы выжить. Провинция была фактически в блокаде. Талибы ходили по домам, проводили допросы и увозили людей в неизвестном направлении.



По дороге в Кабул было несколько КПП: там боевики проводят тщательные обыски и допросы, изучают мобильные телефоны. При малейшем подозрении они забирают человека, а что с ним происходит дальше - никто не знает. Бывало, что людей расстреливали прямо на месте.



Мы, конечно, хотели выбраться всей семьей. Но у нас не вышло. Часть родни ушла скрываться в горах, а в Панджшере нет никакой связи, поэтому мы больше ничего о них не слышали. Мы не знаем даже, живы ли они. Ведь у них толком нет еды, там идут боевые действия. И пришла осень, а значит, в горах наступили холода…



Освоиться в Кабуле мы не можем - ведь все, что у нас было, мы оставили в Панджшере. Люди, которые, как и мы, приехали оттуда в столицу, либо живут в шатрах прямо на улице, либо, если им повезло больше, останавливаются у родственников. Нам очень сложно, нет никакой помощи, ни гуманитарной, никакой. Мы не знаем, как выживать, как это все пережить.



Нам приходится скрываться, потому что панджшерцев разыскивают даже в Кабуле. Поэтому каждую ночь мы проводим в новом месте - если нас найдут, то в живых не оставят

Сеям

сбежавший из Панджшера



Сейчас вернуться в Панджшер мы не можем. Но как появится шанс - вернемся, чтобы защищать родину от этих оккупантов, использующих религию как предлог для агрессии. Мы продолжим против них воевать.



"Их обещания - пустые слова"



Тамана, 23 года, студентка и активистка из Кабула:



С момента прихода талибов прошло больше месяца. Обстановка в городе напоминает локдаун: все сидят по домам, особенно женщины. Банки и магазины почти не работают, а если и открываются, то на пару часов в отдельные дни. Не работают университеты. Такое чувство, будто нашу жизнь поставили на паузу. Привыкнуть к такому невозможно, все пребывают в состоянии шока.



Афганцы помнят, что было, когда талибы были у власти в прошлый раз. Как нас притесняли, запугивали и не давали жить нормальной жизнью. Как можно считать террористов легитимной властью?



Вновь захватив власть, талибы начали расправы над бывшими военными и госслужащими, особенно над женщинами.



В провинции Гор эти варвары расстреляли беременную женщину на глазах у ее собственных детей просто за то, что она работала полицейским в прежние времена

Тамана

студентка и активистка из Кабула



Особое зверство и жесткость они проявляют в местах, где "Талибану" оказывали сопротивление, вроде Панджшера. Талибы мстят своим противникам расправами над их семьями и детьми.



Женщинам по факту запретили работать - те, кто работал при прежнем правительстве, оказались заперты по домам. Многие из них остались без средств к существованию, и им некому помочь. Их фактически обрекли на голодную смерть. Поэтому женщины протестуют против "Талибана" и выступают против их власти и порядков.



Я сама выхожу на улицы и принимаю участие в организации демонстраций против "Талибана". Нам не нужно что-то от талибов, с ними вести разговоры бесполезно. Мы просто хотим, чтобы наш голос услышало международное сообщество.



Боевики, естественно, не остаются в стороне: они избивают и задерживают участников митингов, стреляют в воздух, чтобы нас запугать. Задержали даже журналистов, которые пытались освещать эти митинги, - когда их отпустили, многие из них с трудом стояли на ногах, настолько сильно их избивали.



Одновременно проводятся "женские" демонстрации за "Талибан". Но я сомневаюсь, что в них реально участвуют женщины, а не ряженые талибы. Они в этом эксперты - их боевики не раз переодевались в женскую одежду для осуществления атак и терактов. Конечно, я не исключаю, что там могли быть несколько жен талибов, но в остальном - это просто шоу: они пытаются выставить женщин, несогласных с талибами, ненормальными развратницами.



Обещания талибов - лишь пустые слова. Они пытаются сделать вид, что изменились, но если они и изменились, то явно в худшую сторону. Талибы стали большими варварами, чем тогда, когда они только пришли к власти. И это все происходит сейчас, пока они пытаются выставить себя в позитивном ключе и добиться международного признания.



Если, не дай бог, их признает международное сообщество, включая Россию, даже страшно представить, что тогда талибы начнут творить. Таким шагом всем мирным жителями Афганистана подпишут смертный приговор

Тамана

студентка и активистка из Кабула



У нас есть легитимный президент - им по конституции стал Амрулла Салех. Мы просим помочь его правительству одолеть талибов и вернуть мир и спокойствие в нашу страну.



Я могла бы, как другие, уехать и попытать счастья в новом месте. Но я решила остаться. В прошлом году убили моего брата. Наверное, и мое имя есть в списках "Талибана", и они знают, что я занимаюсь организацией протестов против них. Но я не остановлюсь и продолжу противостоять этим варварам. Я хочу, чтобы моя страна была свободной, чтобы все афганцы могли жить как нормальные люди. Ради этого я готова пожертвовать собой.



"Они боятся и хотят уехать из страны любым путем"



Муфтий Абдул Кадер (имя изменено из соображений безопасности), один из членов духовенства Афганистана:



С приходом талибов в стране произошли сильные перемены. Все рухнуло - нет военных и полиции, нет правительства, нет работы. Всего это больше не существует. Люди не могут заработать себе на кусок хлеба. Они не знают, что делать, как справиться с такой ситуацией. Они испытывают глубокую депрессию и шок. Многие просто сидят взаперти в своих домах, потому что боятся расправы и пыток.



Молодежь почти перестала приходить в мечеть. Они боятся, что талибы задержат их прямо во время службы и увезут в неизвестном направлении. Такие случаи бывали

Абдул Кадер

муфтий



Люди обращаются ко мне и другим имамам только с одной просьбой - помочь им выбраться из Афганистана, и у каждого из них есть своя печальная история о том, как талибы похитили или убили их родственника или близкого. Они боятся той же участи для себя и хотят уехать из страны любым путем.



Духовенство тоже становится жертвами насилия и пыток, особенно хазарейцы, таджики и узбеки. Задержали даже главу всех имамов Афганистана, он много дней провел в изоляторе и лишь недавно был освобожден под залог. Главная претензия талибов к духовенству - мы не поддерживали и не помогали им все то время, что они боролись против прежнего правительства. Многие имамы сейчас в бегах.



Я тоже скрываюсь. Свою семью я отправил в одну провинцию, сам нахожусь в другой. Мы потеряли свой дом и все имущество. Я вынужден постоянно менять место жительства: живу по очереди у близких и знакомых, иначе меня вычислят и подвергнут пыткам или того хуже. Мне и моим близким грозит опасность, но мы не знаем, как выбраться. У нас не было необходимых документов, а как оформить их сейчас, непонятно - вся система рухнула.



До недавнего времени ислам в Афганистане был в том виде, в котором он должен быть - золотая середина. Я опасаюсь, что с приходом талибов террористические группировки вроде "Аль-Каиды", "Лашкар-И-Тайба" и "Исламского государства" (все запрещены в России) лишь усилят свое присутствие в Афганистане и начнут воевать между собой, обвиняя друг друга в том, что они не настоящие мусульмане. Это может превратить страну в руины.



Ислам перестанет быть религией и станет лишь игрушкой в руках террористов, предлогом для убийств и войны

Абдул Кадер

муфтий



Радикалы не считают шиитов и хазарейцев мусульманами и убеждены, что убивать их можно как неверных. Такое уже происходило в Сирии и Ираке. Боюсь, что это будет происходить и у нас. Своими жизнями рискуют и индийцы с сикхами, которые тоже есть в Афганистане, но основной удар придется на хазарейцев. Талибы открыто говорят, что хотят стереть их с лица земли.



Валентина Шварцман Источник - Lenta.ru

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