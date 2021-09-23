Заучили на будущее: как завершились крупнейшие совместные маневры ШОС

12:33 25.09.2021

И что вызвало усиление военного взаимодействия в организации



Антон Лавров

Роман Крецул



Завершившиеся 24 сентября учения "Мирная миссия – 2021" вдвое превзошли по размаху предыдущие такие маневры, проведенные в 2018 году. Тогда в них задействовали 3 тыс. военных из всех стран. В этом году количество участников достигло 5,5 тыс. человек, а численность боевой техники и огневая мощь выросли более чем вдвое. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что Китай и другие участники ШОС сейчас особенно заинтересованы в усилении военно-политической составляющей организации из-за афганского фактора.



Изменение обстановки



"Мирная миссия" не ограничилась только боевыми стрельбами и отработкой перемещений войск. За закрытыми пологами палаток на полигоне Догнуз в Оренбуржье прошло и совещание начальников генеральных штабов всех девяти стран - участниц маневров. Им было что обсудить, так как ситуация за три года, прошедших с предыдущих учений под таким названием, радикально изменилась.



Еще на открытии учений представитель от Таджикистана полковник Фатхулло Идоятуллозода заявил, что сотрудничество стало особенно актуальным из-за событий в Афганистане. Среди стран - участниц ШОС общая граница с этой страной есть также у Узбекистана, Китая, Пакистана и Индии.



Даже географически удаленная от проблемного региона Белоруссия заняла более активную позицию. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что страна готова к расширению взаимодействия с государствами - членами ШОС по вопросам борьбы с международным терроризмом. Слова были подтверждены делом. Впервые на "Мирную миссию" прибыли не только наблюдатели, но и небольшой военный контингент.



Накануне на саммите организации в Душанбе началась процедура принятия в полноценные члены альянса Ирана. Не исключено, что на следующих масштабных маневрах ШОС можно будет увидеть представителей внушительных вооруженных сил армии этой страны.



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- Показанное на учениях расширенное военно-политическое сотрудничество сегодня предельно актуально, с учетом событий в Афганистане и фактора ухода американцев из Средней Азии, - пояснил "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. - Все наши азиатские соседи озабочены тем, чтобы к ним не проник оттуда терроризм. Из вяло наблюдающих партнеров, которые, в общем, ничего не боялись, они теперь становятся активными участниками. Думаю, для таких государств ШОС становится некой надеждой. На фоне нынешних угроз на задний план отходят все противоречия между партнерами по организации.



Китайский фактор



По информации российского оборонного ведомства, в "Мирной миссии" приняли участие около 5,5 тыс. человек и свыше 1,2 тыс. единиц боевой техники и вооружений. Но это далеко не все силы, которые тренировались противодействовать угрозам. Уже три месяца в Средней Азии последовательно проходит почти непрерывная цепочка учений. Они были как двусторонними с участием России, так и одновременно с несколькими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Стартовала серия еще в июле самыми крупными в истории российско-таджикистанскими маневрами "Граница-2021". На "Мирной миссии – 2021" многие из участников этой цепочки учений вновь стояли плечом к плечу. Но в этот раз к ним присоединились и другие влиятельные государства из состава ШОС.



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Самым крупным иностранным контингентом отметился Китай. Его министерство обороны сообщило, что свыше 550 военных и 120 единиц техники из этой страны преодолели рекордные для себя 6,3 тыс. км по железной дороге. Таким образом, военный аэродром под Оренбургом увидел не только индийские Ил-76MD, но и новые китайские военные транспортники Y-20. На них прибыли передовая группа и штаб.



- Военное сотрудничество между Россией и Китаем в рамках ШОС на подъеме в связи с афганским фактором. Но оно и без того шло по нарастающей, практиковались новые формы учений, - рассказал "Известиям" заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Вышей школы экономики Василий Кашин. - "Мирная миссия" носит практический характер. Это подготовка к реальному взаимодействию в случае, если ситуация с Афганистаном пойдет по худшему пути. Кроме того, на фоне противостояния с США Пекин демонстрирует растущее взаимодействие с Россией.



Эксперт отметил, что КНР довольно серьезно относится к террористической угрозе в Центрально-Азиатском регионе.



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- Последние несколько лет у них идет кампания по повышению безопасности и по усилению контроля над провинцией Синьцзян, - добавил Василий Кашин. - И в целом контртеррористический фактор - один из приоритетов дипломатии КНР в Центральной Азии. Хотя граница с Афганистаном у Китая небольшая, это считаные десятки километров, но они учитывают, что угрозы могут распространяться через те территории Таджикистана и Северного Пакистана, которые не очень хорошо контролируются.



Опасная среда



На данном этапе у всех стран - членов ШОС есть общий интерес - не допустить расползания гражданской войны за пределы Афганистана, рассказал "Известиям" экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Участники организации, несмотря на внутренние разногласия - например, между Индией и Пакистаном или между Китаем и Индией, - едины в своей позиции. Необходимо срочное внутриафганское урегулирование, и ни в коем случае нельзя допустить перекидывания боевых действий из этой страны за ее пределы, считает эксперт.



Установившее контроль над Афганистаном движение "Талибан" (запрещено в РФ) пока пытается демонстрировать миролюбивую внешнюю политику. Но в стране нарастает конфликт между ИГИЛ (запрещено в РФ) и талибами. Особенно интенсивны столкновения в окрестностях Джелалабада. На обстрелы и теракты со стороны радикальных экстремистов новые власти страны отвечают облавами и задержаниями.



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Эксперты отмечают, что в случае успеха в конфликте "Талибан" может вынудить ИГИЛ отступить и искать убежища в соседних государствах, как это уже было в Ираке. Когда в 2016 году ситуация там для запрещенного "Исламского государства" стала критической, большие отряды боевиков на вооруженных пикапах, бронеавтомобилях и даже танках перешли границу Сирии.



Там они смогли среди других городов во второй раз захватить Пальмиру и создать угрозу даже для столицы страны - Дамаска. Потребовалось несколько месяцев, чтобы усилиями проправительственных сил, местных курдов, России и коалиции, возглавляемой США, лишить террористическую группировку ее завоеваний и пресечь попытку создания "халифата".



Уже возвращаются в Афганистан после победы талибов и функционеры аффилированной с ней "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Она нацелена на акции вовне и не раз демонстрировала свои возможности по организации крупнейших терактов по всему миру. Все это демонстрирует обоснованность опасений по поводу дальнейшего развития событий в Афганистане.