Кыргызский дуумвир Ташиев стал почетным аборигеном (жителем) Алайского района

19:39 25.09.2021

25 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Камчыбек Ташиев стал почетным жителем Алайского района



Отделение ГКНБ по Алайскому району переехало в новое здание. В церемонии его открытия принял участие Камчыбек Ташиев. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



"Председатель ГКНБ напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач. Также отметил необходимость обращать особое внимание на противодействие коррупции, борьбу с организованной преступностью и на безопасность границ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на церемонии администрация района вручила Камчыбеку Ташиеву звание "Почетный житель Алайского района". Решение приняли еще в 2008 году, однако оно не было реализовано, уточняют в ГКНБ.