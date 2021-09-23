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Таджикистан вернул Киргизии двух пленных школьников
21:52 25.09.2021

Таджикистан вернул Кыргызстану задержанных учеников

Токтосун Шамбетов

В Баткенской области неизвестные задержали двух кыргызстанских учеников и увезли на территорию Таджикистана. На следующий день в результате переговоров их вернули кыргызской стороне.

Случай произошел 23 сентября в Лейлекском районе, когда неизвестные задержали двух 16-летних жителей села Жаштык. По предварительным данным Погранслужбы Кыргызстана, они помогали контрабандистам вблизи условной линии госграницы в погрузке груза. В это время неизвестные лица со стороны Таджикистана задержали двух граждан на неописанном участке границы и угнали на территорию Таджикистана микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер".

24 сентября на КПП "Кулунду" прошла встреча глав приграничных Баткенской и Согдийской областей с участием представителей силовых структур сторон, в результате которой таджикская сторона передала двух задержанных школьников. Стороны также обсудили причастность силовых структур Таджикистана к задержанию граждан Кыргызстана.

Таджикская сторона последний случай на границе официально пока не комментировала. В целях недопущения эскалации конфликтов пограничные подразделения, дислоцированные в Лейлекском районе, переведены на усиленный вариант несения службы.

Отец одного из задержанных Азам Гапаров рассказал "Азаттыку", что его сын в день задержания уходил на тренировки:

- Его задержали якобы за пересечение границы на неописанном участке. Их было трое учеников 10 класса, одному удалось сбежать. Контрабандный груз, оказывается, загружали и к кыргызстанцам, и таджикистанцам. А мой сын сказал мне, что идет на тренировки.

Драка школьников

Чуть ранее в этот же день в другой части Баткенской области (в Баткенском районе) произошла драка между учениками, в результате которой пострадали четверо несовершеннолетних кыргызстанцев. Таджикская сторона сообщила о трех пострадавших.

По словам акима Баткенского района Учкуна Жоробаева, инцидент произошел 23 сентября около 13:00 на участке Дахма села Кок-Таш Баткенского района.

"По предварительной информации, четыре ученика 8-класса кыргызстанской школы были избиты одиннадцатиклассниками из Таджикистана, которых было около 30. Кыргызстанским школьникам оказана первая медицинская помощь, они доставлены в больницу. Их состояние хорошее", - отметил Жоробаев.

В администрации таджикистанской Исфары заявили, что в результате закидывания камнями и избиения кыргызами во второй половине 23 сентября пострадали двое жителей села Сомониен – 54-летний мужчина и один ребенок.

"Пострадавшие находятся под присмотром врачей центральной городской больницы. У мужчины разбит нос, сломаны зубы, у ребенка - камнем разбита голова", - отметил один из сотрудников городской администрации.

"Дети возвращались после занятий в 64-й школе. Несколько жителей соседнего с кишлаком Сомониен села Кок-Таш Баткенской области без объяснения причин закидали детей камнями. Мы сейчас занимаемся расследованием этого происшествия", - сказал Шукурхон Насриев, председатель исфаринского сельского округа Чоркух.

После инцидента аким Баткенского района, главы РОВД и отделения спецслужбы провели встречу с главой Исфаринского района Таджикистана и руководителями правоохранительных органов соседнего государства. Стороны договорились провести разъяснительную работу среди местного населения и принять меры в отношении нарушителей закона.

Второе за месяц задержание

6 сентября сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали кыргызстанца – жителя села Уч-Добо Баткенского района Кубанычбека Акматова. Сообщалось, что он был задержан на транзитной дороге, по которой он направлялся в село Уч-Добо после сбора лекарственных трав на территории Кыргызстана. Его обвинили в намерении продать траву гражданам Таджикистана. Спустя две недели, 20 сентября, Акматова вернули кыргызской стороны.

Приграничные споры не решить без тесного взаимодействия на уровне глав государств, считает глава села Кок-Таш Разия Осорова. "Только за последний месяц произошло несколько инцидентов. Вот теперь избили школьников. Сколько нам еще жить в условиях конфликта? В Кок-Таше нельзя и проволоку натянуть. При необходимости нужно обменять участки, у людей кончается терпение", - сетует она.

16 сентября на саммите ОДКБ в Душанбе президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал участников организации обратить внимание на напряженность на кыргызско-таджикской границе.

"Кыргызстан, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводил и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира. Позиция Кыргызстана о необходимости разрешения спорных вопросов между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров, остается неизменной и сейчас", - сказал Жапаров.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик тесно переплетены, что затрудняет работу по определению линии границы.

Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям.

После кровопролитного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана, произошедшего в конце апреля, стороны провели несколько встреч топографических групп на территории двух стран, по итогам которых подписаны протоколы. Бишкек и Душанбе не раскрывают какие-либо детали документов. Однако в июле стало известно, что за последние к тому моменту 3 встречи стороны согласовали 40 километров границы.

Согласование границ – процесс сложный и трудоемкий, но властям в первую очередь необходимо обеспечить безопасность жителей приграничных сел, отмечает депутат парламента Айнура Осмонова. Нужно улучшать положение силовых структур, но, вместе с тем, нужно постоянно проводить разъяснительные работы среди населения, добавила она.

28-30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

В Баткенской области сгорели или были разрушены 140 домов, школы и погранзаставы, около 58 тысяч человек вынуждены были покинуть места жительства. Таджикистан сообщил о полностью разрушенных 14 домах, полуразрушенных двух и одного строения в Согдийской области. Около 15 тысяч граждан были эвакуированы из зоны конфликта.

Обе страны обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы Кыргызстана и Таджикистана возбудили уголовные дела по тяжким статьям.

В Лейлекском районном суде в сентябре завершилось два процесса по делу о вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном. 14 сентября двое граждан Таджикистана были приговорены к пожизненному заключению, 21 сентября – трое кыргызстанцев получили от 8,5 до 15 лет тюрьмы.

YrU

Оригинал материала опубликован на кыргызском языке.

Токтосун Шамбетов
Корреспондент радио "Азаттык". Сотрудничает с радио "Азаттык" с 2012 года.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632595920
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