Государственный инвестиционный фонд – "копилка" для конгломерата, связанного с первой семьей Узбекистана

00:10 26.09.2021 UZINVESTIGATIONS: "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД - "КОПИЛКА" ДЛЯ КОНГЛОМЕРАТА, СВЯЗАННОГО С ПЕРВОЙ СЕМЬЕЙ УЗБЕКИСТАНА"



Суббота, 25 Сентября 2021



Правительство Узбекистана "накачивает" государственными деньгами коммерческую структуру, в управленцах и акционерах которой сидят "сынки" и их друзья, что поспособствовало ее превращению в крупнейшее объединение промышленных, финансовых и торговых компаний страны. Об этом рассказывается в расследовании UzInvestigations о группе компаний Orient (Orient Group), с астрономической скоростью занявшей в период президентства Шавката Мирзиеева ведущие позиции в ряде секторов экономики, включая банковское дело, строительство, грузоперевозки, сельское хозяйство, розничную торговлю, сферу моды, недвижимость, тяжелую промышленность, производство, сети торговых центров, логистику, франчайзинг, реализацию продуктов питания и напитков. При этом "инвесторы" не задаются вопросами о том, кто стоит за этим конгломератом.



Конгломерат (от лат. conglomerates - скопившийся, собранный) - монополистическое объединение, диверсифицированная корпорация, возникшая в результате слияния разнородных, не связанных между собой по отраслевому или технологическому признакам предприятий, фирм, кредитных учреждений, находящихся под единым контролем.



Работа, которая велась целый год, - с марта 2020-го по март 2021 года, - позволила выявить инвестиции в размере 187 миллионов долларов, внесенные Узбекско-оманской инвестиционной компанией, которая использует только капитал, предоставленный правительствами Узбекистана и Омана. 86% ее обнаруженных инвестиций были направлены в проекты Orient Group. Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") вложило в эту группу еще 29 миллионов долларов, а также значительные средства в тяжелую промышленность и логистику (обеспечение товарооборота) конгломерата. Отслеживая финансовую деятельность, удалось найти восемь акционеров, скрывающихся за офшорными фирмами и привнесших в Orient Group более 128 миллионов долларов.



Проведенное расследование представляет собой самую обширную на сегодняшний день публичную информацию о бизнес-группе, связанной с семьей президента Узбекистана. Мы пересказываем его содержание, выделив полужирным шрифтом особо значимые места.



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НАДЕЖНЫЕ РУКИ И БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: СМЕНА ОБРАЗА РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ РЫНКА УЗБЕКИСТАНА



Форум UzInvest-2019, проводившийся в Лондоне, был назван "Давосом" Узбекистана. На этой конференции для инвесторов, высокопоставленных руководителей, политиков, управляющих торговлей и инвестициями, среднеазиатская республика представлялась в качестве "аппетитной" развивающейся экономики, идеально подходящей для вложения средств. С докладами выступали "сливки" правительства Узбекистана. Мероприятие было буквально пропитано символикой его ГЛАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СПОНСОРА - развивающегося узбекистанского конгломерата Orient Group, чей элегантный золотой логотип украшал фирменную мебель на конференции.



Начав с малого, всего за несколько лет Orient Group выросла в огромный блок разрозненных, но многочисленных фирм. Группа стоит за такими известными брендами, как супермаркеты Makro, Orient Finans Bank, Golden House, The Tower Mall Management Group, Eurasia Group, Erkatoy и другими. Конгломерат разрастался на фоне обвинений компаний, входящих в Orient Group, в принудительных выселениях, уничтожении исторического наследия, нарушениях охраны труда и строительных норм. Несмотря на все это, подразделения Orient Group, были удостоены публичных визитов самого президента Мирзиеева.



Визиты президента Узбекистана в компании Orient Group



Во время проведения расследования за группой стояли пять основных акционеров.



На неработающем ныне сайте Orient Group перечислены три ее основателя: Пайзуллажон Мирзаев, Сакен Полатов и Дильмурод Пулатов. Каждый из них - владелец значительных пакетов акций в широком ряду компаний группы. (Мирзаев - учредитель ООО "Ориент мебель". 9 августа 2019 года президент Мирзиеев "за большие заслуги в укреплении независимости нашей страны, повышении ее экономического потенциала и успешном осуществлении реформ" наградил Пайзуллажона Мирзаева орденом "Мехнат шухрати" ("Трудовая слава"). Дильмурод Пулатов - учредитель ЧП "Мега Планет" - ред.)



Из этой тройки наиболее известен Сакен Полатов - заместитель директора Национального олимпийского комитета, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана и вице-президент Азиатской конфедерации бокса, руководитель фонда поддержки развития бокса в Азии.



Изучение структуры акционеров группы, с использованием скачанных выписок компаний из Единого реестра юридических лиц Узбекистана, позволило раскрыть четвертого крупного акционера, не указанного на сайте Orient Group - Ойбека Умарова. Это [младший] брат Отабека Умарова, "младшего" зятя Шавката Мирзиеева, занимающего должность заместителя главы Службы безопасности президента.



Пятый ключевой "акционер" или акционеры в структуре Orient - "темное пятно", крупный пакет акций, принадлежащий ряду непрозрачных оффшорных шотландских товариществ с ограниченной ответственностью, с помощью которых свои данные скрывают их конечные (настоящие) владельцы или владелец.



С объединением компаний Orient тесно связана еще одна личность, не являющаяся их акционером, - Бабур Парпиев, один из ключевых руководителей группы, председатель наблюдательного совета частного акционерного коммерческого банка Orient Finans, по сообщениям, входящего в число крупнейших частных банков Узбекистана и краеугольного камня Orient Group. Парпиев - сын "олигарха" Батыра Парпиева, бывшего главы Государственного налогового комитета (находясь в этой должности, неимоверно разбогател - ред.) и нынешнего заместителя министра в правительстве Мирзиеева.



И Ойбек Умаров, и Бабур Парпиев, похоже, подходят под международное определение "политически значимых лиц" (ПЗЛ). Этот термин используется для обозначения людей, "которым доверены или были доверены важные публично значимые функции, а также членов их семей и тесно связанных лиц" (Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, статья 52).



Таким образом, в структуру Orient Group входят крупные ПЗЛ - высокопоставленный руководитель и акционер (мы не знаем истинных владельцев оффшорных компаний, речь о которых идет выше, и, следовательно, нельзя исключить возможность участия в группе другого или других ПЗЛ). Используя определение из Конвенции ООН против коррупции, можно считать установленным, что Orient Group присуща политическая значимость.



Тесная связь "сынков" с группой компаний Orient не является заведомо незаконной, но служит основанием для пристального внимания общественности к деловым операциям (например, к государственным контрактам, займам или инвестициям), в которых участвуют эти физические лица и их компании, особенно с учетом того, что в Orient Group направляются значительные объемы государственных инвестиций.



ВЗЛЕТ ORIENT GROUP



До того, как Orient Group отключила свой веб-сайт в конце 2019 года, она описывала себя как "один из крупнейших частных конгломератов в Узбекистане с более чем 25000 сотрудников". (Понятно, что доступ к информации ограничивают, когда хотят что-то скрыть - ред.)



На сайте отсутствует исчерпывающий список предприятий, входящих в состав группы Orient, а компании с ограниченной ответственностью в Узбекистане не подают финансовые отчеты для зачисления в публичный реестр юридических лиц. Тем не менее, в ходе расследования было выявлено 58 зарегистрированных в Узбекистане компаний, непосредственно связанных с Orient Group, с совокупным уставным капиталом (формируется из средств акционеров в обмен на пропорциональную долю акций) в 728,4 миллиона долларов. Общие активы конгломерата, вероятно, во много раз больше.



Что касается 58 предприятий из выборки, то уставный капитал 29 компаний, основанных до сентября 2016 года, в эпоху предыдущего президента Узбекистана Ислама Каримова (в основном 2010-2016 гг.), составляет 276,3 миллиона долларов (часть этого капитала могла быть внесена и после сентября 2016-го). Уставный капитал других 29 компаний, основанных уже после сентября 2016 года, при президенте Мирзиееве, - 452 миллиона долларов. 26 из этих 29 компаний, с уставным капиталом в 432,9 миллиона долларов, были основаны в период с 14 декабря 2016 года по 12 декабря 2018-го.



Из отчетов Антимонопольного комитета Республики Узбекистан известно, что Orient Group через бренд Tower Mall Management Group продала два крупных торговых центра, принадлежащих компаниям Magic Fruit (основана 23.07.2012 г.) и SD Mall (основана 12.11.2019 г.) с уставным капиталом 56,75 миллиона долларов США. С 2016 года (когда Мирзиеев пришел к власти) уставный капитал Orient Group увеличился почти втрое, до 728,4 миллиона долларов, - без учета предприятий, проданных до 2020 года, - а вместе с ними общая сумма может дойти до 785,1 миллиона долларов, из которых 490,1 миллиона относится к компаниям, зарегистрированным в период правления второго президента Узбекистана.



Еще одна примечательная особенность финансовой структуры Orient Group - значительная роль государственных инвесторов.



Из 58 компаний, выявленных в ходе этого исследования, 16-ти принесли прибыль инвестиции, внесенные через государственные предприятия или государственные инвестиционные фонды; 11 из них были основаны в период правления Мирзиеева. Общий уставный капитал этих 16 предприятий составляет 489,3 миллиона долларов или 62% от Orient Group в целом. Другими словами, крупнейшими компаниями группы Orient по величине уставного капитала являются те, которые получили государственные инвестиции при нынешнем президенте Узбекистана.



Вклады шотландских товариществ с ограниченной ответственностью в уставный капитал Orient Group (Источник - Единый реестр юридических лиц Узбекистана.)



Еще один значительный ряд инвесторов, вкладывающих средства в группу - вышеупомянутые офшорные компании. В ходе исследования установлено, что 12 компаний Orient Group с уставным капиталом в 286,3 миллиона долларов частично принадлежат оффшорным компаниям. 8 из них - шотландские товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные на Кипре, в Латвии, Молдове и Швейцарии. Согласно данным из Единого реестра юридических лиц Узбекистана, в общей сложности они внесли в уставный капитал группы Orient 128,5 миллиона долларов.



УЗБЕКСКО-ОМАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ И ORIENT GROUP



Одним из главных инвесторов в проекты Orient Group является специализированный фонд прямых инвестиций "Узбекско-оманская инвестиционная компания с ограниченной ответственностью", учрежденный указом президента Узбекистана Ислама Каримова еще в 2009 году, но приступивший к выполнению своей программы только в 2016/17 годах. Он сформирован как частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Узбекистане, и управляет государственными деньгами в размере 200 миллионов долларов, предоставленными ему Султанатом Оман (75%) и правительством Узбекистана (25%). Вклад последнего осуществляется за счет средств Фонда реконструкции и развития РУз, учрежденного указом того же Ислама Каримова в 2006 году. Заявленная цель Узбекско-оманской инвестиционной компании - вкладывать эти государственные средства в разные предприятия для взаимной выгоды обеих стран.



Фондом управляют финансисты из Омана и Узбекистана. Отношения между Узбекско-оманской инвестиционной компанией и Orient Group столь близки, что оба они располагаются в деловом центре UzOman Tower в Ташкенте, на проспекте эмира Тимура, 95-а.



Структура фонда Uzbek Oman Investment



Финансовые вложения Узбекско-оманской инвестиционной компании в акции и недвижимость перечисляются на ее веб-сайте. Это сфера печати, производство панелей для многоквартирных домов, железобетона, керамики, оцинкованного металла, свежих, сушеных и замороженных фруктов и овощей, щебня, фрахт и логистика, лизинг, страхование и деятельность торговых центров.



Портфель инвестиций фонда был проанализирован с использованием корпоративных документов, доступных в Едином реестре юридических лиц и на Ташкентской фондовой бирже. Был также проведен дополнительный поиск для выявления инвестиций, не перечисленных на веб-сайте фонда. В итоге удалось выявить 19 фирм, получивших выгоду от средств, направленных в них Узбекско-оманской инвестиционной компанией. Их общий уставный капитал составлял 509,3 миллиона долларов. 14 из этих предприятий - проекты Orient Group, с совокупным уставным капиталом в 453,2 миллиона долларов.



Прослеживаемые вложения Узбекско-оманской инвестиционной компанией в акции предприятий с участием Orient Group - 116,5 миллиона долларов или 81% ее общих текущих инвестиций.



Однако истинные цифры, вероятно, еще выше. На сайте Узбекско-оманской инвестиционной компании перечислены вложения в компании Binokor Temir Beton Servis и Gold Dried Fruits Export, общий уставный капитал которых составляет 82,5 миллиона долларов. В общей сложности, Узбекско-оманская инвестиционная компания инвестировала 25 миллионов долларов в Gold Dried Fruits Export и 19,3 миллиона в Binokor Temir Beton Servis. (Акционером обеих компаний является Ойбек Умаров.)



С учетом этих данных общая сумма выявленных вложений Узбекско-оманской инвестиционной компании, доходит до 187,3 миллиона долларов, из которых 86%, или 160,8 миллиона вложено в Orient Group.



Следует также отметить, что Узбекско-оманская инвестиционная компания владеет 82% ТЦ [торгового центра] Samarkand Darvoza и 100% ТЦ Compass через компании SD Mall и Magic Fruit. Хотя во время проведения данного исследования их акциями не владела ни одна из компаний Orient Group, оба проекта были разработаны подразделением торговых центров Orient Group - Tower Mall Management Group. По данным Антимонопольного комитета Узбекистана, Узбекско-оманская инвестиционная компания приобрела оба торговых центра у Tower Mall Management Group в 2019 году. Соответственно, они учтены как проекты Orient Group.



Общий уставный капитал компаний Orient Group, которые прямо или косвенно получили выгоду от вложений Узбекско-оманской инвестиционной компании, составляет 396,5 миллиона долларов, или 54% от совокупного уставного капитала Orient Group. Это наводит на мысль о том, что одним из основных факторов, способствовавших быстрому росту Orient Group с 2016 года, являются исключительные отношения, которые она поддерживает с Узбекско-оманской инвестиционной компанией.



Семь выявленных компаний, как входящих, так и не входящих в Orient Group, с общим уставным капиталом в 241,6 миллиона долларов представляют собой непрозрачные оффшорные холдинговые компании в составе акционеров, по которым невозможно определить их конечных владельцев. В эти предприятия Узбекско-оманская инвестиционная компании вложила 78,8 миллиона долларов.



Учитывая, что уставный капитал Узбекско-оманской инвестиционной компании формируется исключительно из государственного бюджета, непрозрачность ее офшорных партнеров вызывает беспокойство. При этом на веб-сайте фонда и на сайте UzOman Capital, который управляет повседневной деятельностью фонда, минимум информации. Например, ни на одном из них нет аудиторских и финансовых отчетов или сведений о структуре собственности. Узбекско-оманская инвестиционная компания отказалась дать комментарии по ряду подробных вопросов, касающихся ее отношений с Orient Group, несмотря на то, что она является распорядителем фонда государственных денежных средств.



ORIENT GROUP И "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ УЗБЕКИСТАНА"



Важным фактором быстрого успеха Orient Group стало расширение ее деятельности в областях тяжелой промышленности, логистики и грузовых перевозках. Компании, действующие по данным направлениям, являются одними из крупнейших в конгломерате.



Эти крупномасштабные предприятия получили значительную государственную поддержку, в основном через акционерную компанию "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана" - ред.), владеющую и управляющую национальной железнодорожной системой, и ее грузовым подразделением "Узтемирйулконтейнер" ("Узжелдорконтейнер" - ред.), а также ее дочерние предприятия, благодаря крупным контрактам и доступу к логистическим ресурсам. Все это было предоставлено при непрозрачных обстоятельствах. (Председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари" - Ачилбай Раматов, первый заместитель премьер-министра Узбекистана. О нем рассказывается в статьях "Вынесен приговор по делу о прорыве сардобинского водохранилища: приближенных президента Мирзиеева среди осужденных нет" и "Шавкат Мирзиеев построил личную "дачу" с водохранилищем в горах Ташкентской области за сотни миллионов долларов - расследование "Озодлика" - ред.)



Расследование выявило, что акционерная компания "Узбекистон темир йуллари" (все ее акции принадлежат государству в лице Министерства финансов Узбекистана - ред.) и ее дочерние предприятия внесли в Orient Group 29,2 миллиона долларов государственных же средств. Фактическая цифра может быть еще выше, учитывая, что "Узбекистон темир йуллари" ранее инвестировала в ряд компаний Orient Group, но больше не фигурирует в Едином реестре юридических лиц в качестве акционера.



Инвестиции узбекской железной дороги в компании Orient Group



Однако отношения Orient Group с "Узбекистон темир йуллари" не исчерпываются одними только инвестициями. В своих рекламных материалах Orient Group отмечает, что "Узбекистон темир йуллари" была основным заказчиком для ряда важнейших промышленных компаний группы, включая "Metal Polymer Technologies", "Metal Invent", "Railway Parking" и "Qurilish Universal Kompakt Servis" ("СтройУниверсалКомпактСервис - ред.).



В расследовании приводится несколько примеров подобных "деловых отношений". Например, одной из компаний Orient Group, получающей выгоду от "Узбекистон темир йуллари" является "Qurilish Universal Kompakt Servis". Согласно информации с сайта "Узбекистон темир йуллари", эта фирма, входящая в Orient Group, была выбрана для строительства нового железнодорожного вокзала в Намангане. Также сообщалось, что Qurilish Universal Kompakt Servis получила подряд на реконструкцию вокзала Ташкент-Южный. Информации о тендерах по этим строительным контрактам найти не удалось.



Аналогичным образом, компания "Railway Parking", также входящая в группу Orient, согласно информации с сайта "Узбекистон темир йуллари", победила в тендере на мойку пассажирских вагонов и электропоездов АО "Ўзтемирйўлйўловчи" (можно перевести как "Узжелпасстранс" - ред.) в 2020 году. Оригиналы тендерной документации опубликованы не были.



Следует упомянуть и о стратегических ресурсах, которые компании Orient Group получили от "Узбекистон темир йуллари" для своего логистического и грузового подразделения.



В рекламных материалах Orient Group отмечается: "В 2018 году ULS [Universal Logistics Services] подписала договор с "Узбекистон темир йуллари" на использование старой грузовой площадки на крупнейшей железнодорожной станции Чукурсай. На данный момент проект логистического центра "Чукурсай" является частью логистического комплекса ULS и включает в себя современный контейнерный терминал и склад класса А. Этот центр (…) принимает весь грузопоток из Казахстана, России, Китая и стран Южной Азии".



"Грузовой терминал станции Ташкент-Товарный, расположенный в самом центре столицы Узбекистана, стал площадкой для многофункционального Orient Logistics Center (OLC). Новый центр, открытый в марте 2019 года, может принимать и обрабатывать контейнеры, вагоны с негабаритными и сверхдлинными грузами, колесные транспортные средства и гусеничный транспорт. Также на территории OLC строится новый склад класса А", - сообщается в этом договоре.



Все инвестиции, контракты на товары и услуги, а также другие сопутствующие преимущества, которые "Узбекистон темир йуллари" и ее дочерние предприятия предоставляют компаниям Orient Group "Узбекистон темир йуллари", непрозрачны. Примечательно, что "Узбекистон темир йуллари" не ответила на многочисленные запросы о предоставлении информации об их инвестициях в Orient Group или о процессе принятия этих инвестиционных решений.



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Расследование показало, что более 80% государственных средств Узбекско-оманской инвестиционной компании, управляющей фондом в размере 200 миллионов долларов, внесенных правительствами Узбекистана и Омана, были направлены в Orient Group, в основном через совместные предприятия. Таким образом, конгломерат с непрозрачной офшорной холдинговой структурой, связанный с семьей Мирзиеева через основного акционера, Ойбека Умарова, извлекает выгоду из тесных отношений с фондом, который распоряжается государственными средствами Узбекистана.



Автор отчета подчеркивает, что вопрос о том, были ли эти отношения или сделки каким-либо образом незаконными, не рассматривался. Однако они явно не отвечают общественным интересам по ряду причин, в том числе из-за отсутствия прозрачности и открытости в отношении государственных инвестиций, вложенных в Orient Group и в связанные с ней структуры акционеров, а также из-за отсутствия подотчетности обществу всей этой деятельности.



На основании проведенного расследования делается ряд рекомендаций, разумеется, сугубо формальных, поскольку сложно ожидать, что правительство под руководством Мирзиеева им последует:



Агентству по противодействию коррупции и Антимонопольному комитету Узбекистана надлежит провести расследование в отношении Узбекско-оманской инвестиционной компании и "Железных дорог Узбекистана", чтобы определить, имели ли место какие-либо нарушения закона в их коммерческих отношениях с Orient Group.



Регулирующим органам Великобритании следует направить запросы в компании Downtown Distribution LP, Castle Import Export LP, Just Equities LP, Good Supplies LP, Yardrock Development LP, Empire Industrial Services LP, Maxim Global Investments LP и Major Wholesale Supplies LP, чтобы определить, соблюдают ли эти юридические лица британские законы/положения о партнерствах (товариществах) и финансах.



Правительству Узбекистана необходимо изменить законодательство, регулирующее деятельность корпораций, для обеспечения ее прозрачности, в том числе посредством открытого для общества реестра текущих и более ранних документов компаний, а также проверенного открытого реестра их конечных (настоящих) владельцев.



Необходимо также обеспечить прозрачность в отношении других коммерческих сделок с участием государства, включая инвестиции государственных средств, предоставление кредитов с государственной поддержкой, земельных участков и льгот, таких как освобождение от налогов, с регулярными публичными проверками этих соглашений Антимонопольным комитетом и Агентством по борьбе с коррупцией.



Расследование подготовлено UzInvestigations, гражданским объединением под управлением Ольстерского университета (автор - профессор Кристиан Ласслетт), в партнерстве с "Узбекским форумом за права человека", для изучения устройства корпоративной и государственной власти в Узбекистане.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632604200

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