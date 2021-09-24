На тройственный западный союз AUKUS Москва и Пекин ответят "ходом конем", - "СП"

08:00 26.09.2021

Песня "Русские и китайцы - братья навек" снова становится актуальной

Виктор Сокирко



На фото: военнослужащие вооруженных сил Китая во время совместных антитеррористических учений вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021" на полигоне Донгуз (Фото: Сергей Медведев/ТАСС)

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Александр Зимовский



Ничто не вечно под луной. Все течет, все меняется. Первая фраза принадлежит поэту Шекспиру, вторая философу Гераклиту, но суть их сводится к одному - изменчивости мира, да и жизни как таковой. Как в отношениях, так и в образовании союзов, в том числе мирового масштаба. И объединяются силы, как правило, для противостояния другой силе, которые непременно должны сойтись в глобальной схватке. Дабы делить и властвовать.



Нынешнее образование трехстороннего оборонного альянса AUKUS, созданного Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами (акроним по составу участников - Australia, United Kingdom, United States), сообщение о котором было опубликовано 15 сентября 2021 года, по мнению наблюдателей, направлено на противодействие влияния Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.



Новый военный блок, созданный по инициативе США, неким образом нивелирует задачи и цели НАТО (Североатлантический альянс), ориентированный на противостояние России в Европе, и теперь нацелен на Тихоокеанский регион. И здесь немаловажный игрок именно крайне милитаризированная в последнее время Австралия, ну и сующая нос в любой точке мира Великобритания.



Прицел AUKUS в первую очередь направлен на Китай, но там и до российского Дальнего Востока недалеко. И Москва в сложившейся ситуации готова пойти на более тесное военное сотрудничество с Пекином, чтобы противостоять Вашингтону, Лондону и Канберре при отстаивании своих интересов в регионе. А тут еще и один потенциальный союзник нарисовался - Франция, которую лишили по инициативе США многомиллиардного контракта на строительство подводных лодок для Австралии. В общем, тройственные союзы снова в тренде.



Каким будет статус побежденной, но не разгромленной республики

Вспомним Антанту - военно-политический блок России, Франции и Великобритании, созданный накануне Первой мировой войны, как противостояние тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии.



Во время Второй мировой войны оси Берлин-Рим-Токио (были и другие там страны-союзники) противостояли Советский Союз, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, у которых также были свои союзники. Сейчас все повторяется, США создали новый тройственный военный союз, включив в него Австралию и Великобританию. Напрашивается тройственный ответный блок.



Но вот здесь есть ряд проблем. Военный союз CHIRUSFRA (Китай, Россия, Франция) как-то не вырисовывается. Обиженный экономическими потерями Париж на подобный альянс вряд ли пойдет, там свои интересы и свои претензии, которые на Тихоокеанский регион не распространяются. Да и вряд ли Франция в нынешней ситуации интересен Китай в плане военного партнера.



Опять же Китай сейчас настолько самодостаточен, что ему союзники, тем более военные, не особо-то и нужны - Пекин с соседями не особо дружит, за исключением разве что России. И именно с ней Китай может заключить сейчас некий военный союз для противостояния США.



Слова из песни: "Русский с китайцем - братья навек", трактовались в разные исторически периоды взаимоотношений по-разному. Сейчас Китай - ключевой стратегический партнер России на мировой арене. Эту фразу неоднократно произносили и президент Владимир Путин, и министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере. Положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений", - оценивал российско-китайское военное сотрудничество Шойгу.



Но вот речь о полноценном военном союзе, например, в рамках того же ОДКБ, никогда не шла. Можно сейчас предположить, что в ответ на создание AUKUS, Пекин может расширить не только военно-техническое сотрудничество, но и образовать полноценный военный союз с Москвой, чтобы противостоять угрозам в тихоокеанском регионе.



Нельзя, конечно, утверждать, что именно США со своей "манечкой" (маниакальной идеей) о мировом господстве, подтолкнули к сближению Россию и Китай, но именно противостояние внешним угрозам привело Москву и Пекин к тесным партнерским отношениям.



В этом году, 16 июля, отмечалась 20-я годовщина российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного в 2001-м на основе обобщения исторического опыта и результатов развития двухсторонних отношений. Неплохие контакты между двумя странами существовали и прежде, но тут - договор, благодаря которому отношения вступили в наилучший период за всю свою истории, став образцом иным мировым державам.



- Вследствие роста экономической мощи Китая и резкого повышения роли России, как глобального военно-стратегического фактора, был положен конец культивируемой американцами с 1991 года модели однополярного мира, - говорит политолог Александр Зимовский.- Эта трансформация, которая произошла прямо перед носом Вашингтона, не могла не отразиться на сильно понизившемся в глазах Китая (и не только Китая) статусе Соединенных Штатов. Соперничество США и КНР в тандеме с РФ за расширение круга государств, включаемых в их орбиты влияния, постоянно возрастает. Поэтому ненавязчивая демонстрация превосходства то в одной, то в другой области, в общем, приветствуется.



Приведу простой, но яркий пример. Визит в 2015 году Председателя КПК Си Цзиньпина в Москву на празднование 70-летия Победы и марш китайских военных в парадном строю по Красной Площади вызвал бурю в американской прессе. Эксперты в "Уолл-стрит Джорнэл", говорили тогда не иначе как о формировании оси "Москва-Пекин" и о том, что, несмотря на разнонаправленность интересов, Россия и Китай сознают, что стоят перед лицом единого врага.



КНР сейчас является одним из ключевых партнеров РФ в военно-технической сфере. За последние шесть лет доля Китая в закупках российской боевой техники и вооружения возросла с 5 до 15%. Китай первым из зарубежных стран получил российские ЗРС С-400 "Триумф" и многоцелевые истребители Су-35. Теперь настала очередь технологий - Россия помогает Китаю создать собственную систему предупреждения о ракетном нападении, что кардинально повысит обороноспособность КНР.



К слову, Китай уже в какой-то степени пользуется российским "зонтиком", разместив позиции своих межконтинентальных баллистических ракет "Дунфэн" (Dongfeng-41) вблизи российской границы. На той стороне - космодром "Восточный", а там зенитные ракетные комплексы С-400 и иные средства ПВО, через которые "Трайденты" с севера точно не прилетят.



Помимо военно-технического сотрудничества России и Китая у Вооруженных сил РФ и НОАК (Народно-освободительная армия Китая) существуют давние связи и контакты на уровне проведения совместных учений. Наибольшим представительство китайских военнослужащих было на учениях "Восток-2018" (на учениях "Запад-2021/Взаимодействие" они также участвовали).



В Забайкальский край, на полигон Цугол, для участия в совместных маневрах тогда прибыли более трех тысяч военнослужащих НОАК, а также 900 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов китайской армии.



Ранее, в 2017 году, прошли российско-китайские военно-морские учения на Балтике и Тихом океане "Морское взаимодействие". И, как тогда утверждалось, весь китайский флот, корабли которого находились в Средиземном море, в случае агрессии США в Сирии, перейдет под командование ВМФ России.



Совместные российско-китайские учения проводились и в конце декабря 2020 года - пара российских и четыре китайских стратегических ракетоносца провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Их суть достаточно четко объяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения - далеко не что-то принципиально новое - они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате".



Речь о создании именно военного союза между Россией и Китаем пока не идет, по той причине, что ни у Москвы, ни у Пекина в этом нет необходимости. Впрочем… Тут можно вспомнить слова Владимира Путина, который 22 октября прошлого года на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на этот вопрос, сказал: "Теоретически это вполне возможно". При этом добавил, что "мы в этом не нуждаемся".



"Мы обмениваемся лучшими практиками в сфере военного строительства. Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, причем, и это, наверное, самое главное, речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями. И здесь есть вещи очень чувствительные", - сказал тогда президент России. Наверно от этого и нужно исходить в понимании союзных отношений с Китаем.