Климатическая афера глобалистов, - В.Малышев

09:17 26.09.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 26.09.2021



"Мы все стали жертвами антинаучного надувательства и пропаганды"



24 сентября почти в 100 странах мира прошел так называемый глобальный экологический протест, в котором участвовали сотни тысяч человек. Они требовали немедленно принять меры, чтобы замедлить разрушительные последствия изменений климата.



The Guardian пишет, что люди вышли на улицы более чем в 1800 городах и населенных пунктах Европы, Африки, Северной и Южной Америки. В Берлине за два дня до выборов в бундестаг в акции участвовало более 100 тысяч человек, перед которыми выступила вновь объявившаяся Грета Тунберг.



Грета Тунберг



"Помните – одного голосования не хватит. Мы должны и впредь выходить на улицы", – заявила Грета, с листа зачитавшая призывы к незамедлительному решению экологических проблем. Все это происходило за два дня до парламентских выборов в Германии.



На акции в Берлине к шведской активистке присоединилась 25-летняя Луиза Нойбауэр – одна из лидеров движения Fridays for Future в ФРГ. Она обвинила немецких политиков в том, что те хотят сохранить уголь в качестве одного из источников энергии до 2038 года. Комментаторы расценили это как поддержку партии зеленых. Кандидат в канцлеры от зеленых Анналена Бербок намерена препятствовать поставкам газа по "Северному потоку – 2", если войдет в новое правительство, и уже неоднократно пыталась провести в бундестаге закон, который перекроет работу газопровода.



24 сентября почти в 100 странах мира прошел так называемый глобальный экологический протест



"Глобальный протест" 24 сентября стал первым подобным мероприятием мирового масштаба. Его организовали в преддверии COP26 – Конференции ООН по изменению климата, которая должна состояться в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Недавно лидеры G7 договорились о выделении 100 млрд долларов в год в помощь бедным странам для борьбы с глобальным потеплением, а данные ООН показывают, что в следующем десятилетии объемы вредных выбросов вырастут на 16%.



Действительно ли миру грозит климатическая катастрофа?



Климатические колебания, охватывавшие несколько столетий, случались и раньше, в допромышленную эпоху, и не только человек был в них повинен. То же потепление на разные части планеты влияет по-разному. В Северной Евразии, например, где расположена Россия, расширяется зона, пригодная для ведения сельского хозяйства, и уже одно это – благо.



24 сентября почти в 100 странах мира прошел так называемый глобальный экологический протест



Так почему проблеме климата придан такой драматизм? С 2008 г. мир переживает третью волну экономического кризиса, говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов: "Деньги все сильнее концентрируются в финансовом секторе и интернете, а доходы промышленности и сферы услуг растут все медленнее. Люди, работающие в реальной экономике Запада, живут хуже, чем их деды и отцы в 1950–1960-е гг. Правящим элитам важно сдержать недовольство. И переключение внимания общества на экологические проблемы отлично решает эту задачу. Людей убеждают: ваш враг не корпорации, ваш враг - парниковые газы. Людям объясняют: вся проблема не в том, что продукция наших заводов стала слишком дорогой и ее невыгодно покупать, а в том, что страны типа России и Китая выпускают более дешевые товары, используя грязные карбоновые технологии. Доходит до абсурда: всерьез обсуждается сокращение поголовья коров, выбрасывающих в атмосферу кишечные газы".



24 сентября почти в 100 странах мира прошел так называемый глобальный экологический протест



"Мы все стали жертвами антинаучного надувательства и пропаганды... Это на руку тем, кто борется за внимание и финансирование, тем, кто не хочет, чтобы развивающиеся страны когда-нибудь достигли индустриального успеха", – считает заведующий лабораторией Института океанологии РАН профессор Сергей Гулев..



Миф "катастрофы глобального потепления" родился вслед за мифом об "озоновых дырах", якобы образующихся из-за газа фреона. В 1986 году американская компания DuPont, начавшая производство нового класса хладагентов, не содержащих хлора, развернул экологическую войну против конкурентов, применяющих фреон. В результате в 1987 году был подписан протокол об ограничении производства веществ, разрушающих озоновый слой, что привело к разорению многих компаний. В итоге DuPont стала одним из монополистов на этом рынке, но озоновые дыры остались.



Экологическая акция в Риме



Есть много доказательств ошибочности представлений о "глобальном потеплении". Исследователи доказали, что уровень углекислого газа в атмосфере зависит от температуры, а не наоборот. И ответ на вопрос об этой взаимосвязи лежит в Мировом океане, который каждый год выбрасывает в атмосферу 80 гигатонн углекислого газа, тогда как человечество – скромные 7 гигатонн.



"Тема влияния человека на глобальное потепление, возникшая еще в прошлом веке и зафиксированная в Киотском протоколе, была раскручена Альбертом Гором – тогда вице-президентом США, – говорит доктор геолого-минералогических наук Александр Городницкий. – В 2006-м в свет вышли фильм и книга под названием "Неудобная правда". Они рисовали апокалиптическую картину: если человечество не снизит выброс промышленного углерода в атмосферу, то в ближайшие годы растают льды в Антарктике, поднимется уровень Мирового океана, утонут Лондон, Нью-Йорк, Токио, начнутся мировые эпидемии, войны за пресную воду, массовая эмиграция из затопленных стран. Излишне говорить, что ничего такого не произошло".



Жупел климатической катастрофы – это способ отвлечь внимание общества от угроз, которые влечет за собой всеобщий кризис мировой капиталистической системы, охвативший как центры системы, так и ее периферию.



Общественное внимание переводится в другие плоскости, не менее глобальные, чем этот кризис: всеобщая вакцинация и борьба с ковид-диссидентами, угроза климатической катастрофы и экологический протест. Решают носители "экологического протеста" и сугубо политические задачи. Оттого и бедная Грета появилась в Берлине за два дня до выборов в бундестаг. Оттого и в России из 150 организаций – иностранных агентов, получающих финансирование из-за рубежа, пятая часть, по данным министерства юстиции, относятся к экологическим.