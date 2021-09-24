УзбПравозащитницу В.Чупик задержали в России и грозятся выдать на родину

10:01 26.09.2021

Правозащитница Валентина Чупик задержана в России. Ее могут депортировать в Узбекистан

В России задержана защитница прав мигрантов, глава организации Tong Jahoni Валентина Чупик. СМИ сообщают, что ей запрещен въезд в эту страну на 30 лет. Правозащитницу могут депортировать в Узбекистан, гражданкой которого она является.



В российском аэропорту "Шереметьево" в ночь на 25 сентября задержана руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам Tong Jahoni Валентина Чупик. Ее выдворяют из России, рассказала она "Новой газете".



"Сижу в спецприемнике в аэропорту „Шереметьево", терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли", - цитирует Чупик издание.



Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вручили правозащитнице уведомление о лишении статуса беженца на территории России. Ей также запретили въезд в страну до 2051 года. Теперь женщине грозит депортация в Узбекистан, гражданкой которого она является, пишет "Новая Газета".



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По данным "Медиазоны", Валентину Чупик лишили статуса беженца на основании пп. 2 п. 2 ст. 9 закона "О беженцах" (предъявление заведомо ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем).



"Не пропустили на паспортном контроле, отобрали удостоверение и проездной документ беженца, заперли в комнате спецприемника… Мне напрямую сказали, что я „слишком активно говорила о системной коррупции в МВД и подавала слишком много жалоб на незаконные задержания мигрантов". Хотят депортировать в течение суток в Узбекистан, чтобы ЕСПЧ не успел применить 39-е правило [регламента ЕСПЧ]", - рассказала Чупик РБК.



По ее словам, она никогда не подавала заведомо ложных сведений о себе и не предоставляла фальшивых документов. "Но обжаловать получу возможность после депортации", - сказала она.



Правозащитница переехала в Россию после событий в Андижане. Она уже много лет живет в Москве и оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.