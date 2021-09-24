 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.09.2021
10:04  Меня пытались подставить срезав голову с памятника Улугбеку, - Мирзиеев мемуарит
10:01  УзбПравозащитницу В.Чупик задержали в России и грозятся выдать на родину
09:17  Климатическая афера глобалистов, - В.Малышев
09:09  В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русского мальчика
08:56  Вице-президентом Международной федерации хоккея избран... кыргыз Айваз Оморканов
08:35  Зачем Киргизии заигрыши с талибами? - Бакыт Бакетаев
08:00  На тройственный западный союз AUKUS Москва и Пекин ответят "ходом конем", - "СП"

00:10  Государственный инвестиционный фонд – "копилка" для конгломерата, связанного с первой семьей Узбекистана
Суббота, 25.09.2021
22:10  Висит туша... В Афганистане начали потихоньку публично казнить правонарушителей
21:52  Таджикистан вернул Киргизии двух пленных школьников
19:39  Кыргызский дуумвир Ташиев стал почетным аборигеном (жителем) Алайского района
15:33  Загадочный народ этруски - это кочевники Прикаспия! Исторические сенсации благодаря генетике
15:29  Казахстан принял новую "Концепцию строительства и развития Вооруженных сил"
12:36  США сами толкают Россию к Китаю, - Даг Бендоу
12:34  История Беназир. Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
12:33  Заучили на будущее: как завершились крупнейшие совместные маневры ШОС
12:30  "Ислам станет игрушкой в руках террористов". Что происходит в Афгане, - В.Шварцман
09:48  Преданная Франция обречена на новые геополитические потери, - Елена Панина
09:40  ММКВЯ-21. Презентация романа Ю.Полякова "Совдетство" (анонс)
08:40  Афган-беженцы пытались изнасиловать амер-солдатку... на военной базе в США
08:34  Опора режиму. Зарплату военнослужащих Внутренних войск Киргизии повысили на 40%
08:30  Сеть зла и раздора. О самой радикальной террористической группировке в Афганистане, - Лариса Шашок
08:15  Талибан* запросил российскую политическую "крышу". Нужно ли Москве признать власть исламистов? - "СП"
00:44  Союз AUKUS – путь к мировому хаосу, - Александр Широкорад
00:13  Талибы* и Пакистан: проблемная дружба, - Н.Бобкин
Пятница, 24.09.2021
19:39  Культовый писатель Виктор Пелевин прервал затворничество и вернулся в Москву
19:32  УкрПрез Зеленский объявил войну олигархам. Рубит сук..., - Т.Ивженко
19:28  Крах "Азия авто Казахстан". Завод разорен, директор Ненахов - найден повешенным в лесу
19:23  Сказочные богатства Афганистана. Кому талибы готовы их продать? - А.Гостев
19:21  Тысячи вагонов с казахстанскими товарами застряли на китайской границе, - К.Токаев
18:33  На российской границе задержан украинский шпион с паспортом гражданина Узбекистана
18:32  Внешний долг Узбекистана превысил $35 млрд
13:42  Новый азиатский маневр России, - "Форбс"
13:40  Турция, Пакистан и Азербайджан формируют военный блок против Индии, России и Ирана, - М.Магид
13:39  Попали в Вену: участники иранской сделки не будут встречаться на ГА ООН
13:35  Почему советский народ не спас Советский Союз? - А.Непогодин
13:19  Будут ли деньги из России? Почему Жапаров вспомнил о русском языке в Киргизии
12:01  Киргизия станет 1-й страной официально признавшей Афганский талибский эмират? - А.Ажиев
11:34  Трусоватого вождя каталонских сепаров Пучдемона арестовали на итальянской Сардинии. Готовят на посадку
11:12  Талибы пообещали публично отрубать руки за воровство: "Необходимо для безопасности"
10:28  Тегеран в шаге от сверхоружия: что дальше? - В.Сажин
09:23  КирВыборы-2021. Как Старая площадь сама взращивает протестный потенциал оппонентов, - Д.Подольская
08:46  Кредит на бедность: размышления после расстрела в Алматы, - Петр Своик
08:38  Экс-посол в Кабуле М. Конаровский: "Надо смотреть на их (талибов) дела, а не на приятные уху слова"
08:18  Баткен. Таджики взяли в плен 2 кыргызских малолетних драчунов и захватили микроавтобус
08:08  Ирак перед выборами, - Антон Веселов
01:02  "Избиения чернокожих" ведут к узурпации власти в США, - Г.Мирзаян
00:55  США собирается вечно мстить Афганистану
00:49  Зачем Байден и Джонсон объявили России и Китаю "войну ценностей"? - В.Павленко
00:44  Соединенные Штаты и Турция рассматривают Алматы как военную базу, - В.Мухин
00:37  Уроки Талибана. Наследственный Исламский Эмират - оптимальная форма госустройства для ЦА, - Р.Абдуллаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Меня пытались подставить срезав голову с памятника Улугбеку, - Мирзиеев мемуарит
10:04 26.09.2021

"Была борьба, чтобы избавиться от меня". Шавкат Мирзиеев - о работе хокимом
Шавкат Мирзиеев рассказал, что от него пытались "избавиться", когда он был хокимом Мирзо-Улугбекского района. По его словам, накануне визита президента Ирана "немаленькие люди" срезали голову у памятника Улугбеку. На монумент пришлось ставить голову с памятника Ибн Сино.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с избирателями в Самарканде 24 сентября рассказал, что его пытались дискредитировать, когда он был хокимом Мирзо-Улугбекского района (1992−1996 годы).

По его словам, инцидент произошел в преддверии визита президента Ирана в Ташкент. В октябре 1993 года Али Акбар Хашеми Рафсанджани посещал с официальным визитом Узбекистан.

"Мне поступило поручение. Я тогда был молодым хокимом [Мирзо-Улугбекского] района. Тогда [президент] Ислам Абдуганиевич [Каримов] сказал, что с президентом [Ирана] примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Мирзо Улугбеку. Почему я вам это говорю? Многие люди упорно боролись за то, чтобы быстрее избавиться от меня, приехавшего из кишлака", - заявил он.

Утром два президента должны были посетить памятник Мирзо Улугбеку.

Реклама на Газета.uz
"В 6:50 звонят из моей приемной: „Шавкат Миромонович, голову Улугбека снесли!" Я говорю: „Какую голову? Какой еще Улугбек?" В ответ: „У памятника голову снесли!" То есть все было так спланировано, что в 9:50 приедет кортеж с президентами, у памятника не будет головы, таким образом, снесут голову Мирзиееву. В 7:20 я прибыл на место. К 10:00 должны приехать два президента. Действительно, у памятника нет головы. Памятник был сделан из гипса, каждый памятник год-два стоит в гипсовом виде", - сказал он.

Шавкат Мирзиеев заявил, что понял, кто это сделал. "Такое могут сделать немаленькие люди, поскольку этот памятник берется под охрану за день до визита президента. Отдельные организации с целью избавиться от Мирзиеева убрали голову у памятника", - сказал глава государства.

По словам президента, тогда он вспомнил заметку в газете "Вечерний Ташкент", где говорилось, что "хулиганы выкопали домик" у подножия памятника Ибн Сино рядом с центром хирургии.

"Это осталось в памяти. Речь шла не только об увольнении Мирзиеева, ведь вся страна опозорится. Президенты ведь не будут нести цветы к памятнику без головы. Потом я вспомнил, что тот памятник [Ибн Сино], скорее всего, сделан из гипса. Потом сел в машину своего заместителя из Андижана и сам поехал к нему домой, он жил на Чиланзаре. Я взял у него пилу, и мы с утра срезали голову у памятника Ибн Сино… Я молился, чтобы этот памятник не упал, поскольку туловище памятника Улугбека было больше. Потом за полтора часа сделали шарф из гипса", - рассказал он.

Шавкат Мирзиеев отметил, что первый заместитель главы СНБ приехал в 9:10, чтобы "100% меня уволить".

"Спустился хоким города и говорит: „Слушай, ты что… где голова Улугбека?" Он говорит, обращаясь ко мне, при этом не смотрит на памятник. Когда он повернулся, то увидел, что памятник стоит. И памятник, и голова стоит", - заявил глава государства.

Обращаясь к молодым людям, президент отметил, что жизнь полна сложной борьбы, и призвал их не сдаваться в борьбе.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632639840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение
- Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах
- Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК - А. Смаилов
- Состоялось заседание коллегии МСХ РК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  