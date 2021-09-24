Меня пытались подставить срезав голову с памятника Улугбеку, - Мирзиеев мемуарит

10:04 26.09.2021

"Была борьба, чтобы избавиться от меня". Шавкат Мирзиеев - о работе хокимом

Шавкат Мирзиеев рассказал, что от него пытались "избавиться", когда он был хокимом Мирзо-Улугбекского района. По его словам, накануне визита президента Ирана "немаленькие люди" срезали голову у памятника Улугбеку. На монумент пришлось ставить голову с памятника Ибн Сино.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с избирателями в Самарканде 24 сентября рассказал, что его пытались дискредитировать, когда он был хокимом Мирзо-Улугбекского района (1992−1996 годы).



По его словам, инцидент произошел в преддверии визита президента Ирана в Ташкент. В октябре 1993 года Али Акбар Хашеми Рафсанджани посещал с официальным визитом Узбекистан.



"Мне поступило поручение. Я тогда был молодым хокимом [Мирзо-Улугбекского] района. Тогда [президент] Ислам Абдуганиевич [Каримов] сказал, что с президентом [Ирана] примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Мирзо Улугбеку. Почему я вам это говорю? Многие люди упорно боролись за то, чтобы быстрее избавиться от меня, приехавшего из кишлака", - заявил он.



Утром два президента должны были посетить памятник Мирзо Улугбеку.



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"В 6:50 звонят из моей приемной: „Шавкат Миромонович, голову Улугбека снесли!" Я говорю: „Какую голову? Какой еще Улугбек?" В ответ: „У памятника голову снесли!" То есть все было так спланировано, что в 9:50 приедет кортеж с президентами, у памятника не будет головы, таким образом, снесут голову Мирзиееву. В 7:20 я прибыл на место. К 10:00 должны приехать два президента. Действительно, у памятника нет головы. Памятник был сделан из гипса, каждый памятник год-два стоит в гипсовом виде", - сказал он.



Шавкат Мирзиеев заявил, что понял, кто это сделал. "Такое могут сделать немаленькие люди, поскольку этот памятник берется под охрану за день до визита президента. Отдельные организации с целью избавиться от Мирзиеева убрали голову у памятника", - сказал глава государства.



По словам президента, тогда он вспомнил заметку в газете "Вечерний Ташкент", где говорилось, что "хулиганы выкопали домик" у подножия памятника Ибн Сино рядом с центром хирургии.



"Это осталось в памяти. Речь шла не только об увольнении Мирзиеева, ведь вся страна опозорится. Президенты ведь не будут нести цветы к памятнику без головы. Потом я вспомнил, что тот памятник [Ибн Сино], скорее всего, сделан из гипса. Потом сел в машину своего заместителя из Андижана и сам поехал к нему домой, он жил на Чиланзаре. Я взял у него пилу, и мы с утра срезали голову у памятника Ибн Сино… Я молился, чтобы этот памятник не упал, поскольку туловище памятника Улугбека было больше. Потом за полтора часа сделали шарф из гипса", - рассказал он.



Шавкат Мирзиеев отметил, что первый заместитель главы СНБ приехал в 9:10, чтобы "100% меня уволить".



"Спустился хоким города и говорит: „Слушай, ты что… где голова Улугбека?" Он говорит, обращаясь ко мне, при этом не смотрит на памятник. Когда он повернулся, то увидел, что памятник стоит. И памятник, и голова стоит", - заявил глава государства.



Обращаясь к молодым людям, президент отметил, что жизнь полна сложной борьбы, и призвал их не сдаваться в борьбе.