 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нефтяные цены растут не просто так, - И.Галактионов
12:24 26.09.2021

Нефтяные цены растут не просто так

Обзор по рынку нефти от эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

ИГОРЬ ГАЛАКТИОНОВ, 24 сентября 2021, 16:03 - REGNUM Нефтяные котировки 20−24 сентября росли на фоне продолжающихся перебоев с добычей в Мексиканском заливе как следствие благоприятной статистики от Минэнерго США и в целом позитивного настроя инвесторов на глобальном рынке. Вчера, 23 сентября, цены на нефть продолжали расти на фоне уверенности игроков в сохранении сильного спроса. В течение торговой сессии котировки вплотную приближались к уровню двухлетних максимумов.

Продолжающийся коллапс в добыче на побережье Мексиканского залива, вызванный разрушениями из-за прошедшего в конце августа урагана Ида, по-прежнему оказывает существенное влияние на всю нефтегазовую отрасль региона. Закрытыми остаются почти 20% объемов нефтедобычи залива, эквивалентные 0,4 млн баррелей в сутки. Как заявила компания Royal Dutch Shell, восстановительные работы на одном из ее перевалочных пунктов, будут вестись как минимум до конца 2021 года. В результате этого, по оценкам Rystad Energy, потенциальные потери поставок составят порядка от 200 тыс. до 250 тыс. баррелей в сутки.

Вышедшая статистика от EIA в полной мере отражает проблемы нефтедобытчиков. Добыча в США по итогам прошлой недели (13−19 сентября) оставалась на уровне 10,6 млн б/С против 11,1 млн б/С в I полугодии. Запасы нефти в США сократились, согласно оценкам ведомства, почти до трехлетнего минимума на фоне сохранения сильного спроса, что было позитивно воспринято участниками рынка.

При этом на мировых рынках сохраняется позитивный настрой на фоне благоприятного информационного фона. Несмотря на снижение фондовых индексов в понедельник, 20 сентября, уже 21 сентября рынки перешли к росту и продолжили восходящее движение также и после заседания ФРС США, прошедшего в среду, 22 сентября. Позитивный сентимент поддерживал покупки по нефтяным фьючерсам.

Сегодня, 24 сентября, с утра контракты на нефть марки Brent торгуются в непосредственной близости от максимума с 2018 года. При благоприятном фоне, согласно технической картине, фьючерсы могут сформировать импульс роста в район $80 за баррель в перспективе ближайших нескольких дней. Подобный сценарий, как и в целом устойчивость высоких нефтяных цен, будут зависеть от совпадения прогнозов по спросу в октябре с реальными данными по уровню спроса в этом месяце. Так, например, МЭА ожидает скачка потребления в октябре, который, впрочем, отчасти сбалансирует увеличение нефтедобычи экспортерами из ОПЕК+.

При этом, как сообщило агентство Reuters, в августе у ряда участников нефтекартеля уже наблюдались сложности с увеличением объемов добычи, в результате чего процент исполнения сделки ОПЕК+ вырос с июльских 109% до 116%. В случае, если и в октябре участники альянса продолжат тормозить с нефтедобычей, это может увеличить дефицит на рынке и повлечь соответствующий рост цен.

Источник - REGNUM
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