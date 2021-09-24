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Кремль возьмет Турцию за те самые помидоры
12:26 26.09.2021

Перед переговорами в Сочи Анкара и Москва обменялись дипломатическими уколами

Анна Седова
Материал комментируют:
Станислав Тарасов

В Россельхознадзоре сообщили, что во фруктах из Турции была обнаружена бурая монилозная гниль, а в томатах - вирус коричневой морщинистости. Поставки овощей и фруктов представители Россельхознадзора обсудили с сотрудниками министерства сельского и лесного хозяйства Турции на видеоконференции 23 сентября.

В российском ведомстве попросили усилить фитосанитарный контроль поставляемой продукции и напомнили, что вирус коричневой морщинистости считается в России карантинным заболеванием. Кроме того, они выразили недовольство уровнем пестицидов и пообещали усилить контроль за ГМО-продукцией.

Примечательно, что эти заявления были сделаны через день после того, как президент Турции Реджер Тайип Эрдоган с трибуны ООН в Нью-Йорке заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает "аннексию Крыма". А до этого турецкий МИД сообщил, что государство не признает прошедшие на территории полуострова выборы в Госдуму. Хотя это заявление никак не расходится с принятой ранее позицией Турции, в Кремле назвали декларацию о нелегитимности выборов в Крыму неприемлемой.

Стоит отметить, что этот обмен дипломатическими шпильками состоялся накануне предстоящего визита Эрдогана в Сочи, где должны пройти двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как считают эксперты, таким образом стороны решили напомнить друг другу, что у них есть рычаги воздействия, нажатие на которые может быть весьма неприятно "партнеру". Главной темой переговоров, впрочем, станет не Крым или помидоры, а ситуация в Сирии. Как заявил Эрдоган, по итогам встречи он ожидает принятия важных решений по отношениям двух стран.

"Двусторонняя встреча с господином Путиным в Сочи, если она состоится 29 сентября, действительно важна. Никаких переговоров с участием делегаций - у нас с Путиным будет только двусторонняя встреча. Конечно, это будет не просто встреча на тему Идлиба. В то же время мы обсудим двусторонние отношения между Турцией и Россией и ситуацию в Сирии", - сказал Эрдоган изданию Daily Sabah.

По словам главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, характер российско-турецких отношений таков, что стороны постоянно напоминают, что в случае отсутствия конструктивных договоренностей они могут нанести друг другу разного рода ущерб, от мелкого до крупного.

- Это довольно парадоксальные отношения, прочность которых основана на том, что и Москва, и Анкара прекрасно понимают, что обладают арсеналом негативного воздействия друг на друга. Поскольку эти отношения периодически запутываются и приходят к довольно сложным обстоятельствам, в основном связанным с сирийской ситуацией, то к моменту возникновения такого узла требуется встреча на высшем уровне, чтобы совершить следующий шаг. А перед этой встречей напоминают, что отношения эти важны для обеих сторон.

Президент Эрдоган на днях сделал такое напоминание очень громко, сочтя нужным на Генассамблее ООН подтвердить, что Турция не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Не знаю, нужно ли считать этих паразитов, которых Россельхонадзор нашел в турецких овощах и фруктах ответом, но, возможно, это тоже своего рода напоминание о том, что мы все слышим и замечаем.

В этом нет ничего нового. Такого рода отношения с Турцией у нас складываются на протяжении как минимум последних шести лет. Но до сих пор удавалось каждый раз находить какой-то взаимоприемлемый размен и двигаться дальше до следующего тупика.

"СП": - Если Крым был просто напоминанием, что президенты будут обсуждать на встрече?

- Тему Крыма поднимать бессмысленно, да и непонятно, о чем там вообще переговариваться. И Эрдоган прекрасно знает, что россияне никакой дискуссии о полуострове вести не будут, и Владимир Путин даже не собирается этого делать. Это просто индикатор отношений.

Разговаривать президенты будут об Идлибе, поскольку ситуация там и вокруг него снова зашла в сложную военизированную фазу, и нужен толчок с самого верха, чтобы она как-то развивалась. Вот на эту тему они и будут торговаться.

"СП": - Какой же возможен размен в данной ситуации?

- Судя по тому, что мы видели до сих пор, это некие договоренности, которые шаг за шагом ведут к тому, что зона турецкого контроля в Сирии сужается, но при этом сохраняется. Россия пока не может добиться того, чтобы Анкара отступила от своих задач в Сирии. И, возможно, и не сможет вообще.

Во всяком случае, ситуация с наиболее радикальной частью сопротивления, которая там присутствует и на которую Турция оказывает влияние, обсуждается Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом каждый раз. Совершенно ясно, что и на этой встречи президенты ничего не решат, как и на всех предыдущих. Потому что отношения с Турцией - это не результат, а процесс, и процесс будет продолжаться.

- Эрдоган придает серьезное значение этой встрече, - считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. - Турецкие СМИ даже сообщили, что он якобы прибудет в Россию после встречи с президентом США Джо Байденом, которая может состояться на полях Генассамблеи ООН. Анкара начинает прибегать к таким приемам, как консультации с США, когда региональные проблемы выходят на новый уровень.

Второй момент в том, что ранее в Москве побывал президент Сирии Башар Асад. Переговоры были закрытыми, но некоторые детали, которые просочились в СМИ, сводятся к тому, что Москва вынашивает планы по активизации сирийского урегулирования, призывая Анкару вступить в диалог с Дамаском. Предпосылки для этого есть, потому что недавно состоялись консультации между главами спецслужб Сирии и Турции, то есть контакт есть. Складывается впечатление, что Москва пытается сблизить две стороны.

Третий важный фактор перед переговорами - курдская проблема. Эрдоган разыгрывает крымскую карту далеко не случайно и не в первый раз. Я бы не придирался к этому высказыванию, потому что Турция высказывает такую позицию на протяжении ряда лет.

Турки предполагают, что в Женеве между Байденом и Владимиром Путиным были достигнуты какие-то договоренности, Москва координирует свои усилия с Вашингтоном и может склониться к решению курдского вопроса по американскому сценарию.

Как известно, американская администрация поддерживает курдскую автономию и независимость курдов в Сирии. Москва пока воздерживается, но если она определится по курдскому вопросу не в пользу Турции, туркам мало не покажется. Поэтому заявление Эрдогана по Крыму носит профилактический и упредительный характер.

Турция всегда была сложным переговорщиком для Москвы, и мы никогда не скрывали, что у нас были проблемы и противоречия. Позитивный момент в том, что лидеры двух стран встречаются лично, у них выработано определенное доверие друг к другу и свои цели они озвучивают открыто.

Эрдоган на фоне бессильных западных политиков выделяется активностью и пытается заполнить возникший на мировой арене вакуум силы. Хотя Турция сама вляпалась в три конфликта - это и Ливия, и Ирак, и Сирия, не говоря уже о проблеме с курдами.

Кроме того, Эрдогану предстоит новый избирательный цикл, но опросы показывают, что его перевес не очень велик, поэтому он будет лавировать в своей политике, а мы должны относиться к Турции, что называется, творчески. Но потенциал совместного сотрудничества есть, как и экономическое взаимодействие, поэтому так или иначе нужно договариваться.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632648360
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