"Мигрантов надо депортировать", - лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла

12:27 26.09.2021 "Меркель оставляет после себя бедлам"

В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?



Сегодня в Германии проходят парламентские выборы. Это важный для страны день, так как новый состав бундестага сформирует правительство и выберет нового федерального канцлера. Одна из партий, которая не без оснований рассчитывает поучаствовать в этих процессах, - "Альтернатива для Германии" (АдГ) - националистическая партия и единственная в стране политическая сила, которую можно условно назвать пророссийской. "Альтернатива" обрела популярность и народную поддержку на волне миграционного кризиса 2015 года, выступая против приема беженцев. Это стало неприятным сюрпризом для политических элит Германии. С тех пор спецслужбы неусыпно следят за лидерами АдГ, левые активисты клеймят ее избирателей "нацистами", а СМИ постоянно ищут новый повод для скандала. В чем причины популярности "последней патриотической партии" и почему ее сторонников считают едва ли не наследниками Гитлера? Какие ошибки совершила Ангела Меркель на посту канцлера и как изменятся отношения Москвы и Берлина после выборов? На эти и другие вопросы в интервью "Ленте.ру" ответил сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла.



"Лента.ру": В Германии избирают парламент. На какие результаты вы рассчитываете? АдГ резко набрала популярность после миграционного кризиса, но сейчас темпы замедлились. Как вы считаете, с чем это связано?



Тино Хрупалла: Мы рассчитываем улучшить наш результат по сравнению с 2017 годом. Это было бы огромным успехом после неутешительных результатов последних выборов.



В 2015 году у нас был потенциал получить до 24 процентов избирателей. Но стараниями политического истеблишмента и СМИ, которые пустили в ход клевету и натравили на нас спецслужбы, наш рейтинг постепенно упал.



Из программ остальных партий и их дебатов на ТВ во время этой избирательной кампании складывалось впечатление, будто нам грозит масштабная климатическая катастрофа. Мы же видим основную угрозу для наших граждан в последствиях нелегальной иммиграции, которая отрицательно сказывается на нашем процветании и безопасности. А также в негативном влиянии политики по охране климата на промышленность и рабочие места. После выборов еще больше людей поймут, что наши прогнозы были правдивы.



- Есть ли что-то положительное в том, какое наследие оставляет после себя Меркель?



- Покидая пост канцлера, Меркель оставляет после себя полный бедлам. Из положительного - лишь надежда на то, что теперь все может поменяться к лучшему.



У нас страна с открытыми границами, в которую за последние несколько лет через третьи страны смогло въехать два миллиона мигрантов.



Мигранты составляют всего два процента от населения Германии, но при этом проходят подозреваемыми по 13 процентам всех насильственных преступлений



Кроме того, правительство Меркель злоупотребляло пандемией коронавируса, лишив граждан их основных прав. Права стали привилегией для вакцинированных.



- Кстати, о мигрантах. В соседней Австрии власти решили не принимать афганских беженцев. Должен ли Берлин придерживаться аналогичного подхода?



- Канцлер Австрии Себастьян Курц поступил правильно, отказавшись принимать афганских мигрантов. Нам следует поступить так же. Уровень преступности среди выходцев из Афганистана очень высок. Именно афганцы стояли за убийствами немецких девушек - Леони в Вене, Мии в Канделе и Марии во Фрайбурге. Афганцы составляют всего 0,33 процента населения нашей страны и подозреваются в четырех процентах всех изнасилований и сексуальных посягательств.



Поначалу правительство говорило о том, чтобы эвакуировать небольшое число местного персонала, помогавшего бундесверу в Афганистане. Речь шла о 500 людях. Сейчас вдруг выясняется, что общее число вывезенных афганцев и членов их семей должно составить 70 тысяч человек. Повторяется история 2015 года - но если тогда правительство утратило контроль над ситуацией, то теперь целенаправленно предпринимает такие шаги.



Мы категорически против этого и требуем, чтобы беженцам предоставляли убежище только в их родном регионе. Чтобы мы могли депортировать 30 тысяч афганцев, которым предписано покинуть Германию. Страны региона, а затем и европейские государства должны как можно скорее признать новое правительство Афганистана.



- Отношения с Москвой и Вашингтоном занимают важное место в повестке дня Германии. Не считаете ли вы, что в последние годы правительство Меркель слишком уступало требованиям США, особенно в вопросах, касавшихся России? Что вы думаете о влиянии США на внешнюю политику Германии?



- Да, Германия не должна была присоединяться к санкциям против России.



Но не следует забывать, что Соединенные Штаты всегда оказывали большое влияние на политику Федеративной Республики. Во времена холодной войны Соединенные Штаты были доминирующей западной державой. После падения железного занавеса им удалось распространить свое влияние на другие государства Центральной и Восточной Европы.



После ухода США из Афганистана и триумфа "Талибана" (запрещен в России), похоже, наступила новая эра. Даже будучи мировой державой США не в состоянии обеспечить порядок во всем мире. Поэтому европейские народы должны взять свою судьбу в собственные руки



У нового федерального правительства появилась возможность стать более свободным от внешнего влияния на свою политику. Успешное завершение строительства "Северного потока-2" может быть расценено как символ подобных перемен. Но я опасаюсь, что пройдут еще годы, прежде чем немецкое правительство станет в полной мере суверенным.



- Кстати, как вы относитесь к постоянным призывам "зеленых" отказаться от "Северного потока-2"? Допускаете ли вы сценарий, при котором немецкое правительство пойдет на такой шаг?



- "Зеленые" потеснили христианских демократов на посту хранителя трансатлантических связей. Если ХДС выступала за связи с Западом под знаменем капитализма, то "зеленые" выступают за связи с Западом под знаменем защиты прав меньшинств и климата. Поэтому то, что "зеленые" будут всячески пытаться торпедировать "Северный поток-2", не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта.



Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию. Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет первый газ. Как знать, возможно, "зеленые" обнаружат рядом с трубопроводом семейство редких ящериц и остановят ввод в эксплуатацию из соображений защиты животных.



- В России нередко поднимается вопрос о попытках переписывания истории, особенно итогов Второй мировой войны. Каковы, на ваш взгляд, ключевые проблемы в обсуждении и преподавании истории в наши дни? Как современные и будущие немцы должны воспринимать историю своей страны?



- Написание истории - это общий для всех нас процесс. Им занимаются все народы и все поколения, вновь и вновь. Он зависит от источников и свидетелей прошлого - это одна из причин, по которой взгляды на те или иные исторические события могут меняться. Например, я родился в бывшей ГДР. Процесс объединения в 1989 году оказал большое влияние на мою жизнь и на жизнь многих людей из восточной части Германии.



Восприятие определенного момента в истории может меняться очень быстро, в чем я убедился на примере своих детей. И на это влияют местные, национальные и глобальные подходы. Поэтому я убежден, что важно не отделять уникальную национальную историю каждой страны от нашей общей истории.



Мы, немцы, хорошо знаем, как прошлое влияет на наше настоящее. Но мы также знаем из нашей истории, что в Европе царил мир, пока у русских и немцев были хорошие отношения. Все это мы должны принимать во внимание и избирать прагматичный, а не идеологический подход к международным отношениям.



- Говоря об отношениях Москвы и Берлина, допускаете ли вы, что новое немецкое правительство может признать Крым?



- Представить себе такого не могу.



- Соглашение о создании оборонного союза США, Великобритании и Австралии, получившее название AUKUS, и отказ Канберры от закупок французских подлодок привел к серьезным разногласиям между Парижем и участницами нового альянса. По вашему мнению, следует ли Германии и другим государствам Европы также пересмотреть свои отношения с этими тремя странами?



- Сделка AUKUS просто расставила все по местам. Теперь, когда США вынуждены отказаться от однополярного видения мира и политики вмешательства, вполне естественно, что англосаксонские государства, имеющие так много общего в культурном плане, начали сближаться и в военном отношении.



Германии сейчас предстоит обсудить с Францией, как в военном плане могут объединиться европейские страны, не создавая при этом единую армию ЕС.



- Ставит ли этот скандал под вопрос будущее НАТО?



- Нам, безусловно, необходимо обсудить будущее НАТО. Зачем вообще существует этот альянс? Какова реальная угроза народам Европы?



- Но ведь и в Европе тоже нет единства. Взять хотя бы Венгрию и Польшу, где к власти пришли правые политики. Из-за этого во многом между ними и Брюсселем постоянно возникают разногласия. Можем ли мы стать свидетелями выхода этих стран из ЕС, если объединение не изменит свое отношение?



В последние годы у Венгрии и Польши были достаточно неоднозначные отношения с ЕС. С одной стороны, они защищают свой национальный суверенитет и идентичность от надгосударственных притязаний Брюсселя. Это хорошо, и наша партия поддерживает их в этом деле. Но с другой стороны, этим двум странам сложно и не всегда удается ратовать за смену европейского курса, а тем более за выход из ЕС. Ведь они финансово зависят от Евросоюза.



И если бы они заняли более принципиальную позицию, это бы облегчило нам поиск концепции новой Европы наций и отечеств.



Нельзя забывать, что если мы хотим свернуть с ошибочного пути к европейскому супергосударству, то ключевым странам Европы, особенно Германии и Франции, нужно наконец прислушаться к голосу разума.



- Как сопредседатель националистической партии, вы, безусловно, понимаете, как тяжело быть правым политиком в современной Германии. Пресса сравнивает вашу партию с нацистами, вы лично подвергаетесь атакам, за вами пристально следят спецслужбы. Что тяжелее - давление со стороны правительства или со стороны левых активистов?



- "Альтернатива для Германии" - единственная на сегодняшний день патриотическая партия в Германии. Она не радикальная и не экстремистская. Как и другие правые партии в Европе, нас часто обзывают "фашистами".



В Германии подобные обвинения звучат особенно серьезно из-за преступлений, совершенных национал-социалистами. Членам нашей партии приходится крайне непросто, когда от подобных атак страдают их ни в чем не виноватые друзья или члены семьи.



Но с годами приходит понимание, что многие функционеры госаппарата участвуют в давлении на нас не по личным причинам. Они находятся в зависимом положении и получают от этого выгоду



Каждый раз, когда левые радикалы нападают на наших однопартийцев, портят наши плакаты, громят наши офисы и поджигают наши машины, мне становится очень грустно. Не только потому, что это попытка повлиять на демократические механизмы. Этих людей зачастую подстрекает истеблишмент, в какой-то момент своей жизни они просто перестали думать своей головой. Поэтому они действуют против своих интересов и против интересов своего народа. Я надеюсь, что в какой-то момент многие из них осознают свою ошибку.



- Вы ведь сами несколько лет состояли в партии Меркель, Христианско-демократическом союзе, но потом покинули ее. Почему?



- Когда я был членом "Молодежного союза" - молодежного движения ХДС, - партия была другой. Сейчас перед "Альтернативой для Германии" стоит задача вернуть гражданам, многие из которых деморализованы, мужество, необходимое для осуществления перемен. Наша страна в них остро нуждается.



Степан Костецкий

Валентина Шварцман Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632648420

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение

- Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью

- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК

- Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации

- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград

- О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах

- Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК - А. Смаилов

- Состоялось заседание коллегии МСХ РК

- Кадровые перестановки

