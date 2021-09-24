 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия вводит войска (ЧВК Вагнера) в Мали. По просьбе официальных властей
12:32 26.09.2021

Мали обратилось к российской ЧВК для борьбы с террористами
Лавров: Мали обратилось за помощью к ЧВК из России, Москва не имеет к этому отношения

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству, передает РИА Новости.

Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной - это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура - и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов
Сергей Лавров

Министр иностранных дел уточнил, что Мали обратилось к ЧВК из-за того, что Франция намерена значительно сократить воинский контингент, который должен бороться с терроризмом на севере страны. Он добавил, что там до сих пор "правят бал" незаконные формирования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее, что на территории Мали нет российских военнослужащих. Он также ответил на вопрос, обсуждалась ли возможность оказания военной помощи Мали во время визита министра обороны в Россию. По словам Пескова, Москва поддерживает контакты со многими странами, в том числе африканского континента. При этом представитель Кремля снова подчеркнул, что "российских военных там нет".

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп 24 сентября сказал, что не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о размещении ЧВК Вагнера в стране. Накануне в этот день он провел встречу с Лавровым.

Предупреждения от Евросоюза

Тему присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали поднимал на встрече с Лавровым глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Глава МИД заявил, что верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убеждал Россию "не работать в Африке" в вопросах безопасности.

Как мне сказал Жозеп Боррель - вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка - это наше место. Вот прямо так и сказал
Сергей Лавров

По мнению российского министра иностранных дел, для разговора на подобные темы следует скоординировать усилия России и Евросоюза по борьбе с терроризмом не только в Мали, но и во всем и сахаро-сахельском регионе.

Лавров добавил, что заявления в духе "я тут первый, уходите" оскорбительны для малийских властей, которые пригласили внешних партнеров. Более того, в таком тоне разговаривать вообще ни с кем нельзя. Глава МИД РФ пояснил, что Бамако делает все возможное для возвращения конституционного порядка, переходные власти страны подтверждают свою приверженность международным обязательствам, а на февраль назначены выборы.

Ранее министерство иностранных дел Франции пообещало России серьезные последствия в случае прихода ЧВК Вагнера в Мали. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, предупредил Мали о возможных последствиях в случае сотрудничества властей африканской страны с ЧВК Вагнера. Глава евродипломатии заявил, что возможное участие частной военной компании в делах страны будет "незамедлительно иметь последствия" в сотрудничестве между ЕС и переходным правительством Мали.

Реакция в Мали

Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, поскольку Франция решила завершить антитеррористическую операцию "Бархан" и бросила африканскую страну. Политик уточнил в ходе Генассамблеи ООН, что Париж принял решение в одностороннем порядке, не согласовывая его с Организацией Объединенных Наций и правительством Бамако. После этого конфигурация сил остается неясной.

Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан", которая поставила Мали перед свершившимся фактом и привела к тому, что нас как будто бы выбросили на полпути, побудила нас изучать пути и средства, чтобы лучше самостоятельно обеспечивать безопасность с другими партнерами
Шогель Кокалла Майга

Майга выразил сожаление, что принцип консультаций и согласования был нарушен Францией и призвал ООН занять более активную позицию в борьбе с терроризмом. Он также подчеркнул, что необходимость "заполнить пустоту" на севере Мали после ухода французских войск побудило руководство обратиться к иным партнерам, однако политик не уточнил, о каком именно сотрудничестве идет речь.

Ранее в сентябре агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, в Мали планируется направить до тысячи россиян.

Марина Совина

Источник - Lenta.ru
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