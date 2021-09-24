УкрДурь. Зачем олигархическая власть принимает закон против олигархов, - В.Пойманов

12:48 26.09.2021

Зачем олигархическая власть принимает закон против олигархов

Цель – передел крупных активов в пользу международных корпораций



ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ



23 сентября Верховная рада приняла во втором чтении президентский законопроект "О недопущении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Закон будет действовать 10 лет.



Одновременно в Раде зарегистрированы 12 проектов постановлений об отмене результатов голосования за закон. Спикер Рады Дмитрий Разумков не может подписать новый закон, пока все проекты не будут рассмотрены, но представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что новое голосование не требуется: "…никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было".



Зеленский уже поблагодарил депутатов и заявил, что "Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ".



Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов похвастался, что страна выбрала "никем еще не пройденную дорогу перемен и очищения". По его словам, неприемлемо, когда "десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства" и надо "построить государство равных возможностей и равного доступа". Однако Данилов блефует: о том, чтобы отобрать у "десятка человек национальное богатство" и "построить государство равных возможностей", в законе речи нет.



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Согласно закону, олигархом признают лицо, которое участвует в политической жизни страны, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, а также владеет активами стоимостью более $83 млн. Всех олигархов будут вносить в публичный реестр. Им запретят делать взносы партиям, быть бенефициарами или контролерами СМИ и покупать объекты большой приватизации. Служащих и чиновников обяжут подавать "декларации о контактах" с олигархами.



Под закон могут попасть все украинские миллиардеры из списка Forbes: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Петр Порошенко, Вадим Новинский. Кроме того, на Украине насчитывается более 90 миллионеров, чьи активы превышают критическую сумму и которые через подставных лиц контролируют различные СМИ. Немало кандидатов в олигархи являются монополистами в той или иной сфере экономики. Так что у СНБО впереди работы много.



После принятия законопроекта в первом чтении в него внесли 1,3 тыс. поправок, но вопреки регламенту рассматривать их не стали.



Недовольства законом много. Замглавы парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Мария Мезенцева заявила, что "ни в одной стране-члене ЕС не конкретизировано в правовом плане понятие "олигарх"". Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Украине специальный закон об олигархах не нужен. В начале сентября уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с письмом, в котором указала, что нормы законопроекта "не соответствуют Конституции, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина".



Разумков мог бы оставить это письмо без внимания, но он без согласования с офисом президента направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию, чем подписал себе приговор. Он уже давно не в ладах с Зе-командой и парламентскими "слугами", а теперь его хотят сменить на полностью подконтрольного президенту вице-спикера Руслана Стефанчука. Поскольку голосов "слуг" не хватает, в Раде началась скупка депутатов. Разумков обратился в полицию по этому поводу, но возмутился не фактом скупки, а ценой: некоторым депутатам предлагают $50–100 тыс.



Выводы Венецианской комиссии ожидаются в середине октября, его представители порекомендовали офису президента воздержаться от голосования за проект до получения ее выводов, но Зеленский торопится, поскольку ситуация в стране ухудшается.



Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко расценила финальное голосование в парламенте как "низкопробное шоу и концерт 95-го квартала", свидетельствующее о начале "убийства парламентаризма". Она, впрочем, забыла, что убийство парламентаризма на Украине состоялось раньше – при принятии закона о продаже земли, который тоже рассмотрели в ускоренном порядке и с нарушением регламента.



Чем угрожает новый закон украинским толстосумам?



По мнению политолога Владимира Фесенко, "главный эффект – сугубо психологический, тот, кто будет включен в реестр олигархов, получит некую имиджевую токсичность", а прав собственности на активы напрямую никого не лишат. Политолог Руслан Бортник утверждает, что "это попытка вызвать на закрытый товарищеский суд и договориться о месте и роли в политике и экономике крупного бизнеса и региональных элит, включая СМИ".



Однако если взглянуть на ситуацию в разрезе будущих парламентских и президентских выборов (соответственно октябрь 2023-го и март 2024 года), то очевидно, что Зе-команда нацелилась на них. Ведь перспективы Зеленского относительно второго срок туманны.



Амстердам объявил о намерении возвратить бывшим колониям Голландии предметы культуры и искусства, вывезенные в эпоху голландского колониализма и помещенные в музеи Нидерландов.



Закон об олигархах позволит Зе-команде с помощью СНБО закрывать любые оппозиционные СМИ, как это уже произошло с телеканалами "112 Украина", Zik и NewsOne. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине признала этот шаг украинской власти "не отвечающим международным нормам о праве на свободное выражение мнений", но практического значения это не имеет.



Поскольку выборы в Раду будут проходить по партийным спискам, а закон об олигархах запрещает им финансировать избирательную кампанию, ничто не мешает устранить их от выборов скопом. Из партий под прицел в первую очередь попадают ОПЗЖ и "Европейская солидарность" Порошенко.



Согласно сентябрьскому опросу Киевского международного института социологии, за "Слуг народа" проголосовало бы 20% избирателей, за "Европейскую солидарность" – 17,4%, за ОПЗЖ – 11,6%, за "Батькивщину" – 10,8%. Тенденция для Зеленского неутешительная: "слуги" теряют доверие, а остальные партии наращивают потенциал.



Та же ситуация с президентскими выборами. Если бы они состоялись в июне, за Зеленского проголосовало бы только 30,6% избирателей. На втором месте Порошенко – 17,4%, на третьем Тимошенко – 12,7%. Зеленский с начала президентства неуклонно идет в минус. Этому есть весомые экономические причины. Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что "Нафтогаз" высокими ценами на газ "убивает экономику Украины". В августе 2021 года по сравнению с июлем падение промышленного производства составило 3,3%. Задолженность по зарплате шахтерам превысила 1 млрд. 300 млн. грн.



С помощью закона об олигархах Зеленский пытается улучшить свой имидж, вычеркнув из информационного пространства неугодные СМИ, а заодно принудить к лояльности украинских миллионеров, не согласных с его политикой.



Однако самых богатых реестр олигархов не пугает. К примеру, Коломойский заявил, что готов в него попасть.



По словам финансового аналитика Алексея Куща, настоящая цель закона – передел крупных активов. "Сначала их заберут у олигархов, передав группам, близким к власти, а затем они передадут их международным корпорациям, получив свою маржу".



Однако коснется это не всех. По словам политолога Анатолия Октисюка, "такую глыбу, как бизнес-группа Ахметова, непросто свернуть". Руслан Бортник говорит, что олигархи вполне могут договориться с властью. Никто не мешает им поделиться с Зеленским своими медиаресурсами, а также политическим или экономическим влиянием.



Сбывается пророчество Ярослава Железняка, который говорил, что закон ни о чем, а олигархи открыли шампанское. Главные украинские магнаты договорились с властью и не встанут на дыбы, а грядущие парламентские и президентские выборы на Украине пройдут в духе "единения" народа со "слугами" Зеленского.