"Ферганские зятья": Теневой олигарх семьи Мирзияевых

13:10 26.09.2021 С приходом к власти Шавката Мирзияева объявленная Каримовым в 2009 году концепция развития о том, что "в Узбекистане не будет слишком богатых и слишком бедных", полностью сошла на нет.







Узбекские миллиардеры, которые при Каримове предпочитали держаться подальше от родины, после его смерти взялись активно делать бизнес в Узбекистане; обнаружилось, что и внутри страны достаточно много ни в чем не уступающих им "теневых" миллиардеров.



В Новом Узбекистане желание стать "очень богатым" превратилось в открытую мечту большинства. Кичиться супербогатым образом жизни вошло в моду – в Сети появились каналы, рекламирующие ежедневную роскошь самых состоятельных семей Ташкента, богатых детей Узбекистана. Дворцы, частные самолеты, путешествия в Лондон и Париж, гардеробы, переполненные одеждой самых дорогих в мире дизайнеров, столы, ломящиеся от изысканных яств, стали "радовать глаза" пользователей узбекского сегмента соцсетей. Стало известно, что в самом Ташкенте не мало семей, которые живут, подражая арабским шейхам и особенно богатейшим людям России.



Этот новый тренд раскрыл самый важный аспект, объединяющий старых и новых супербогатых людей Узбекистана – выяснилось, что и вышедшие из тени богачи, и новоиспеченные миллиардеры являются семьями либо посредственно, либо непосредственно связанными с высшим руководством страны.



Стало явно очевидно, что секрет узбекских олигархов кроется не в том, что они отличаются своим предпринимательством или являются авторами гениальных идей, как это бывает на Западе, а в том, что они при помощи данных им государством и народом полномочий могут спокойно дотянуться до самых уникальных национальных богатств и ресурсов.



Очередное расследование "Озодлика" посвящено одному из новых узбекских олигархов, который присоединился в ряды отечественных супербогатых после того, Шавкат Мирзияев стал премьер-министром, а после президентом страны. Личность этого олигарха, его фотография, а также информация о масштабе его богатства впервые публикуются для ознакомления общественности.







Молодой миллиардер из Ферганы



Имя предпринимателя Ойбека Мухаммадалиевича Умарова абсолютно неизвестно большинству узбекистанцев. До недавнего времени многие, кроме некоторых кокандцев и лиц из привилегированных бизнес-кругов, даже не слышали это имя.



Этого человека нельзя найти в социальных сетях. Несмотря на молодой возраст, выходец из Коканда по имени Ойбек Мухаммадалиевич Умаров не зарегистрирован ни в Facebook’е, ни в Instagram’е, ни в Telegram’е.



По словам кокандцев, которые в прошлом были непосредственно знакомы с семьей Ойбека Умарова, молодой человек является сыном владельца единственного в советском Коканде ювелирного магазина Мухаммадали Ахмадалиевича Умарова.



"Мамадали-ака был известным во всем Коканде торговцем золотом. В городе его магазин был единственным, где можно было купить золото, в те времена все продавалось "из-под прилавка". Все, кто хотел купить золото, обращались к Мамадали-ака. Сказать по-советски, он был спекулянтом. В советские времена он был одним из богатых людей Коканда. У него есть два сына от второй жены Гузаль – рожденный в 84-м году Отабек и, если не ошибаюсь, Ойбекжон 86-го года рождения", – говорит бывший чиновник, который в советские годы работал в системе народного просвещения Коканда.



Еще один житель Коканда, с которым пообщался "Озодлик", говорит, что после того, как в 2007 году Умаровы породнились с Шавкатом Мирзияевым, который на тот момент являлся премьер-министром Узбекистана, об этой семьей стали говорить не как о торговцах золотом, а как о близких родственниках высшего руководства страны.



Отабек Умаров женился на второй дочери Шавката Мирзияева Шахнозе в 2007 году.



Собеседники "Озодлика", побоявшиеся последствий открыто говорить о действующей Первой семье и ее родственниках, попросили редакцию не разглашать их имена.



Отабек Умаров со своим отцом Мухаммадали Умаровым.



"Старший сын (Отабек Умаров) уехал учиться в Ташкент и женился на дочери Ойхон (известное среди жителей Коканда уменьшительное имя первой леди Узбекистана Зироат Мирзияевой – Ред.). По слухам, Ойхон выдала замуж свою младшую дочь за Отабека, сказав: "Старшую дочь я выдала замуж за чужака, а теперь младшую выдам только за своего кокандца". Отабек ходил в специализированную школу №32, в которой учатся дети зажиточных кокандцев, потом он уехал в Ташкент. Младший сын Ойбек учился в школе, которая находится рядом с частными домами в районе Лесопарка, а потом, кажется, он учился в Норхозе (Бывший Ташкентский институт народного хозяйства, ныне Ташкентский государственный экономический университет – Ред.), – говорит кокандский чиновник, знакомый с семьей Мухаммадали Умарова.



Если вбить в поиске гугла имя Ойбека Мухаммадалиевича Умарова, можно увидеть, что имя этого человека фигурирует лишь в некоторых официальных документах.



В открытых источниках это имя указано лишь в одной системе – в документах "Ориент Финанс" (Orient Finans) банка. Самый старый из этих документов, имеющихся в распоряжении "Озодлика", датирован 2015 годом.



Копия протокола собрания "Ориент Финанс" банка, проведенного 10 июня 2015 года.



В протоколе общего собрания акционеров банка, проведенного 10 июня 2015 года, Ойбек Мухаммадалиевич Умаров указан в качестве одного из четырех учредителей "Ориент Финанса" банка. Согласно этому же протоколу, 34 499 400 штук акций "Ориент Финанс" банка, который в 2015 году был признан "Самым лучшим инновационным банком" Узбекистана, находились в руках Ойбека Умарова.



Ойбек Умаров в 2015 году значился также членом Совета управляющих "Ориент Финанс" банка.



В документе номинальная стоимость одной акции банка установлена в размере 1250 сумов. Это свидетельствует о том, что уже в 2015 году Ойбек Умаров являлся сумовым миллиардером и долларовым миллионером.



Номинальная стоимость акций, которыми Умаров владел в 2015 году, не считая дивиденды, составляла 43,1 миллиарда сумов, а по официальному курсу Национального банка за июнь 2015 года – почти 17 миллионов американских долларов.



В апреле 2010 года, когда был учрежден известный в Узбекистане "Ориент Финанс" банк, Ойбеку Мухаммадалиевичу Умарову было 24 года.



Каким образом недавно окончивший университет Ойбек Умаров оказался одним из четырех учредителей крупного частного банка в Узбекистане, где на тот момент была закрыта конвертация иностранной валюты, остается неизвестным.



Еще более непонятно то, откуда молодой парень взял столько денег для создания банка.



Как писало в 2011 году издание UzDaily, начальный уставной капитал "Ориент финанс" банка составлял 11,48 миллиарда сумов (по тогдашнему официальному курсу ЦБ 7 042 944 доллара США), а доля физических лиц в уставном капитале банка – 80 процентов. Если учитывать тот факт, что Ойбек Умаров является одним из четырех учредителей банка, можно предположить, что внесенный им для создания банка первоначальный капитал составил более одного миллиона долларов США.



Предприниматель из Ферганы, знакомый с семьей Умаровых, говорит, что не верит в наличие официальных документов, подтверждающих то, что Ойбек Умаров уже в 24 года являлся долларовым миллионером, точнее в то, что эти деньги действительно принадлежали Умарову.



"Ойбек вместе с друзьями привозил из Голландии крупный рогатый скот и продавал его здесь. Затем он занимался куплей-продажей на маслозаводе. Он также вмешивался в местные разборки. Одним словом, он был мелким предпринимателем, который шел туда, где можно было сделать деньги. После того, как его старший брат стал зятем премьер-министра, его устроили экономистом на предприятие "Ферганаазот", там он проработал длительное время. Он жил на деньги, заработанные на государственном заводе. Мне неизвестно, что он был таким богатым, чтобы стать учредителем банка", – говорит еще один собеседник, знакомый с Ойбеком Умаровым.



Собеседники "Озодлика" считают, что учредителем частного банка Ойбек Умаров смог стать благодаря своему старшему брату Отабеку Мухаммадалиевичу Умарову, который в 2007 году женился на младшей дочери тогдашнего премьер-министра Шавката Мирзияева.



Спустя три года после того, как старший брат стал зятем премьер-министра, Ойбек Умаров оказался одним из совладельцев частного банка, а процветание бизнеса кокандского экономиста началось после прихода тестя брата на пост президента.



Из мелкого предпринимателя во владельца многомиллионного бизнеса…



Несмотря на то, что по документам Ойбек Умаров является одним из владельцев "Ориент Финанс" банка, до прихода к власти Шавката Мирзияева общественность в Коканде и Фергане не знала его, как банкира или серьезного предпринимателя.



"Во времена правления Каримова Фергана, как говорил Мирзияев, находилась в руках "ферганских невесток" – Татьяны, Тамары и ее сына Акбарали. При них Умаровы не осмеливались даже высунуться наружу. Никто не знал об их существовании. Старший сын жил в Корее, младший – работал экономистом на предприятии "Ферганаазот". В 2015 году в ресторане "Джуманджи" в Фергане произошла драка. Выяснилось, что Ойбек Умаров был замешен в этой драке. Но этот скандал быстренько "замяли", чтобы произошедший инцидент не повлиял на репутацию Мирзияева. Я не помню, чтобы имя этого парня упоминалось еще где-то. Никто не знал, что он является одним из владельцев банка", – говорит один из ферганских предпринимателей.



Число компаний Ойбека Мухаммадалиевича Умарова, который до 2016 года значился лишь в списке учредителей и акционеров "Ориент Финанс" банка, после прихода тестя его старшего брата на пост президента стало невероятно быстро расти.



Ойбек Умаров, в прошлом являвшийся экономистом АО "Ферганаазот", в настоящее время является учредителем по меньшей мере девяти ООО, зарегистрированных в Узбекистане. В свою очередь эти ООО в качестве юрлиц являются собственниками еще десятка компаний.



По данным, полученным в августе 2021 года из открытого реестра компаний Узбекистана, 35-летнему Ойбеку Умарову принадлежат:



Ойбек Умаров также является крупным акционером ООО Binokor temir-beton с уставным фондом 367,5 млн долларов.



92.50 процента ООО QO‘QON 2-ISHCHILAR TA’MINOTI BO‘LIMI, зарегистрированного 3 ноября 1994 года с уставным капиталом в размере 2 787 400 сума;



9 процентов ООО BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS, зарегистрированного в декабре 2010 года с уставным фондом в размере 601 835 867 708.71 сум (367 421 164.657 долларов США);



5.50 процента СП FT TEXTILE GROUP МЧЖ, зарегистрированного 5 декабря 2013 года с уставным фондом в размере 9 658 900 (почти 10 миллионов долларов США);



14.50 процента ООО BEKTEMIR METALL KONSTRUKSIYALARI, зарегистрированного 28 сентября 2015 года с уставным фондом 48 000 000 долларов США;



0.90 фоиз процента совместного ООО BINKET GROUP, зарегистрированного в Узбекистане 25 ноября 2015 года с уставным фондом в размере 56 835 600 долларов США;



Уставной фонд зарегистрированного в Сурхандарье ООО Gold Dried Fruits Export составляет около 90 млн долларов.



22.90 процента ООО GOLD DRIED FRUITS EXPORT, зарегистрированного 11 мая 2016 года в Сурхандарьинской области с уставным фондом 242 437 500 000,00 сумов (почти 84 миллиона долларов);



100 процентов ООО K7 HOTEL MANAGEMENT, зарегистрированного 1 января 2018 года с уставным фондом 7 миллионов сумов (860 долларов США);



100 процентов ООО OU7, зарегистрированного 18 октября 2019 года с уставным фондом 4 миллиона сумов (425 долларов США);



И 100 процентов ООО 7 CARBON, зарегистрированного 27 августа 2020 года с уставным фондом 7 миллионов сумов (685 долларов США).



(Стоимость уставного капитала вышеперечисленных компаний в сумах переведена в американские доллары согласно официальному курсу Центрального банка Узбекистана, который был объявлен в период их учреждения – Ред.).



Динамика цифр показывает, что уверенность Умарова в своих предпринимательских качествах начала расти после прихода к власти Шавката Мирзияева и превратила его в единоличного владельца многомиллионного бизнеса. Если присмотреться в деятельность предприятий, владельцами которых Умаров стал за последние пять лет, невозможно не заметить, что она немыслимо разнообразна.



Крупные и малые доли в этих компаний указывают на то, что Ойбек Умаров является не только экспортером сухофруктов и владельцем текстильного кластера, но и производителем строительных материалов и хозяином пятизвездочной гостиницы.



В частности, Ойбек Умаров, будучи единоличным собственником ООО K7 HOTEL MANAGEMENT, является единственным владельцем семиэтажной пятизвездочной гостиницы MIRAN INTERNATIONAL со 140 номерами, бассейном и сауной, расположенной в центре Ташкента.



Ойбек Мухаммадалиевич Умаров является единственным собственником гостиницы Miran International.



Открытой информации о том, на какие средства, на каких условиях и основаниях компания с уставным фондом всего лишь 7 миллионов сумов приобрела такую большую гостиницу, нет.



Доля в ООО FT TEXTILE GROUP превратила Умарова в одного из владельцев Bakantex¸ который стал самым крупным в стране текстильным кластерем после прихода к власти Шавката Мирзияева.



Кроме того, Ойбек Умаров, будучи единственным хозяином ООО OU7 и бренда с аналогичным названием, является владельцем еще ряда компаний, связанных с этим ООО и брендом. В частности, Умаров через свою компанию OU7 с уставным фондом всего лишь 425 долларов владеет сетью фитнес-клубов BEFIT PRO и рестораном под названием BISTECCA в Ташкенте.



ООО BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS принадлежит 76,20 процента доли в ООО DSK Binokor, которому с лета 2020 года передали строительство новых объектов в Ташкентской области, в частности, в Бектемирском районе. Это, в свою очередь, свидетельствует об участии Ойбека Умарова в деятельности компании DSK Binokor, являющейся строителем новых объектов, осуществляемых по государственному заказу.



Зухра Абдусатторова, директор ООО OU7, единственным владельцем которого является Ойбек Умаров, заявила "Озодлику", что не знакома с владельцем компании.



9 сентября редакция "Озодлика" позвонила в компании, в которых Ойбек Умаров имеет стопроцентные или частичные доли, чтобы задать ему лично вопросы, возникшие в ходе данного расследования. Дозвониться на номера пяти мобильных телефонов, указанных в учредительских документах руководителей 9 компаний, не удалось. Трое, ответившие на телефонные звонки нашего журналиста, заявили, что не имеют абсолютно никакого отношения к ООО, акционером которых является Ойбек Умаров.



Зухра Абдусатторова, директор ООО OU7, где Ойбек Умаров имеет стопроцентную долю, отказала "Озодлику" в просьбе помочь найти Умарова.



"У меня нет никакой связи с этим человеком. Поэтому я не могу вам помочь", – сказала Абдусатторова, которая значится директором в документах компании Ойбека Умарова.



"Ориент груп" – учредитель и партнер



Бизнес-структура Ойбека Умарова, по роду деятельности, административной территории и масштабу распространенная практически во все секторы узбекской экономики и превалирующая во всех областях республики, показывает, что он является не просто предпринимателем, специализирующимся только в одной области, а представителем могущественного конгломерата.



Этот конгломерат называется Orient Group ("Ориент груп").







Наряду с "Ориент Финанс" банком, который считается определяющим звеном в финансовых операциях Orient Group, большинство бизнес-структур, учредителем и владельцем которых является Ойбек Умаров, выстроены в одну цепочку этой группы.



По данным узбекской прессы, единственное не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии совместное предприятие BEKTEMIR METALL KONSTRUKSIYALARI ("Бектемир металл конструкциялари"), специализирующееся на горячем цинковании металлоконструкций, начало свою работу в мае 2017 года.







На этом заводе, расположенном на территории общей площадью 70 гектаров в Бектемирском районе Ташкентской области, выпускаются дорожные заграждения, столбы освещения, строительные конструкции и сварные трубы. 14.5 процентов ООО "Бектемир металл конструкциялари", уставный фонд которого составляет 48 миллионов долларов, принадлежит Ойбеку Умарову.



Ойбек Умаров является одним из учредителей еще одного мощного завода в составе Orient Group – ООО BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS.



Когда именно Умаров присоединился в ряды собственников зарегистрированного в 2011 году ООО, неизвестно. Известно лишь то, что после появления Умарова в рядах пяти акционеров данной компании, она превратилась в самый передовой завод Узбекистана по производству железобетонных изделий и бетона.



В ходе предыдущего расследования "Озодлика" выяснилось, что более 100 тысяч кубометров бетона и других металлоконструкций для строительства секретной дачи для Шавката Мирзияева в горах Ахангарана предоставило предприятие BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS, связанное с семьей самого Мирзияева.



Опубликованы новые снимки горного "курорта Мирзияева"



Еще ряд других ООО, входящих в состав Orient Group, согласно документам официального реестра, не чужды Ойбеку Умарову.



К примеру, у выходца из Коканда Умарова есть 22.9 процента доли в ООО Gold Dried Fruit Export, зарегистрированном в августе 2017 года в Сурхандарье, а также около 1 процента доли в совместном предприятии Binket Group, которое представлено в качестве крупнейшей фабрики по серийному производству межкомнатных дверей и корпусной мебели в центральноазиатском регионе.



OU7 – Ойбек или Отабек Умаров?



Официальная информация о том, что Ойбек Мухаммадалиевич Умаров является родным братом младшего зятя президента Узбекистана Отабека Мухаммадалиевича Умарова, который одновременно является заместителем председателя Госслужбы безопасности президента (ГСБП) и полковником Службы государственной безопасности (СГБ), нигде не обнародована.



Отабек Умаров с матерью Гузаль Умаровой.



В официальной биографии Умарова, обнародованной в местной прессе, ни слова не сказано о том, что у него есть младший брат. Отабек Умаров, являющийся активным пользователем социальных сетей, в частности, имеющий около 9 миллиона подписчиков в Instagram’е, нигде не упоминал о наличии младшего брата, и никогда не публиковал совместную с ним фотографию.



Ойбек Умаров с матерью Гузаль Умаровой. Единственная фотография Ойбека Умарова в открытых источниках взята с видеоролика, подготовленного по случаю его дня рождения.



Один из ташкентских предпринимателей, близкий к кругу Умаровых, говорит, что Ойбек Умаров является "одной из самых сильно охраняемых тайн семьи Мирзияевых".



"Если где-нибудь выйдет информация об Ойбеке Умарове, то общественность сразу узнает о том, кто является истинным владельцем бизнеса, записанного на его имя, и о том, откуда приходят и куда уходят его деньги, но самое главное – через кого проходит путь, ведущий к этому богатству! Поэтому они берегут Умарова, как зеницу ока, и стараются по возможности держать его подальше от глаз общественности", – говорит собеседник.



Олигарх, который вроде есть, а вроде и нет



Младший зять Шавката Мирзияева Отабек Умаров, если присмотреться в его официальную биографию, не занимается частным бизнесом.



Умаров, окончивший вуз по специальности "автомобильное хозяйство", в годы, когда его тесть занимал должность премьер-министра, работал в системе АО "Узавтосаноат". Благодаря неофициальной привилегии, данной детям высокопоставленных чиновников, Умаров работал в зарубежных офисах "Узавтосаноат". Умаров, в 2012 году назначенный вице-президентом компании "УзАвто Корея", до прихода своего тестя на пост президента вместе со второй дочерью Мирзияева Шахнозой жил в Сеуле.



После избрания Шавката Мирзияева президентом в 2016 году, зять, работавший до этого в сфере автомобильной промышленности, был назначен заместителем главы Государственной службы безопасности президента, де-факто – Главным телохранителем своего тестя. Одновременно с этим Умаров считается одним из заместителей председателя Службы госбезопасности.



Младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров. Фото из его страницы в Instagram"е.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сообщается, что младший зять президента Мирзияева получил серьезные травмы при ДТП в Ташкенте



Несмотря на то, что Отабек Умаров некоторое время не показывался общественности по причине перенесенной операции за рубежом из-за произошедшей в этом году автомобильной катастрофы, официальной или неофициальной информации об освобождении его от занимаемой должности пока нет.



Если верить данным реестра компаний Узбекистана, Отабек Умаров не является официальным владельцем какой-либо компании, осуществляющей деятельность в этой стране.



Однако Отабек Умаров уже объявлял на странице в Instagram’е свою причастность к двум хорошо известным в Узбекистане бизнес-структурам.



Одна из них – бренд OU7, вторая пиктограмма "7". Умаров настолько влюблен в инициалы своего имени и фамилии, а также в цифру 7, что, если присмотреться к его никам в соцсетях, он считает себя абсолютным их владельцем.



В магазине приложений Apple написано, что автором приложения OU7 является Отабек Умаров.



Если в магазине приложений Apple написано, что приложение OU7 Training принадлежит Отабеку Умарову, то на сайте OU7.uz – что сайт создан при поддержке Отабека Умарова. Однако нигде не сообщается о том, в чем именно заключалась "поддержка" Отабека Умарова, являющегося государственным чиновником. Помимо этого, нигде нет информации о том, каким образом полковник, учившийся по специальности автомобилестроения, смог "создать" компьютерное приложение.



Эта информация напрямую связывает документального владельца бренда OU7 ООО и общественного фонда под аналогичым названием Ойбека Умарова с его старшим братом, с их истинным "автором" и спонсором Отабеком Умаровым.



Несмотря на то, что официальная причастность по сей день не обнародована, рядовые узбекистанцы с самого начала знают, что Отабек Умаров является истинным владельцем OU7, а также принадлежащего ему бренда BeFit. Подтверждением этому является то, что сокращение OU7 в соцсетях использует не Ойбек, а Отабек Умарова и его "фаны", а также то, что он беспрерывно рекламирует спортивный клуб BeFit и принимает там своих зарубежных гостей, в том числе чемпионов ММА.



Как сообщает на сайте 7Saber, история данного бренда начинается с "пиктограммы, созданной" Отабеком Умаровым.



Второй бренд, непосредственно связанный с младшим зятем президента, называется 7Saber. Этот бренд, торжественно презентованный в Ташкенте 29 июня 2021 года, как приводится на его официальном сайте, появился вслед за "известной в мире пиктограммой "Цифра 7" Отабека Умарова. Отабек Умаров, прорекламировавший церемонию презентации на своей странице в Instagram’е, написал следующее:



"Путь от инициативы нескольких энтузиастов до большого инвестиционного проекта был пройден в минимальные сроки. И пусть теперь проект продолжают уже другие люди, я не сомневаюсь, что придуманный когда-то мною символ – в хороших руках".



Как приводится на сайте 7Saber, для того, чтобы приобрести эту пиктограмму дубайская корпорация Berkeley Square Investments создала в Узбекистане совместное ООО под названием Urban Hayot.



"Руководство Berkeley Square Investments через представляющую их интересы в Узбекистане компанию Urban Hayot вступило в переговоры с правообладателем. По их итогам было подписано лицензионное соглашение, на основании которого права на использование эмблемы на 5 лет перешли к ООО Urban Hayot", – сообщается на сайте бренда. Из этого следует, что Отабек Умаров объявил пиктограмму "Цифра 7" своим "изобретением", оформил на нее авторское право, а после продал "инвестору" из Дубая. Стоимость такого "лицензированного соглашения", а также кто и какую сумму инвестировал в этот проект, нигде не сообщается.



Согласно широко распространенной практике в Узбекистане, государственные чиновники никогда не оформляют на свое имя какую-либо бизнес-структуру. Исключением являются компании-пустышки, зарегистрированные в офшорных зонах. Документы об истинных владельцах офшорных компаний, как это было на примере Гульнары Каримовой, хранятся в самых хорошо охраняемых банках Швейцарии.



Несмотря на то, что в прошлом предприятие "Ангрен цемент", дом отдыха "Сиджак", основные акции компании Coca-Cola, дорогие рестораны и ночные клубы в Ташкенте были оформлены на других лиц, информация о том, что их истинной владелицей является Гульнара Каримова считалось "открытой тайной". Однако Генеральная прокуратура Узбекистана только после смерти Каримова осмелилась выступить с официальным заявлением о том, что акции десятка таких компаний находились в руках Гульнары Каримова и приобретала она их по заниженной стоимости или абсолютно за бесплатно.



Ныне покойный первый президент Узбекистана Ислам Каримов со старшей дочерью Гульнарой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокуратура: Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы (видео)



Даже Мирзияеву ничего неизвестно!?



В то время, когда Ислам Каримов заявлял о том, что в Узбекистане "не будет слишком богатых и слишком бедных", его дочери, в частности, Гульнара Каримова успела стать долларовым миллиардером. Об этом мировой общественности стало известно после того, как только в одном банке Швейцарии заморозили ее средства в размере 1 миллиарда долларов США.



После международного скандала, разразившегося по делу о многомилионных взятках, которые иностранные телекоммуникационные компании выплачивали Гульнаре Каримовой, Ислам Каримов отдалил от себя старшую дочь. Гульнара Каримова была помещена под домашний арест еще при жизни отца.



Многие узбекистанцы верили в то, что Каримов "не знал" о том, что его собственные дочери создали крупную бизнес-империю и превратили в свое лично имущество богатства государства. Помещение Гульнары Каримовой под домашний арест еще больше усилили это мнение.



В отличие от Ислама Каримова, который по некоторым утверждениям находился в полной информационной изоляции, созданной его семьей и Службой нацбезопасности, второй президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявляет, что ему хорошо известно об истинном положении дел в стране и проделках государственных чиновников.



"Трагедия моя в том, что я все знаю о вас всех!", – говорил Шавкат Мирзияев, обращаясь к хокимам и министрам в ходе правительственного совещания в январе 2017 года.



В своих письменных ответах на вопросы главного редактора газеты "Новый Узбекистан" 17 августа 2021 года Мирзияев отметил, что в век информационных технологий невозможно быть полностью оторванным от реальной жизни.



"Лично я стараюсь узнавать о событиях, которые привлекают внимание общественности, знакомиться с разными мнениями непосредственно из СМИ и социальных сетей", – сказал Шавкат Мирзияев.



Известно ли Шавкату Мирзияеву, "знающему все о хокимах и министрах", о делах членов его собственной семьи, дочерей и зятьев, сватов и близких родственников, в частности, о том, что их бизнес-империя процветает под его крылом?



Ответ на этот вопрос мы будем искать из другого вопроса о том, кто в течение последних 4 лет является главным инвестором компаний Orient Group, где собраны самые близкие бизнес-партнеры Ойбека Умарова, а он сам является учредителем и акционером.



Процветание Orient бизнеса за счет узбекско-оманских инвестиций



Как следует из документов, самым крупным инвестором десятка компаний, входящих в состав Orient Group, является Узбекско-Оманская инвестиционная компания.



75 процентов уставного капитала образованной в 2010 году компании принадлежит Инвестиционному управлению Султаната Оман, остальные 25 процентов – Фонду реконструкции и развития Узбекистана. Капитал Фонда реконструкции и развития, где хранятся суверенные богатства Узбекистана, как приводится на сайте компании, по состоянию на 2020 год составил 25 миллиардов долларов США.



"Мы создаем партнерские отношения и помогаем инвесторам развивать свой бизнес, а также ускорять развитие экономики страны", – говорится на сайте Узбекско-Оманской инвестиционной компании, головной офис которой находится в Ташкенте.



Данные из открытых источников показали, с кем в течение последних четырех лет эта компания "создала партнерские отношения" и "в развитие бизнеса каких людей внесла свой вклад".



Профессор криминологии британского университета Ulster Кристиан Ласслетт специально изучил инвестиционные проекты Узбекско-Оманской инвестиционной компании, осуществленные с 2016 по 2020 годы.



"Данные, собранные из реестра компаний в Узбекистане касательно капитала и акционеров компаний, показали, что за последние четыре года Узбекско-Оманская инвестиционная компания инвестировала в различные проекты 187 миллионов долларов США. След этих инвестиций показал, что более 85 процентов 187 миллиона долларов, или почти 161 миллион долларов были вложены в проекты Orient Group", – говорит Кристиан Ласслетт.



Анализ официальных документов, имеющихся в распоряжении "Озодлика", подтвердил заключение, к которому пришел Ласслетт.



25 процентов капитала Узбекско-Оманской инвестиционной компании принадлежит Фонду реконструкции и развития Узбекистана. Согласно простой арифметике, 25 процентов 161 миллиона долларов, предоставленных Orient Group, или как минимум 40 миллионов долларов являются накомплениями узбекского налогоплательщика.



Известно ли главе государства Шавкату Мирзияеву о том, что деньги суверенного фонда Узбекистана через Узбекско-Оманскую инвестиционную компанию предоставляются одной частной группе – компаниям Orient Group?



Ответ на этот вопрос прописан в указе президента "О создании Фонда реконструкции и развития Узбекистана" и Уставе фонда.



Согласно Уставу созданного в 2006 году Фонда реконструкции и развития Узбекистана, инвестирование или выделение льготных кредитов из средств этого фонда осуществляется только одним путем – на основании постановления президента.



Проще говоря, перед тем как получить один сум из этого фонда необходимо получить согласие президента, чтобы он издал специальное постановление. Если сказать еще проще, эти деньги отложены на "черный день" Узбекистана и ключ от сундука, в котором они хранятся, находятся в руках одного человека – президента.



Согласно информации из открытых источников, Узбекско-Оманская инвестиционная компания, сооучредителем которой является Фонд реконструкции и развития Узбекистана, внесла в две компании Ойбека Умарова – ООО Gold Dried Fruits Export и ООО Binokor temir-beton servis – 25 миллионов и 19,5 миллионов долларов соответственно.



"В ходе изучения корпоративных документов и финансовых данных стало известно о существовании по меньшей мере 58 компаний, смешанных друг с другом и связанных с Orient Group. К концу 2020 года капитал этих компаний вырос в три раза и достиг 728 миллионов долларов из 276 миллионов, которые были до смерти Ислама Каримова. Можно предположить, что общий капитал данного конгломерата оценивается в миллиардах долларов", – говорит в беседе с "Озодликом" профессор Кристиан Ласслетт.



Общественности Узбекистана до сих пор не сообщили и не объяснили причину того, почему средства Фонда реконструкции и развития Узбекистана, которые согласно Уставу должны быть направлены на развитие базовых отраслей экономики страны, были потрачены на процветание бизнеса и без того могущественного частного конгломерата.



В ходе данного расследования редакция "Озодлика" обратилась в Узбекско-Оманскую инвестиционную компанию с просьбой внести ясность в бизнес-отношения компании с семьей Умаровых. Представитель компании, несмотря на то, что 25 процентов потраченных денег принадлежат узбекскому налогоплательщику (остальные Султанату Оман), ограничился лишь кратким ответом о том, что компания "не имеет права разглашать информацию о бизнес-партнерах".



Открытая поддержка бизнеса, связанного с Первой семьей



Поддержка Мирзияевым компаний, связанных с его зятем, не ограничивается лишь вынесением постановлений о внесении в эти компании прямых инвестиций из средств национального фонда.



Данные в открытых источниках свидетельствуют о том, что Шавкат Мирзияев открыто поддерживает деятельность компаний в составе Orient Group, в частности, частные предприятия, непосредственным владельцем которых является Ойбек Умаров.



Согласно обнародованной пресс-службой президента информации, после прихода к власти Шавкат Мирзияев "посетил" как минимум восемь компаний в составе Orient Group и поручил правительственным чиновникам еще больше расширить деятельность этих частных предприятий.



В частности, в ходе посещения завода общества с ограниченной ответственностью "Бектемир металл конструкциялари" 21 августа 2020 года, как сообщала пресс-служба президента, Мирзияев поручил превратить предприятие своего свата "в промышленный кластер".



Кроме того, Мирзияев лично передал ведение широкомасштабных строительных работ в Бектемирском районе Ташкента компании DSK Binokor, официальным акционером которой является ООО Ойбека Умарова.



Вместе с тем несколько руководителей предприятий, связанных с зятем президента, были награждены Мирзияевым различными орденами и премиями. Среди них есть руководители DSK Binokor и Building Innovation.



Может ли Мирзияев не знать истинных владельцев этих компаний и то, что среди них есть член его собственной семьи?



Как говорит "Озодлику" чиновник из Ташкента, осведомленный о процессе организации поездок президента, команда главы государства заранее готовит всю информацию не только о предприятии, которое должен посетить Мирзияев, но и о каждом человеке, в частности, о "предпринимателе", с которым он будет общаться. По словам источника, после собранный материал предоставляется главе государства.



Чиновник администрации президента Кыргызстана подтвердил "Озодлику", что в большинстве стран существует подобный протокол. По его словам, президенту предоставляется не только устная, но и письменная информация о каждой компании, которую он планирует посетить.



Однако в пресс-службе президента Узбекистана не ответили на вопрос "Озодлика" о том, предоставляется ли заранее Шавкату Мирзияеву полная информация о частных компаниях, которые он должен посетить.



Неразлучное трио в составе Orient Group



Как следует из документов, имеющихся в распоряжении "Озодлика", в настоящее время существует по меньшей мере 58 компаний, связанных с Orient Group. Самые известные среди них, не включая "Ориент Финанс" банк, сеть супермаркетов "Мегапланет" и "Макро", девелоперская компания Golden House, сеть магазинов "Эркатой", парк "Локомотив" и футбольный клуб Локомотив.



Уже несколько месяцев сайт этого могущественного конгломерата, в состав которого входят "ведущие" компании в большинстве секторов экономики, не работает "по техническим причинам".



Согласно информации, полученной из архива сайта, учредителями Orient Group являются три человека – Файзулла (в некоторых документах написано Пайзуллажон – Ред.) Рахматуллаевич Мирзаев, Сакен Жетебаевич Пулатов и Дильмурод Илесович Пулатов (являются ли друг другу родственниками эти двое Пулатовых – неизвестно).



Именно это неразлучное трио является одновременно и учредителями, и владельцами большинства компаний, появившихся в течение последующих 11 лет в составе Orient Group. Ойбек Мухаммадалиевич Умаров, оказавшийся в центре нашего расследования, до прошлого месяца вместе с этими тремя лицами считался учредителем "Ориент Финанс" банка.



27 июля 2021 года Ойбек Мухаммадалиевич Умаров, являвшийся крупным акционером "Ориент Финанс" банка, продал свои акции за 53 миллиарда сумов. Ойбек Умаров, как утверждает местная пресса, продал акции банка своим партнерам почти в два раза дешевле их номинальной стоимости. Причина такой поспешной сделки "Озодлику" пока неизвестна. Известно лишь то, что данная купля-продажа была совершена после того, как в Orient Group были направлены вопросы, возникшие в ходе расследования.



Общественности частично известно лишь имя Сакена Пулатова – одного из трех учредителей Orient Group, указанных в документах. Сакен Пулатов, который долгие годы вместе со своим младшим братом Алишером Пулатовым руководил футбольным клубом "Локомотив", в настоящее время считается самым крупным покровителем узбекских боксеров.



Шавкат Мирзияев наградил Сакена Пулатова орденом "Дружбы" за вклад, внесенный для достижения высоких показателей узбекских спортсменов на Олимпиаде в Токио.



Наряду с тем, что Пулатов является одним из собственников крупной бизнес-империи, последние четыре года повышаются и его официальные титулы. В данный момент Сакен Пулатов занимает должности заместителя председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, первого заместителя Федерации бокса Узбекистана, а также является членом Исполнительного комитета Азиатской конфедерации бокса, руководителем Фонда поддержки развития бокса в Азии и вице-президентом Азиатской конфедерации бокса.



Файзулла Мирзаев является учредителем и владельцем десятка компаний в составе Orient Group.



Файзулла (Пайзуллажон) Мирзаев, имеющий крупные доли в большинстве компаний в составе Orient Group, абсолютно неизвестная общественности личность. Его имя можно встретить лишь в учредительных документах десятка компаний и списке акционеров. На сайте принадлежащих ему компаний невозможно найти какую-либо информацию о Мирзаеве или его фотографию.



Третьим учредителем Orient Group является Дильмурод Илесович Пулатов. Этот человек, имеющий доли в десятке компаний в составе Orient Group, сравнительно активен в соцсетях.



Дильмурод Илëсович Пулатов (справа) с младшим зятем президента Узбекистана Отабеком Умаровым.



В частности, фотографии и посты на странице в Instagram’е Дильмурода Пулатова свидетельствуют о его "приближенности" к старшему брату его формального партнера Ойбека Умарова – младшему зятю президента Узбекистана Отабеку Мухаммадалиевичу Умарову.



Одну из фотографий с Отабеком Умаровым он подписал кратко "best friends" – исходя из того, что он подписал фото фразой "лучшие друзья", можно предположить, что Дильмурод Пулатов является человеком, входящим в так называемый "личный круг" зятя президента.



Кто истинные владельцы Orient Group?



Как пишут независимые журналисты и блогеры из Узбекистана, данное трио – это лица, находящиеся под защитой самых могущественных генералов времен Каримова – председателя СНБ Рустама Иноятова, который на протяжении 23 лет держал в страхе население страны, и председателя Налогового комитета Батыра Парпиева, который вселял страх в сердца узбекистанских предпринимателей.



По словам источников, Orient Group изначально находился под защитой могущественного председателя СНБ Рустама Иноятова.



Orient Group, как утверждают узбекские чиновники и предприниматели, с которыми пообщался "Озодлик", изначально был семейным бизнесом этих двух могущественных генералов.



Генерал Батыр Парпиев руководил Государственным налоговым комитетом Узбекистана целых 14 лет (с 2004 по 2018).



Бизнес-партнерство учредителей Orient Group с сыном Иноятова Шарифом Иноятовым и сыном Парпиева Бабуром Парпиевым внутри Узбекистана и в учрежденных за рубежом компаниях непосредственно подтверждает наличие связи между этими лицами.



Сын генерала Батыра Парпиева, один из совладельцев "Ориент Финанс" банка Бабур Парпиев, является зятем другого могущественного генерала Рустама Иноятова.



Бабур Батырович Парпиев с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя правления "Ориент Финанс" банка, а с 2016-го по 2020-й – председателя правления. В настоящее время он является председателем наблюдательного совета банка.



Увеличение доли Ойбека Умарова в компаниях Orient Group свидетельствует об изменении соотношения сил внутри группы. Цифры показывают, что за последние пять лет доля семьи Мирзияевых в этом конгломерате, который в годы правления Каримова считался бизнес-империей семьи Иноятовых и Парпиевых, непрерывно растет.



"Данное расследование показало, что один из самых больших и богатеющих со стремительной скоростью конгломератов непосредственно связан с президентом Шавкатом Мирзияевым. Именно благодаря этой связи данный конгломерат имеет эксклюзивное отношение с инвестиционной компанией, созданной за счет средств госфонда. Этот факт ставит серьезные и неудобные вопросы перед Мирзияевым, который пытается отдалиться от политики времен Каримова", – говорит британский профессор Кристиан Ласслетт.



"Озодлик" в письменной форме обратился в Администрацию президента Узбекистана, а также в пресс-службы Узбекско-Оманской инвестиционной компании и Orient Group с серьезными и неудобными вопросами, возникшими в рамках данного расследования. Однако вопросы остались без ответа.



Данное расследование подготовлено в сотрудничестве с профессором Кристианом Ласслеттом. Источник - Радио Озодлик

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632651000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение

- Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью

- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК

- Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации

- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград

- О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах

- Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК - А. Смаилов

- Состоялось заседание коллегии МСХ РК

- Кадровые перестановки

