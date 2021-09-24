Кыргызстанская супер-вумен Валя Шевченко нокаутировала американкку Мерфи и защитила пояс UFC

19:52 26.09.2021

Валентина Шевченко нокаутировала очередную соперницу и защитила пояс UFC

26 сентября 2021 14:30 - Оксана Гут



Валентина Шевченко нокаутировала очередную соперницу и защитила пояс UFC



Кыргызстанская спортсменка, боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко нокаутировала очередную соперницу и защитила пояс UFC.



Шевченко оказалась сильнее американки Лорен Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата.



В четвертом раунде рефери остановил бой, посчитав, что Мерфи не может себя защитить от ударов чемпионки.



Победа над Мерфи стала шестой защитой титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе для 33-летней Шевченко.



Теперь в активе представительницы Кыргызстана 22 победы в MMA при трех поражениях.