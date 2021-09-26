 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 26.09.2021
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Суббота, 25.09.2021
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Пятница, 24.09.2021
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Китаю не нравится "четверка" и независимость Тайваня, - Г.Петров
23:23 26.09.2021

26.09.2021
Саммит союзников США и реакция на него вызвали недовольство Пекина
Геннадий Петров

В воскресенье власти Китая еще раз напомнили свою позицию в отношении Тайваня. Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо лидеру дружественной Пекину тайваньской партии Гоминьдан, где призвал к объединению острова с материком. Письмо было направлено сразу же после первого саммита четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). Это объединение США, Австралии, Индии и Японии, неформальной целью которого является сдерживание Китая. Тайвань заявил о готовности сотрудничать с QUAD, что очень не нравится Пекину.
Письмо Си Цзиньпина было направлено в связи с избранием Чжу Лилуня (известного также как Эрик Чу) председателем Гоминьдана. Это главная оппозиционная партии Тайваня. В отличие от правящей Демократической прогрессивной партии, придерживающейся курса на независимость, Гоминьдан остается верен своей традиционной позиции: остров – часть Китая. "В настоящее время ситуация в Тайваньском проливе сложна и мрачна. Все сыновья и дочери китайской нации должны работать вместе, единым сердцем и вместе идти вперед", – написал председатель КНР. При этом он подчеркнул, что целью этого сотрудничества должно стать "национальное воссоединение". То есть объединение КНР и Тайваня.

Письмо Си Цзиньпина появилось в воскресенье. А в пятницу в Вашингтоне прошел возмутивший китайские власти саммит QUAD, первый очный с момента создания объединения. Президент США Джозеф Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Японии Есихидэ Суга обсудили пути сотрудничества стран "четверки". Так, "четверка" собирается координировать совместные усилия в борьбе с пандемией. Однако Байден обратил внимание на то, что QUAD – в первую очередь объединение демократий. Суга, в свою очередь, отметил приверженность стран "четверки" идее "свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе".

Все это было расценено в Пекине как намек на то, что QUAD будет стремиться ограничить влияние Китая. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал объединение "закрытой кликой", которая нацелена на борьбу с другими странами. Не ускользнуло от внимания официального Пекина и то, что две из четырех стран QUAD входят в другую структуру оборонного характера, созданную недавно – AUKUS (от английских сокращений слов Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты). Издание Daily mail даже процитировало бывшего посла КНР при ООН Ша Цзукана. Он объявил, что в сложившихся условиях Китай должен отказаться от своего обязательства не наносить ядерный удар первым. Хотя эти слова так и остаются его личным мнением, не поддержанным официально, они ярко демонстрируют беспокойство Пекина складывающейся ситуацией. На этом фоне фактический тайваньский посол в Америке, представитель Тайваня в США Сяо Би Хим в интервью индийскому телеканалу TV9 Telugu заявила, что Тайвань намерен тесно сотрудничать со странами "четверки".

Саммиту QUAD предшествовал явный примирительный жест. Китай и США пошли навстречу друг другу в давней спорной ситуации, вызванной арестом в декабре 2018 года в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ванчжоу за нарушение режима американских санкций против Ирана. Ее освободили из-под домашнего ареста и позволили уехать в Кита в обмен на частичное признание вины. Параллельно были освобождены и уехали на родину два канадца – бывший дипломат Майкл Ковриг и предприниматель Майкл Спэйвор. И того, и другого взяли под стражу по обвинению в промышленном шпионаже. Переговоры об обмене, в которых участвовали Китай, США и Канада, шли давно и вот увенчались успехом. Но отношения КНР и Запада это событие, похоже, совершенно не улучшило.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632687780
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