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Китай своих не сдает. Трехлетняя эпопея с задержанием в Канаде финдиректора Huawei завершилась хэппи-эндом
00:22 27.09.2021

"Коммерсантъ" от 26.09.2021,
Конфликт между Вашингтоном и Пекином, вызванный судебным преследованием в США топ-менеджера китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, завершен. Проведя около трех лет под домашним арестом в Канаде после обвинений в мошенничестве, выдвинутых против нее американским судом, Мэн Ваньчжоу вернулась на родину. Ее освобождение стало возможным благодаря сделке с американскими властями, позволившей Мэн Ваньчжоу избежать экстрадиции в США. Устранение одного из раздражителей в американо-китайских отношениях стало признаком отхода сторон от жесткой конфронтации последних лет после недавнего заявления президента США Джо Байдена о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Новость о том, что дипломатическая и судебная битва за освобождение финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei, 49-летней Мэн Ваньчжоу завершилась победой Пекина, стала в эти выходные одной из главных в КНР.

Проведя около трех лет под домашним арестом в канадском Ванкувере, Мэн Ваньчжоу - топ-менеджер Huawei и дочь основателя компании, китайского миллиардера Жэнь Чжэнфэя была освобождена в субботу по решению Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия, который прекратил в субботу процедуру ее экстрадиции в США.

Спустя несколько часов после судебного решения Мэн Ваньчжоу вылетела специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Ванкувера в китайский город Шэньчжэнь, перед отлетом домой решив не отмалчиваться и помянуть недобрым словом своих гонителей. "За последние три года моя жизнь перевернулась с ног на голову. Это было разрушительное время для меня как для матери, жены и руководителя компании",- заявила Мэн Ваньчжоу.

В свою очередь, комментируя эту историю в субботу, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала ее "случаем политического преследования гражданки Китая".

Благополучная размеренная жизнь финдиректора компании Huawei, казалось, не сулившая ей никаких неприятностей, круто изменилась 1 декабря 2018 года, когда Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс. Основанием для задержания стал запрос об экстрадиции, поступивший в Канаду из прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с выдвинутым против Мэн Ваньчжоу обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Финансовый директор Huawei, в частности, обвинялась в попытке реализовать мошенническую схему платежей в обход санкций против Тегерана, которую использовал филиал компании Huawei Skycom, осуществляя транзакции через банк HSBC.
Спустя полторы недели после ареста суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог в размере $7 млн, разрешив ей проживать в доме мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Здесь она и провела три года, находясь под круглосуточным наблюдением, которое осуществлялось с помощью специального браслета, и лишь изредка получая возможность выходить в город в сопровождении охранников.

Резонансный скандал с преследованием Мэн Ваньчжоу, который разразился в период правления предыдущего президента США Дональда Трампа, проводившего кампанию жесткого давления на Китай с использованием всех имеющихся у Вашингтона рычагов, вскоре перерос в "дипломатию заложников".

В том же декабре 2018 года власти КНР пошли на симметричный шаг, задержав в Пекине двух граждан Канады: бывшего дипломата, сотрудника International Crisis Group Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спэйвора - главу НКО Paektu Cultural Exchange. Против двух Майклов были выдвинуты обвинения в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР, в связи с чем в мае 2019 года они были отправлены под арест, а в марте этого года прошли первые закрытые слушания по их делам.

Развязка в истории "дипломатии заложников" произошла в прошлую пятницу, когда суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволит финансовому директору Huawei избежать экстрадиции в США.

Подписанное сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года позволяет отложить рассмотрение дела и впоследствии снять обвинения с Мэн Ваньчжоу при условии соблюдения ею условий соглашения. В связи с этим Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение прекратить процедуру экстрадиции Мэн Ваньчжоу, освободив ее из-под домашнего ареста.

Весьма символично, что в тот же день в Пекине были выпущены на свободу канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, которые в субботу вылетели на родину в сопровождении посла Канады в КНР Доминика Бартона.
В аэропорту Калгари "китайских узников", помимо их родных, одним из первых поздравил с возвращением и заключил в свои объятия прибывший на место встречи премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Между тем возвращение в Китай финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу было обставлено с гораздо большей помпой. Прямую трансляцию из международного аэропорта Баоань в Шэньчжэне вела государственная телекомпания CCTV, перед самолетом была разостлана красная дорожка, а в зале прибытия кроме представителей компании Huawei с огромными букетами цветов собралась внушительная толпа, скандировавшая: "Вперед, Huawei!", "Вы в одиночку устояли перед нападками американских империалистов", "Горячо приветствуем возвращение Мэн Ваньчжоу в объятия родины!" и другие патриотические лозунги.

При этом государственное информационное агентство Синьхуа в сообщении с места событий напомнило, что освобождение Мэн Ваньчжоу стало возможным "благодаря неустанным усилиям китайского правительства".

После трехлетнего заточения в Канаде последним и, судя по всему, единственным испытанием для новой национальной героини Китая станет двухнедельный карантин.

Завершение трехлетней "дипломатии заложников" в треугольнике США-Канада-Китай не осталось незамеченным и в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "правительство США вместе с международным сообществом приветствует решение освободить этих людей".

Между тем устранение одного из раздражителей в американо-китайских отношениях может стать признаком начавшегося отхода сторон от жесткой конфронтации последних лет, инициатором которой была предыдущая администрация Дональда Трампа. В отличие от своего предшественника на посту главы Белого дома, действующий президент Джо Байден сочетает давление и мобилизацию партнеров и союзников на сдерживание Китая с предложениями выборочного взаимодействия с Пекином.

После недавнего заявления о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в последние дни Джо Байден не раз упоминал Китай, давая понять: Вашингтон готов работать с Пекином по отдельным вопросам.

Созданию атмосферы для такой работы может служить благополучное завершение американо-канадской эпопеи топ-менеджера корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632691320
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