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В Ираке обнаружилась израильская "пятая колонна", - И.Субботин
00:35 27.09.2021

Багдад шокирован призывами к нормализации отношений с еврейским государством
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Громкий скандал произошел в Ираке. Объединение местных политиков, племенных лидеров и деятелей, представляющих различные этноконфессиональные группы, выступило за абсолютную нормализацию отношений между Арабской Республикой и Израилем. Эти призывы прозвучали на конференции "Мир и восстановление", которая прошла на территории Иракского Курдистана. Ее проведение возмутило центральное правительство в Багдаде и обрадовало руководство еврейского государства. Израильтяне не раз пытались наладить каналы обратной связи с ближневосточной страной, которая считается сферой интересов Ирана.

Конференция прошла в Эрбиле – столице автономного региона Иракский Курдистан. Она собрала около 300 делегатов. На мероприятие, в частности, прибыли эмиссары ряда суннитских и шиитских общин из Багдада, Мосула, Анбара, Бабиля и Салах-эд-Дина, в том числе крупные племенные фигуры, представители интеллигенции и политического истеблишмента республики, а также молодежные активисты, которые стали лицом протестного движения последних лет. Главной целью участников стало налаживание между Ираком и Израилем отношений на основе так называемых Авраамовых соглашений – серии сделок об арабо-еврейской нормализации.

Центральное правительство в Ираке сразу же заявило о "твердом неприятии этих нелегитимных встреч", определив их как "попытку дестабилизировать общую ситуацию и возродить ненавистную атмосферу межконфессиональной вражды". Отдельно исполнительная власть указала на то, что сейчас страна готовится к организации "досрочных и справедливых" парламентских выборов, которые должны состояться 10 октября. И такие инициативы, как конференция "Мир и восстановление", только расшатывают ситуацию, следует из коммюнике правительства. Кроме того, в Багдаде считают, что концепция нормализации отношений с израильской стороной "конституционно, юридически и политически" отвергается в республике.

"Эти встречи не представляют жителей иракских городов, – заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. – Правительство ясно выразило последовательную и историческую позицию Ирака в том, что касается поддержки справедливого дела палестинцев и защиты прав палестинского народа, главным из которых является его право на независимое государство со столицей в Иерусалиме и отказ от всех форм (еврейских. – "НГ") поселений, агрессии и оккупации, которые практикуются Израилем против братского палестинского народа". А помощник по нацбезопасности Ирака Касем аль-Араджи назвал призывы к нормализации "враждебным проектом" и пообещал, что "инициаторов привлекут к ответственности".

В региональном правительстве Иракского Курдистана сами оказались не в восторге от того, что территория автономии, которую не раз подозревали в тайных военных связях с Израилем, стала площадкой для подобной мирной конференции. В частности, в МВД Иракского Курдистана проинформировали, что мероприятие было проведено "без ведома и участия" региональных властей и что оно "никоим образом не отражает их позицию". Ведомство пообещало разобраться с тем, как такое могло произойти. Свою позицию высказал и имеющий влияние в Ираке шиитский проповедник Муктада ас-Садр, который охарактеризовал эрбильские переговоры как "сионистское террористическое собрание", призвав Багдад арестовать всех ее участников.

Израиль, где не раз звучали призывы к признанию курдской государственности, особенно на фоне проведенного в 2017 году референдума о независимости Иракского Курдистана, были обрадованы фактом организации конференции "Мир и восстановление". В частности, премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет поддержал публичный призыв к продолжению Авраамовых соглашений. "Сотни иракских общественных деятелей, суннитов и шиитов собрались вчера, чтобы призвать к миру с Израилем. Это призыв, который исходит снизу, а не сверху, от народа, а не от правительства. Государство Израиль в ответ протягивает руку мира", – отметил глава правительства в Twitter.

Ирак выступал одним из ведущих арабских противников Израиля до падения режима Саддама Хусейна. Арабская Республика до сих пор официально находится в состоянии войны с американским союзником и твердо поддерживает его бойкот со стороны Лиги арабских государств. В последние годы иракская территория, если верить ряду неофициальных сообщений, даже становилась местом беспилотных атак Армии обороны еврейского государства. В фокусе оказывались позиции проиранских формирований, крепко зацепившихся за эту арену. Арабская Республика, по распространенному мнению, является сферой интересов находящегося по соседству Ирана, который, как считается, хочет проложить транспортный коридор до Средиземного моря.

В 2019 году посол Ирака в Вашингтоне Фарид Яссин выступил с серией заявлений, что существуют объективные обстоятельства, "которые могут потребовать установления отношений между Ираком и Израилем", однако в то же время сделал оговорку, что их пока что не так много, чтобы можно было всерьез говорить о предпосылках для старта процесса нормализации. По его словам, существуют "эмоциональные и другие причины", которые делают невозможным открытую коммуникацию между израильской и иракской сторонами. Несмотря на то что его заявления прозвучали довольно революционно и даже вызвали негативную реакцию со стороны других иракских официальных лиц, Яссин не был отозван из США.

Более того, в 2019 году Израиль и Ирак были уличены в прямых контактах. Несколько делегаций иракских политиков, по ряду сообщений, совершили поездки в еврейское государство, где у них были контакты с местными властями. В последнее время также сообщается о повышенном интересе еврейского государства к иракской арене. В августе этого года высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Израиля заявил, что страна поддерживает в той или иной форме контакты с Ираком. Не исключено, что это делается для нейтрализации иранского влияния в Арабской Республике. Вопрос заключается лишь в том, насколько открытой сможет стать коммуникация между двумя историческими противниками в ближайшем будущем.

26.09.21

Источник - ng.ru
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