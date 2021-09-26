Туркменистан отмечает праздник, которого нет, - С.Айтаков

00:36 27.09.2021

Зачем День независимости в республике передвинули с 27 октября на 27 сентября

Сердар Айтаков



туркменистан, день, независимость, азиатские игры Гурбангулы Бердымухамедов перенес День независимости из-за спортивных игр.

27 сентября в Туркменистане отмечается День независимости. Годовщиной, причем 30-летним провозглашением независимости, этот день назвать нельзя – до 2018 года праздник отмечался месяцем позже, 27 октября, и был перенесен по прихоти президента Гурбангулы Бердымухамедова: на 27 сентября 2017 года пришлось закрытие Азиатских игр в закрытых помещениях, проводимых в Ашхабаде. Видимо, это событие так понравилось президенту Бердымухамедову, что он решил совместить их окончание с Днем независимости, причем в ущерб последнему.

Туркменистан провозгласил независимость в 1991 году самым последним из всех республик СССР и сделал это 27 октября. Именно на этот день в 1924 году пришлось политическое и юридическое оформление туркменской государственности новейшего времени, была провозглашена Туркменская ССР, а декларация о суверенитете 1991 года еще раз подтвердила статус государства в границах 1924 года с полным соблюдением всех норм легитимности того времени. Так что именно 27 октября и есть настоящий День независимости Туркменистана, фактически и юридически – дважды. Интересно, понимает ли сам президент Бердымухамедов, что, отмечая окончание третьеразрядных спортивных соревнований в качестве Дня независимости, он ставит под сомнение легитимность этой независимости и свою тоже?



Но этот перенос далеко не первый. В 2008 году также был перенесен профессиональный праздник работников нефтегазовой сферы – на день запуска работы газопровода в Китай, и он подразумевал празднование получения независимости от России и "Газпрома". Впоследствии это обернулось монополией Китая в качестве единственного покупателя газа, огромными долгами перед Китаем, которые смогли погасить, по заявлению туркменских властей, только к этому году. А расплачиваться фактически пришлось населению за счет существования официального и "черного" курса доллара, оплата труда конкретного человека была обесценена, иногда в 10 раз.



Не обошлось без новаций и в сфере культуры – День возрождения, единства и поэзии Махтумкули, туркменского классика, отмечаемый в мае, был перенесен на 27 июня, поближе к ко дню рождения президента Бердымухамедова, 29 июня, который тоже пишет стихи. Монумент нейтралитета, а нейтралитет Туркменистана считается еще одним столпом суверенитета, был перенесен от президентского дворца на окраину города, ведь венчает эту арку нейтралитета вертящаяся вокруг своей оси статуя бывшего президента Сапармурада Ниязова, которая показалась действующему президенту лишней.



Самым трагическим переносом стал многократный перенос введения карантина и мер предосторожности в начале пандемии COVID-19. Несмотря на просьбы медиков и настойчивые сигналы, поступающие от международных организаций, президент раз за разом отказывался вводить локдаун, власти даже отлавливали и наказывали тех, кто на улицах и в общественных местах появлялся в масках. Власти тянули время до празднования дня рождения президента, а когда он прошел, ввели жесткий карантин, президент отправил все правительство в отпуск, и, наконец, в страну впустили миссию ВОЗ, которая настойчиво старалась посетить страну, где не был зарегистрирован ни один случай заболевания COVID-19. Власти и сейчас отрицают наличие ковида, несмотря на то что Туркменистан проходит самую сильную, уже третью, волну с большим количеством тяжело болеющих и большим количеством смертей.



Ну а вишенкой на торте стал перенос правительственной трибуны из центра города в один из районов новой административной застройки. Трибуну на старом месте за 30 лет перестраивали, переносили и строили заново три раза, но этого показалось мало. И вот на новом месте французской фирмой была воздвигнута новая правительственная трибуна стоимостью 100 млн долл. Для ее освящения и в связи с окончанием стройки на прошлой неделе провели отдельные праздничные мероприятия с песнями и танцами.



Наблюдать за всей этой псевдоидеологической суетой уже давно не смешно. А власти все никак не могут предложить народу внятную позитивную повестку, позитивного проекта, назвать хоть примерную дату, когда нужно перестать терпеть и когда жизнь наконец улучшится. Вместо этого народу предлагается суррогат, состоящий из постоянных переносов дат и монументов, смены названий и лозунгов, а лозунги меняют каждый год, и каждый отражает очередную эпоху счастья и благополучия, но только каждый раз с новым набором слов, не меняющих, увы, лицемерность содержания. Вся публичная политическая и общественная жизнь давно превратилась в сплошную имитацию.



Возможно, когда-нибудь туркменское общество и очередная туркменская власть все же вспомнят о Недирбае Айтакове, Кайгысызе Атабаеве и других людях, которые в 1924 году фактически оформили Туркменистан в нынешних его границах, заложили основы его государственности в процессе национально-территориального и административного размежевания в СССР. Оба были арестованы в 1937 году, осуждены "за попытку отделения Туркменской ССР от СССР", расстреляны в 1938-м, реабилитированы в 1956 году. Их заслуги были признаны и поздней советской властью, их именами были названы улицы в Ашхабаде, им стояли памятники. Но сейчас улицы переименовали, памятники разрушили, память о них просто стерли. Возможно, когда-то их имена вернут туркменскому народу, как и настоящий День независимости – 27 октября.



Ашхабад



26.09.21