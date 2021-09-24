Дипломатия заложников: Китай переигрывает США, а у нас кишка тонка

00:44 27.09.2021

Когда Россия научится отстаивать интересы своих граждан по всему миру?



Дмитрий Родионов

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Андрей Милюк

Дмитрий Галкин



Два гражданина Канады Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг вышли из китайской тюрьмы и возвращаются на родину, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Сообщается, что оба они были освобождены из-под стражи одновременно с дочерью основателя Huawei, финансовым директором китайской компании Мэн Ваньчжоу, задержанной два года назад в Канаде по запросу США.



"Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину", - рассказал Трюдо в телеобращении к нации.



Напомним, Коврига и Спэйвора в декабре 2018 года власти Китая обвинили в шпионаже. Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. Тогда СМИ предполагали, что канадцев взяли под стражу в отместку за арест в Канаде по американскому запросу финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана. Позднее ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.



Накануне Мэн вышла на свободу, заключив сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию.



Выходит, что Пекину все же удалось добиться своего. А что Россия? Научимся ли мы когда-либо отстаивать своих граждан, которых США также хватают по всему миру?



На днях в США был арестован финансовый директор НОВАТЭК Марк Джетвэй. Он хоть и американец, но и россиянин тоже. К тому же, понятно, что это не уголовное преследование, а элемент политического давления и нечестной конкуренции…



- Освобождение финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу трудно назвать полной победой Пекина, поскольку она все-таки признала факты нарушения компанией санкций против Ирана, - подчеркивает политический обохреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.



- Правда, если бы правительство КНР не заняло в данной вопросе жесткой позиции, арестовав в ответ на задержание Мэн Ваньчжоу в Канаде двух канадских граждан, то скорее всего, американская прокуратура сумела бы добиться выдачи в США высокопоставленного руководителя одной из самых важных китайских корпораций.



Нужно заметить, что стороны сумели найти компромисс, позволивший всем участникам конфликта сохранить лицо: КНР сумела добиться освобождения Мэн Ваньчжоуэ, Канада смогла возвратить своих граждан, не испортив отношений с США, а американская прокуратура получила нужные ей показания.



Правда, ценность их в нынешней ситуации представляется не слишком высокой. Поскольку противостояние между США и КНР в последнее время зашло столь далеко, что для его углубления теперь уже не нужны какие-то дополнительные факторы, вроде давления на китайские корпорации со стороны американского правительства.



"СП": - В Канаде Китай чего-то опасается?



- Канада не хотела бы портить отношения с Китаем. Именно поэтому ее и не пригласили в новый военный союз США, Великобритании и Австралии, имеющий откровенно антикитайскую направленность. Но думаю, что и США не хотели ставить своего союзника в неудобное положение. Поэтому американская прокуратура и согласилась отозвать запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу, чтобы позволить Канаде вернуть своих граждан, которых в КНР обвинили в шпионаже.



Конечно, без согласия Вашингтона данная сделка была бы невозможна. Мэн Ваньчжоу смогла вернуться в Китай только потому, что американская прокуратура, удовлетворившись ее показаниями, перестала требовать ее выдачи. Но очевидно, что канадское правительство приложило немало усилий, чтобы заставить американские власти согласиться на такой компромисс.



"СП": - В США удовлетворены? Или они хотели большего?



- Финансовый директор Huawei, конечно же, может многое рассказать о сотрудничестве корпорации с иранским правительством. Но теперь администрация США стремится заключить новое соглашение с Ираном, а потому вряд ли станет накладывать санкции на третьи страны, компании которых пытаются работать в ИРИ. Тем более что после поражения Трампа усилились противоречия между США и Китаем в Юго-Восточной Азии, а иранская проблематика стала менее важной для Вашингтона. Возможно, именно поэтому Мэн Ваньчжоу и решили отпустить.



"СП": - Практика нечестной конкуренции путем захватывания заложников давно стала нормой для США (Ситуация с Джитвэем чем-то похожа, с той лишь разницей, что он гражданин этой страны, но понятно, что взяли его для оказания давления на НОВАТЭК). Повлияет ли этот инцидент на что-то?



- Отношения с США представляют совершенно разную ценность для отдельных стран. Так, например, Мьянма, находящаяся под сильным китайским влиянием, скорее всего, может проигнорировать требования американской прокуратуры об экстрадиции граждан третьих стран. А Таиланд делать этого не станет. Но по мере того, как американское влияние в различных частях мира все больше вытесняется влиянием региональных держав, стран, открыто активно сопротивляющихся американскому давлению, будет становиться все больше.



"СП": - А когда уже мы начнем, как Китай добиваться возврата наших граждан из третьих стран? Или это будет принятие правил "дипломатии заложников", опускание на их уровень, и это недопустимо? Или у нас кишка тонка поступать так, как поступают США и Китай?



- В отличие от КНР и США, Россия не располагает инструментами экономического влияния за пределами постсоветского пространства и (в значительно меньшей степени) Европы. Правда, в последнее время позиция Росси становится все более значимой для стран Африки и Ближнего Востока. Однако в большинстве регионов мира Россия попросту не может вести себя, как США и Китай, не прибегая к вооруженной силе. А это далеко не всегда возможно, и, как показывает, украинский и сирийский опыт, несмотря на свою эффективность в краткосрочной перспективе, создает серьезные стратегические проблемы.



- Не стоит ожидать, что Россия последует примеру Китая и освоит практику "дипломатии заложников", - уверен политолог Андрей Милюк.



- Дело здесь не в повышенной гуманности российского руководства, а в простом расчете: "обменный фонд" с нашей стороны закончится гораздо раньше, чем у противников. Представьте, сколько среди российской политической и экономической элиты личностей, которые всей душой с Западом, там же проводят большую часть своего времени, растят детей, а в России лишь зарабатывают деньги.



В этом принципиальное отличие российского капитализма от китайского. Вспомните тот же Газпром, как самый яркий пример: на решение его проблем брошены все силы дипломатии, российское государство продвигает за рубежом его интересы. Даже союз с Турцией - многовековым нашим соперником - не в последнюю очередь вырос из интереса торговцев газом к этой стране. И это несмотря на сбитый военный самолет, убийство посла и постоянные выпады Эрдогана против Крыма.



Сравните это с тем, в чем обвиняют Мэн Ванчжоу: по сути, китайские власти через Huawei помогали Ирану обходить американские санкции, снабжали аятолл электроникой.



Китайские предприниматели делают то, чего не может позволить себе официальный Пекин. Они продвигают китайские интересы в Европе и Америке, Африке.



В этом корни войны США с Huawei. Хитрый предприниматель Трамп осознал глубину зависимости американского государства от этой компании, и осознал, что на самом деле это зависимость от государства Китай.



"СП": - Сравнима ли эта ситуация с делом Марка Джетвэя? Тоже америкацны фактически берут заложника в целях нечестной конкуренции. Он, конечно, американец, но и с российским паспортом…



- Наверное, не совсем корректно сравнивать случай Мэн Ванчжоу с процессом против Джетвея. Наш соотечественник (с 2019 года соотечественник) Марк Джетвей трудится в НОВАТЭКе, в российском бизнесе с 1995 года. Совладелец НОВАТЭКа - Тимченко. Друг Путина. Тот же НОВАТЭК - это еще и сжиженный газ, и Газпром - как владелец десятой доли компании.



Более подходящее сравнение - Виктор Бут. Со второй попытки экстрадировали из Таиланда, до сих пор сидит в американской тюрьме. Очевидно, что пострадал за продвижение российских интересов. Были ли какие-то выпады российского МИДа против Таиланда? Кажется, что Бута можно было спасти, просто пригрозив перекрыть турпотоки из России, не доходя до похищений тайских бизнесменов. Нет, по сути, сдали своего человека американцам.