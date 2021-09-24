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Дипломатия заложников: Китай переигрывает США, а у нас кишка тонка
00:44 27.09.2021

Когда Россия научится отстаивать интересы своих граждан по всему миру?

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Милюк
Дмитрий Галкин

Два гражданина Канады Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг вышли из китайской тюрьмы и возвращаются на родину, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Сообщается, что оба они были освобождены из-под стражи одновременно с дочерью основателя Huawei, финансовым директором китайской компании Мэн Ваньчжоу, задержанной два года назад в Канаде по запросу США.

"Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину", - рассказал Трюдо в телеобращении к нации.

Напомним, Коврига и Спэйвора в декабре 2018 года власти Китая обвинили в шпионаже. Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. Тогда СМИ предполагали, что канадцев взяли под стражу в отместку за арест в Канаде по американскому запросу финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана. Позднее ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.

Накануне Мэн вышла на свободу, заключив сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию.

Выходит, что Пекину все же удалось добиться своего. А что Россия? Научимся ли мы когда-либо отстаивать своих граждан, которых США также хватают по всему миру?

На днях в США был арестован финансовый директор НОВАТЭК Марк Джетвэй. Он хоть и американец, но и россиянин тоже. К тому же, понятно, что это не уголовное преследование, а элемент политического давления и нечестной конкуренции…

- Освобождение финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу трудно назвать полной победой Пекина, поскольку она все-таки признала факты нарушения компанией санкций против Ирана, - подчеркивает политический обохреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.

- Правда, если бы правительство КНР не заняло в данной вопросе жесткой позиции, арестовав в ответ на задержание Мэн Ваньчжоу в Канаде двух канадских граждан, то скорее всего, американская прокуратура сумела бы добиться выдачи в США высокопоставленного руководителя одной из самых важных китайских корпораций.

Нужно заметить, что стороны сумели найти компромисс, позволивший всем участникам конфликта сохранить лицо: КНР сумела добиться освобождения Мэн Ваньчжоуэ, Канада смогла возвратить своих граждан, не испортив отношений с США, а американская прокуратура получила нужные ей показания.

Правда, ценность их в нынешней ситуации представляется не слишком высокой. Поскольку противостояние между США и КНР в последнее время зашло столь далеко, что для его углубления теперь уже не нужны какие-то дополнительные факторы, вроде давления на китайские корпорации со стороны американского правительства.

"СП": - В Канаде Китай чего-то опасается?

- Канада не хотела бы портить отношения с Китаем. Именно поэтому ее и не пригласили в новый военный союз США, Великобритании и Австралии, имеющий откровенно антикитайскую направленность. Но думаю, что и США не хотели ставить своего союзника в неудобное положение. Поэтому американская прокуратура и согласилась отозвать запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу, чтобы позволить Канаде вернуть своих граждан, которых в КНР обвинили в шпионаже.

Конечно, без согласия Вашингтона данная сделка была бы невозможна. Мэн Ваньчжоу смогла вернуться в Китай только потому, что американская прокуратура, удовлетворившись ее показаниями, перестала требовать ее выдачи. Но очевидно, что канадское правительство приложило немало усилий, чтобы заставить американские власти согласиться на такой компромисс.

"СП": - В США удовлетворены? Или они хотели большего?

- Финансовый директор Huawei, конечно же, может многое рассказать о сотрудничестве корпорации с иранским правительством. Но теперь администрация США стремится заключить новое соглашение с Ираном, а потому вряд ли станет накладывать санкции на третьи страны, компании которых пытаются работать в ИРИ. Тем более что после поражения Трампа усилились противоречия между США и Китаем в Юго-Восточной Азии, а иранская проблематика стала менее важной для Вашингтона. Возможно, именно поэтому Мэн Ваньчжоу и решили отпустить.

"СП": - Практика нечестной конкуренции путем захватывания заложников давно стала нормой для США (Ситуация с Джитвэем чем-то похожа, с той лишь разницей, что он гражданин этой страны, но понятно, что взяли его для оказания давления на НОВАТЭК). Повлияет ли этот инцидент на что-то?

- Отношения с США представляют совершенно разную ценность для отдельных стран. Так, например, Мьянма, находящаяся под сильным китайским влиянием, скорее всего, может проигнорировать требования американской прокуратуры об экстрадиции граждан третьих стран. А Таиланд делать этого не станет. Но по мере того, как американское влияние в различных частях мира все больше вытесняется влиянием региональных держав, стран, открыто активно сопротивляющихся американскому давлению, будет становиться все больше.

"СП": - А когда уже мы начнем, как Китай добиваться возврата наших граждан из третьих стран? Или это будет принятие правил "дипломатии заложников", опускание на их уровень, и это недопустимо? Или у нас кишка тонка поступать так, как поступают США и Китай?

- В отличие от КНР и США, Россия не располагает инструментами экономического влияния за пределами постсоветского пространства и (в значительно меньшей степени) Европы. Правда, в последнее время позиция Росси становится все более значимой для стран Африки и Ближнего Востока. Однако в большинстве регионов мира Россия попросту не может вести себя, как США и Китай, не прибегая к вооруженной силе. А это далеко не всегда возможно, и, как показывает, украинский и сирийский опыт, несмотря на свою эффективность в краткосрочной перспективе, создает серьезные стратегические проблемы.

- Не стоит ожидать, что Россия последует примеру Китая и освоит практику "дипломатии заложников", - уверен политолог Андрей Милюк.

- Дело здесь не в повышенной гуманности российского руководства, а в простом расчете: "обменный фонд" с нашей стороны закончится гораздо раньше, чем у противников. Представьте, сколько среди российской политической и экономической элиты личностей, которые всей душой с Западом, там же проводят большую часть своего времени, растят детей, а в России лишь зарабатывают деньги.

В этом принципиальное отличие российского капитализма от китайского. Вспомните тот же Газпром, как самый яркий пример: на решение его проблем брошены все силы дипломатии, российское государство продвигает за рубежом его интересы. Даже союз с Турцией - многовековым нашим соперником - не в последнюю очередь вырос из интереса торговцев газом к этой стране. И это несмотря на сбитый военный самолет, убийство посла и постоянные выпады Эрдогана против Крыма.

Сравните это с тем, в чем обвиняют Мэн Ванчжоу: по сути, китайские власти через Huawei помогали Ирану обходить американские санкции, снабжали аятолл электроникой.

Китайские предприниматели делают то, чего не может позволить себе официальный Пекин. Они продвигают китайские интересы в Европе и Америке, Африке.

В этом корни войны США с Huawei. Хитрый предприниматель Трамп осознал глубину зависимости американского государства от этой компании, и осознал, что на самом деле это зависимость от государства Китай.

"СП": - Сравнима ли эта ситуация с делом Марка Джетвэя? Тоже америкацны фактически берут заложника в целях нечестной конкуренции. Он, конечно, американец, но и с российским паспортом…

- Наверное, не совсем корректно сравнивать случай Мэн Ванчжоу с процессом против Джетвея. Наш соотечественник (с 2019 года соотечественник) Марк Джетвей трудится в НОВАТЭКе, в российском бизнесе с 1995 года. Совладелец НОВАТЭКа - Тимченко. Друг Путина. Тот же НОВАТЭК - это еще и сжиженный газ, и Газпром - как владелец десятой доли компании.

Более подходящее сравнение - Виктор Бут. Со второй попытки экстрадировали из Таиланда, до сих пор сидит в американской тюрьме. Очевидно, что пострадал за продвижение российских интересов. Были ли какие-то выпады российского МИДа против Таиланда? Кажется, что Бута можно было спасти, просто пригрозив перекрыть турпотоки из России, не доходя до похищений тайских бизнесменов. Нет, по сути, сдали своего человека американцам.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632692640
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