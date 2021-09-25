Мир не видит смысла в появлении "Великого Турана", - Д.Седов

00:47 27.09.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 25.09.2021



Накануне встречи В. Путина и Р.Т. Эрдогана в Сочи 29 сентября



Судя по всему, создатель и популяризатор проекта "Великого Турана" Реджеп Тайип Эрдоган решил всерьез разобраться со всеми, кто мешает этому эпическому творению. Собрав в Нью-Йорке турецких журналистов, он заявил, что выступает "за реформу Совета Безопасности ООН, где фактически все решают пять постоянных членов – Россия, США, Китай, Великобритания, Франция". По словам Эрдогана, реформа должна быть проведена по принципу "мир больше пяти".



"Я постоянно говорю в ООН об этом радикальном шаге. Если 189 стран, кроме пяти, решительно сделают шаг, то мы тогда этих постоянных членов загоним в угол", – сказал Эрдоган. Он даже объявил, что уже есть дорожная карта, которая подразумевает созыв чрезвычайного заседания Генассамблеи ООН, чтобы "сделать некоторые шаги".



Понятно, что турецкий президент пошел в атаку не случайно. Дела со строительством "Великого Турана" начинают буксовать и Эрдогану хочется сбросить путы международных ограничений. Вот он и мечтает о свободе рук на мировой арене. Только ведь не случайно основатели ООН образовали Совет Безопасности, который может быстро принимать и исполнять решения исторического значения. И тут начинается самое главное.



Министры иностранных дел России и Сирии объявили на своей встрече 23 сентября о целесообразности вынесения на рассмотрение ООН вопроса об оккупации Турцией северной Сирии. За последние годы Турция захватила части провинций Алеппо, Ракки, Хасаки, Идлиба, всего около 9 тыс. кв. километров с "целью стабилизации обстановки". Со временем, однако, выяснилось, что "необходимость создания пояса безопасности" была лишь предлогом для турецкой экспансии, и сегодня эти территории рассматриваются Стамбулом как приобретения "Великого Турана".



А чтобы никто не упрекал Эрдогана в самовольстве, он регулярно "разбрасывает камни" по миру.



Только что турецкий президент в очередной раз заявил о "российской экспансии" в Крыму, "элегантно" сделав это перед приближающейся встречей с В. Путиным. Встреча эта по его настоянию была назначена в срочном порядке, и совершенно понятно, чего он хочет добиться. Эрдоган подозревает, что после встречи сирийского и российского президентов 14 сентября военная ситуация в захваченных Турцией районах Сирии будет меняться не в его пользу. Очевидно, что армия САР готовит решительное наступление на Идлиб, в котором сосредоточены главные силы террористов, и это наступление будет поддержано Россией. Уже тот факт, что в Сирии появились вертолеты К-52, испытывающие высокоточные ракеты "изделие 305", говорит о многом. Похоже, теперь под удар могут попасть и протурецкие части "Сирийской свободной армии", сотрудничающей с террористами.



Поэтому Анкара срочно перебрасывает в оккупированную зону новые армейские контингенты. Только что туда введены 300 единиц бронетехники и 4 тыс. военнослужащих. Эрдогану очень нужно добиться от В. Путина, чтобы Россия не расширяла поддержку Сирии. Однако его политика оценивается не только по маневрам в Сирии. С его подачи разгорелся Нагорно-Карабахский конфликт, по результатам которого он заявил о намерении основать в Азербайджане свою военную базу.



Сразу же после конфликта Эрдоган завел разговор о "разделенном Азербайджане", имея в виду северо-западный Иран, который, по некоторым данным, населен 10 миллионами азербайджанцев. Чем не повод озаботиться дестабилизацией Ирана? Правда, после этого выступления Эрдогана в МИД Ирана вызвали турецкого посла, которому объяснили, что "эра воинствующих империй" осталась позади.



Тем не менее надо знать беспокойный характер проводника неоосманского проекта. Если же его имперский наскок на регион начнет рушиться в Сирии, в конечном счете скончается и весь проект. Мир не видит смысла в появлении "Великого Турана". Точнее говоря, совсем этого не хочет.