Гибридная война Запада против России чревата катастрофой, - А.Гегамян

00:53 27.09.2021 Гибридная война Запада против России чревата катастрофой



Арташес Гегамян



Турция, имея в союзниках не только Азербайджан и Грузию, чтобы угодить своему заокеанскому патрону Джозефу Байдену, спровоцирует Азербайджан на новую военную агрессию теперь уже против Республики Армения. Информационный фон для развязывания этой войны идет полным ходом как в массмедиа Азербайджана, так и в интернете. При этом соросовские массмедиа Армении ставят задачу по дискредитации России, выдвигая ложные обвинения в невыполнении ею своих союзнических функций в отношении Армении.



Не скрою, уважаемый читатель, что мне очень трудно далось написание этой статьи. Воспоминания о зверствах азербайджанских вооруженных сил (ВС), сирийских наемников-террористов, руководимых офицерами турецких ВС во время Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года), с новой силой пробудились во мне в ходе крайне циничного выступления президента Азербайджана (в видеоформате) на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2021 года. Я с нетерпением ждал выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, мысленно питая надежду, что, выступая 24 сентября т.г., т. е. на следующий день после президента Азербайджана, Никол Воваевич на 76-й сессии Генассамблеи ООН своими вескими и убедительными доводами раскроет всю лживость и клеветнический характер высказываний апшеронского султана. Более того, своим выступлением (которое также было в видеоформате) он обнулит серьезные подозрения граждан Армении в предательстве им, Николом Пашиняном, национальных интересов двух армянских государств - Республики Армения и Республики Арцах. Сведет на нет подкрепленные и еще никем не опровергнутые факты о договорном характере Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года), ярчайшим примером чего явилась сдача неприступного города-крепости Шуши. Подвергнув жесточайшему испытанию свою нервную систему, я дослушал до конца выступление как Алиева, так и Пашиняна. Первое, о чем я подумал, что ставшие симпатизантами Алиев и Пашинян по складывающейся уже традиции, видать, опять-таки достигли закулисной договоренности, а именно: давая оценку минувшей Карабахской войне, Алиев полностью извращает суть имевших место военных преступлений азербайджано-турецкой военщины и сирийских наемников-террористов, приписывая это армянской стороне. Пашинян же, выступая днем позже, лишь повествовал об этом, адекватно не среагировав на клеветнические выпады возомнившего из себя этакого прокурора апшеронского султана в адрес защищавших свои семьи и свои дома воинов-арцахцев. Тем самым Никол Воваевич фактически согласился с гнусной клеветой Алиева и как бы признал вину арцахцев, подвергшихся вероломной агрессии со сторон азербайджано-турецкой военщины и сирийских наемников-террористов. Слушая выступление Пашиняна, складывалось впечатление, что он отнюдь не стремился осуждать злодеяния азербайджано-турецких агрессоров и сирийских наемников-террористов, ему важнее было нарядиться в тогу этакого миролюбивого политика, ратующего за мир в регионе Южного Кавказа.



Чтобы читателю было понятно, почему я делаю подобные акценты, сошлюсь на некоторые факты о событиях тех тревожных дней войны. Так, 15 октября 2020 года интернет-издание "РУССКАЯ ВЕСНА" опубликовало статью под заголовком "Чудовищные зверства: в Карабахе отрезают головы и расстреливают армян". Приведу выдержки из этой статьи, читать которые без содрогания не представляется возможным. "В Сети распространяются чудовищные кадры, снятые в Нагорном Карабахе. На одних из них террористы (назвать их военными не поворачивается язык) отрезают армянским военным головы и, как дикари-туземцы, позируют с "трофеями" перед камерами".



На других "освободители оккупированного Карабаха" издеваются над двумя сдавшимися армянскими бойцами: молодым человеком и мужчиной в возрасте. Их оскорбляют, бьют, потом связывают, привязав к ним армянские флаги, и на камеру расстреливают из автоматов - связанных и безоружных. Вот как прокомментировал происходящее зверство известный военкор "КП.ру"



"Мне шлют видео, как азербайджанские военные берут в плен, а затем расстреливают двух армянских солдат. Ну, как солдат - один молодой, другой - совсем старик с седой короткой бородой. Его беспардонно хватают за бушлат и швыряют на землю. Уважение к сединам? Не, не слышали… Их сажают на парапет, обматывая армянскими флагами, и долго расстреливают из автоматов, явно наслаждаясь процессом. Это не животные. Животные не убивают ради удовольствия. Это нелюди… Зачем такое снимать - дома перед женой похвастать удалью? Детям показать - смотри, какой папка герой? Разумеется, это - акт устрашения. Иначе его бы не снимали на видео и не выкладывали в Сеть. И, конечно, это военное преступление, которое должно быть расследовано. Как и любое другое военное преступление".

Александр Коц



Можно привести с десяток других примеров зверств азербайджанских военных и сирийских наемников-террористов в отношении армян во время войны в Нагорном Карабахе, которые являются вопиющими нарушениями целого ряда норм международного гуманитарного права. И на этом фоне апшеронский султан в своей речи на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявляет:



"Поощряемая правительством азербайджанофобия в Армении нарастает. Прививаемая армянскому обществу расистская идеология, построенная на этнической ненависти и вражде, лежит в корне этнической чистки и небывалого вандализма на оккупированных в прошлом Арменией территориях Азербайджана".



И это говорит человек, который 31 августа 2012 года своим указом помиловал азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, приговоренного в 2006 году в Будапеште к пожизненному заключению за убийство спящего армянского офицера Гургена Маркаряна (в 2004 году), проходившего вместе с ним обучение в рамках программы НАТО "Партнерсто во имя мира". Более того, апшеронский султан, шельмующий Армению за "прививание в Армении расистской идеологии", организовал в Азербайджане встречу этого убийцы как национального героя, подарив ему квартиру и повысив в звании до майора с выплатой жалования за восемь лет, которые он провел в заключении.



Клеветнические обвинения в адрес Армении со стороны апшеронского султана составляли суть его выступления. И это в условиях, когда, к примеру, 10 ноября 2020 года интернет-издание ИНОСМИ.РУ опубликовало статью под заголовком "Le Point (Франция): видеодоказательство применения фосфорного оружия в Нагорном Карабахе", в которой автор статьи Жиль Бадер (Gilles Bader), в частности, писал:



"Азербайджанские силы использовали на карабахском фронте белый фосфор, зажигательное оружие, которое может вызвать тяжелые ожоги. Об этом рассказал журналу (Le Point - ред.) французский врач, который оперирует раненых армянских солдат. Патрик Книппер (Patrick Knipper) - парижский хирург-ортопед и специалист по серьезным ожогам. В настоящий момент он находится в Ереване в рамках французской миссии, которая оказывает помощь местным медикам в лечении прибывающих с фронта раненых. Он уверяет, что 19-летний солдат, которого видно на снятом журналистами "Пуэн" видео в Реабилитационном центре Еревана, пострадал от применения фосфорного оружия на фронте недалеко от Мартуни (Мартунинский район является административной единицей Нагорно-Карабахской Республики - А.Г.) неделю назад. Много людей с ожогами (…), которые описывают как падающий с неба дождь, - объясняет доктор Книппер. Все это служит четким указанием на ожоги от фосфора. Эти раны продолжают увеличиваться, они очень глубокие (…). Кроме того, у всех пациентов с ожогами наблюдается гипокальциемия (…), которая тоже представляет собой явный признак фосфорных ожогов. Это довольно глубокие ожоги третьей степени с метаболическими нарушениями (…) и характерной скоропостижной смертью".



Гипокальциемия - это дефицит кальция в крови, "который может привести к летальному исходу". Заметим, что еще в дни Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года) министерство обороны Республики Арцах распространило видеокадры с театра военных действий, где ясно видно применение азербайджанской стороной фосфорного оружия, и это видео в дальнейшем было транслировано на десятках интернет-телеканалов. К примеру, на телеканале "3600" от 31 октября 2020 года, или же интернет-телеканал "ПолитСигнал" на своем сайте поместил видеоматериал под заголовком "Армения обвинила Азербайджан в использовании фосфорных бомб", в котором четко показано применение Азербайджаном фосфорного оружия. Можно было продолжить список интернет-телеканалов с видеоматериалами, убедительно свидетельствующими о совершении Азербайджаном военных преступлений с применением фосфорного оружия, однако думается, что в этом нет необходимости, ибо подлинность множества красноречивых свидетельств о грубейшем нарушении апшеронским султаном международного гуманитарного права ни у одной уважающей себя международной организации в области международного права не вызывает каких-либо сомнений. Впрочем, никаких опровержений не поступило и в адрес автора этих строк, который в сентябре 2021 года затрагивал эту тему в своих статьях. Так, в статье "Стальной мандат Пашиняна - инструмент разрушения государственности Армении", опубликованной в авторитетном российском ИА REGNUM, автор этих строк писал:



"…Куда же смотрели закордонные доброжелатели армянского народа, когда во время Второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года) азербайджанская военщина использовала запрещенные всевозможными ооновскими конвенциями фосфорные бомбы, почему все они в рот воды набрали, когда директор Службы внешней разведки РФ, многоуважаемый Сергей Евгеньевич Нарышкин в первые же дни войны заявил об участии в боевых действиях на карабахском фронте более двух тысяч сирийских наемников-террористов, а российские массмедиа в доказательство этих утверждений показали документальные кадры по переброске террористов с территории Турции в Азербайджан с последующей их отправкой в зону боевых действий".



Дальше - больше. 16 сентября 2021 года в ИА REGNUM была опубликована также статья автора этих строк под заглавием "Армения на пороге новой войны", в которой, в частности, отмечалось:



"Примечателен и другой факт, что руководителем турецкого военного представительства в Азербайджане назначен начальник оперативного управления сухопутных войск Турции, генерал Бахтияр Эрсай, да-да, уважаемый читатель, тот самый генерал Эрсай, который фактически руководил генштабом вооруженных сил Азербайджана, 27 октября 2020 года развязавших войну против Республики Арцах. Тот самый генерал Эрсай, который на карабахском театре военных действий осуществлял оперативное командование более чем двумя тысячами сирийских наемников-террористов, Эрсай, не без ведома которого было санкционировано применение запрещенных Конвенциями ООН фосфорных бомб во время карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года). Ведь есть множество доказательств вовлеченности Эрсая и высших офицеров турецких вооруженных сил в прямое командование преступными действиями сирийских наемников-террористов, отличившихся особой жестокостью. Да, Армения непосредственно сама не может обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, так как не признала юрисдикции Гаагского военного трибунала, но зато есть друзья Армении, к примеру, в лице послов США и Франции в Республике Армения, уважаемых Линн Трейси и Джонатана Лакота, которые, повторюсь, на днях высказались о политической линии своих стран в отношении нагорно-карабахского конфликта и которые могут инициировать обращение своих стран в Международный уголовный суд в Гааге".



В свете вышеизложенного иначе, чем кощунством, нельзя воспринимать утверждения апшеронского султана (высказанные в речи на 76-й сессии Генассамблеи ООН), как-то: "Армения использовала баллистические ракеты "Скад" и "Искандер М", а также запрещенные снаряды с белым фосфором и кассетные боеприпасы". Естественно, что якобы применение Арменией запрещенных снарядов с белым фосфором и кассетных боеприпасов было озвучено Алиевым вовсе не случайно. Оно прозвучало как своеобразный беспомощный вопль в ответ на состоявшееся на днях обсуждение в Конгрессе США. Да-да, уважаемый читатель, я не ошибся. Так, 22 сентября 2021 года палата представителей Конгресса США приняла поправку к Закону о национальной обороне США с требованием к Азербайджану немедленно освободить армянских военнопленных и гражданских лиц в Азербайджане и возвратить их на родину. В поправках, составленных конгрессменами Тони Карденасом, Адамом Шиффом и Брэдом Шерманом, также указано, что министр обороны США не более чем через 180 дней после вступления этих поправок в силу, проконсультировавшись с госсекретарем США, должен представить в Конгресс отчет о том, какие компоненты или технологии из США были использованы в турецких беспилотниках Bayraktar, которые применялись против Республики Арцах, а также отмечена необходимость дать в отчете оценку использованию Азербайджаном кассетных бомб, бомб с белым фосфором и применению других запрещенных вооружений против мирного населения. Наконец, поставлена задача дать такую же оценку относительно вербовки иностранных террористов со стороны Турции и Азербайджана для участия в военных операциях против Нагорного Карабаха.



В этой связи хотелось бы выразить слова признательности послу США в Республике Армения Линн Трейси, которая, вне всякого сомнения, была проинформирована о вышеотмеченных публикациях в ИА REGNUM, в которых была озвучена надежда, что США и Франция среагируют на факты использования Азербайджаном (с благословения члена НАТО Турции) запрещенного всевозможными международными конвенциями фосфорного оружия. Спасибо, уважаемая госпожа посол, что призыв в адрес США и Франции, опубликованный помимо прочих СМИ также и в ИА REGNUM, а далее размещенный на сайтах популярных армянских изданий "Новое Время" и "Иравунк", был принят во внимание, после чего последовали надлежащие действия.



Возвращаясь к нашим горе-политикам, уважаемый читатель, повторюсь, был вправе ожидать адекватный ответ на той же сессии Генассамблеи ООН со стороны Пашиняна, должную реакцию на столь очевидные ложные оценки, озвученные апшеронским султаном. Однако, как и следовало ожидать, этого не последовало. Я не стану приводить ссылки из выступления Пашиняна (в видеоформате) на 76-й сессии Генассамблеи ООН, где он не осуждает злодеяния азербайджано-турецких агрессоров и сирийских наемников-террористов, а лишь описывает отдельные факты их зверств, не призывает международное сообщество к их строгому наказанию, а заявляет о готовности Армении к конструктивному диалогу. Под его благими намерениями, озвученными в выступлении на сессии Генассамблеи ООН, проглядывался ужас и страх (который он не в силах был скрыть), как бы ненароком не сказать что-то лишнее, что может не понравиться его хозяевам из западных спецслужб, а также его непосредственному куратору, неоосманскому султану Реджепу Тайипу Эрдогану. Ведь не зря же Эрдоган загодя слил своего подельника Никола Воваевича. Чтобы читателям было понятно, что имеется в виду, приведем выдержку из выступления Эрдогана. Так, 20 сентября 2021 года ИА REGNUM опубликовало статью Станислава Тарасова под заглавием "Почему Эрдоган подставил Гарибашвили и Пашиняна?" Приведу лишь небольшую выдержку из этой статьи:



"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Ататюрка перед вылетом в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН поделился с журналистами сенсационной новостью. Оказывается, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал ему предложение премьера Армении Никола Пашиняна о встрече. По словам Эрдогана, "если эта встреча состоится, то и Турция установит дипломатические отношения (с Арменией - С.Т.)". Однако Эрдоган обусловил встречу условием: Ереван должен открыть между Азербайджаном и Нахичеванью так называемый Зангезурский коридор… Если же говорить о ситуации в регионе в целом, то, по оценке американского издания Eurasianet, "ситуация тупиковая". Нет обещанного всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, чтобы завершить карабахский конфликт, соответственно, не решается и проблема границ, молчит Минская группа ОБСЕ, так как Баку и Ереван по вопросу о статусе Нагорного Карабаха придерживаются взаимоисключающих позиций".



В этой связи хотелось обратить внимание уважаемых читателей на один, на мой взгляд, весьма существенный нюанс, как-то:



"Нет обещанного всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".



То есть Николу Воваевичу ставится в упрек, что он не выполняет своего обещания согласиться с аннексией уже части территории Сюникской области РА и открытием Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой. Поэтому и все еще нет "обещанного всеобъемлющего мирного соглашения". Ведь его подельник апшеронский султан неоднократно заявлял о том, что карабахский конфликт завершен. Более того, мы являемся свидетелем того, что армянская сторона в лице Пашиняна отнюдь не ставит вопросов о деоккупации 75% территорий Республики Арцах, захваченных азербайджано-турецкой военщиной и сирийскими террористами во время Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года).



Пишу эти строки, и на память приходит ставший недавно предметом широкого достояния диалог между третьим президентом Республики Армения Сержем Азатовичем Саргсяном и президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Напомним читателям некоторые подробности, косвенно проливающие свет на возможные причины особой послушности, я бы сказал, девственной кротости и миролюбивости Пашиняна, его излишней осторожности, кабы вдруг не сказать чего-то лишнего и не разозлить своих турецко-азербайджанских кураторов. Так, 4 июня 2021 года интернет-издание "SPUTNIK Армения" опубликовало статью заместителя председателя Республиканской партии Армении Галуста Саакяна под заголовком "Если бы Серж Саргсян остался у власти еще полгода, вопрос Карабаха был бы решен - Саакян". Бывший спикер Национального собрания РА, многоопытный профессиональный политик Галуст Саакян в беседе со "SPUTNIK Армения" заявил:



"Если бы он (имеет в виду Сержа Саргсяна - А.Г.) остался у власти еще 6−7 месяцев, вопрос был бы решен… Уже была достигнута договоренность, по которой Карабах мог бы вступить в международные структуры. Говорят, 30 лет ничего не решалось. В мире есть вопросы, которые не решаются более века. Армения в период правления Сержа Саргсяна достигла многих успехов в ООН в вопросе Карабаха, - сказал он и выразил уверенность, что те 5−7 млрд долларов, которые глава Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Сержу Саргсяну за Карабах, предложил и Николу Пашиняну (в чем не приходится сомневаться - А.Г.). - Пусть народ спросит его (имеет в виду Никола Пашиняна - А.Г.), брал ли он эти 5 или 7 млрд долларов? Почему никто не задает этого вопроса (смею утверждать, в силу страха услышать положительный ответ на него - А.Г.)? Если Алиев предлагал эти деньги Саргсяну, он бы предложил их и Пашиняну".



Далее в статье бывший спикер парламента Армении Галуст Григорьевич специально подчеркивает, что нынешняя "недействующая власть" (прямая цитата фразы Г. Саакяна - ред.) устроила революцию именно для того, чтобы "сдать" Карабах". Сказано ясно и честно. Но в одном не соглашусь с уважаемым Г. Саакяном: в апреле-мае 2018 года в Армении был совершен государственный переворот, за которым торчали уши спецслужб с берегов Потомака и Туманного Альбиона, а также турецкие спецслужбисты. Это не есть голословное утверждение. Взять хотя бы то обстоятельство, что в 2014-2017 гг. послом Великобритании в Турции был небезызвестный опытнейший дипломат и разведчик Ричард Мур, который, по утверждению авторитетных турецких СМИ, имеет близкие отношения с Эрдоганом, и не только потому, что прекрасно знает турецкий язык, но и потому, что он поддержал его во время попытки переворота в Турции в 2016 году. Так вот, 15 ноября 2020 года информационное агентство NEWS FRONT опубликовало статью Владимира Кудрявцева под заголовком "Карабахская война и планы британо-турецкого альянса". В статье читаем:



"Есть достаточно оснований предположить, что в широком внешнеполитическом наступлении Турции большую роль играют Британия и лично Ричард Мур. Видимо, Лондон решил сделать Турцию тараном для продвижения своих интересов, а Эрдоган удовлетворен тем, что Великобритания поддерживает его курс… Задумка была простая: окончательно решить карабахский вопрос и выйти на границу Армении, максимально вклинившись в зону влияния России на Кавказе. Однако в последний момент что-то не получилось: на землю Нагорного Карабаха шагнула нога русского солдата. И тут возникает ряд вопросов… Главный из них: как вышло так, что и Ильхам Алиев, и Никол Пашинян поставили свои подписи под соглашением с Россией? "Великие комбинаторы" недоработали? Или спешили, чтобы воспользоваться финалом выборов в Америке, которой сейчас не до Карабаха? Британско-турецкий расчет мог быть таким: Россия "не впишется", поскольку Азербайджан воюет с Карабахом, а не с Арменией, чтобы вернуть свои территории на основании резолюций Совбеза ООН, да и от Пашиняна Москва не в восторге; последний же как креатура Сороса все сдаст. Однако Алиев, исходя из развития ситуации, видимо, решил с помощью России уменьшить свою зависимость (здесь следует поправить автора - "вассальную зависимость" - А.Г.) от Британии и Турции".



Что касается премьера Армении, то, как подчеркнул Сергей Кургинян, это предатель своего народа, который был поставлен на свою должность только для того, чтобы сдать Карабах. И он выполнил эту задачу; кроме того, там были "и Америка, и Сорос, и Британия очень хорошо работала, надо отдать должное Муру". Трудно не согласиться с выводами автора этой статьи. Однако для полноты картины сделаю небольшое дополнение, как-то: ребята из окрестностей кинотеатра "Наири" г. Еревана, прекрасно знающие психологию недобросовестных писак - авторов заказных статей за немалую мзду, добавили бы к выводам Владимира Кудрявцева, видимо, также имеющую право на существование версию о пятимиллиардных бабках, причем в долларовом выражении, на которые с ранних лет своего борзописания был падок (как свидетельствуют соответствующие решения судебных инстанций РА) Никол Воваевич. Не приходиться сомневаться, что массированные атаки соросовской камарильи во всевозможных интернет-паутинах, также финансируемых фондом Сороса "Открытое общество - Армения", в адрес Героя Арцаха, кавалера Большого креста ордена Почетного легиона (Франция), третьего президента Армении, уважаемого Сержа Азатовича Саргсяна были вполне ожидаемы. Ведь Серж Саргсян изначально знал о подлинных замыслах сценаристов государственного переворота (апреля-мая 2018 года) в Армении, о весьма могущественных геополитических игроках, которые, не откажись он от должности премьер-министра Армении, были готовы потопить в крови улицы г. Еревана, переполненные обманутыми соросовской пропагандой десятками тысяч людей, для недовольства которых властями были и объективные причины, а также ангажированными "протестующими" из числа служащих крупных корпораций, владельцы которых не до конца просчитали губительные для страны последствия, ставшие возможными в том числе из-за ошибочности их политических расчетов. Но это - тема отдельного анализа. Единственное, чего Серж Азатович и в кошмарном сне не мог себе представить, так это возможности порождения на армянской земле такого нелюдя, сатанинского отродья, который пошел бы на кровавое злодеяние против армянского народа. И, как ходит народная молва, сделал это Никол Воваевич ради многомиллиардных нефтедолларов, полученных от апшеронского султана, которые и стали основанием для открытого массового обвинения Пашиняна в предательстве интересов Республики Арцах. Обвинения в предательстве, которое повлекло за собой гибель более 5 тысяч военнослужащих армии обороны Карабаха, искалечило судьбы свыше 10 тысяч раненых, обернулось потерей 40 тысячами арцахцев своего жилья, потерей 75% территорий Нагорно-Карабахской Республики. Уже приходилось писать, что многие патриоты Армении на конкретных фактах обосновывают свои выводы о предательстве национальных интересов Республики Армения и Республики Арцах в ходе Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года), которые нынче властями РА подвергаются судебному преследованию.



Уважаемый читатель, в своей предыдущей статье "Армения на пороге новой войны", опубликованной ИА REGNUM 16 сентября т.г., думается, мне удалось обосновать опасность развязывания Азербайджаном, естественно, под чутким патронажем Турции, новой войны, теперь уже против Республики Армения. Не прошло и четырех дней после публикации этой статьи, 20 сентября 2021 года в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения с участием спецназа, коммандос, мотострелковых и других родов войск обеих стран с боевой стрельбой Sars/lmazqardasliq-2021 (Нерушимое братство-2021).



Напомним читателям, что до этого, 15 сентября т.г., в Азербайджане начались учения "Три брата - 2021" с участием сил спецназа Турции и Пакистана, в ходе которых были отработаны приемы десантирования и передислокации подразделений спецназа на вертолетах. По оценкам военных экспертов, до истечения срока пребывания российских миротворцев войны в оставшейся части Республики Арцах не будет, но как заявил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин:



"После ухода российских миротворцев война неизбежна. Пока российские войска находятся в оставшейся части Карабаха, там ничего не произойдет. Но поскольку от Карабаха осталась малая часть, которая принадлежит Армении, вопрос не решен. В любом случае будет конфликт. Как было очевидно начало войны 2020 года, так и очевидно начало нового столкновения. Азербайджан победил, но не до конца".



Любому мало-мальски адекватному человеку должно быть ясно, в каком тревожном положении пребывает в настоящее время Армения. Казалось бы, в этих условиях было вполне естественно на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявить также о крайне опасных планах турецко-азербайджанской военщины, указать на сценаристов, преследующих цель дестабилизировать положение в регионе Южного Кавказа и по всему периметру государственных границ Российской Федерации, заявить о крайне опасной деструктивной роли неоосманского султана Эрдогана, который на днях с трибуны Генассамблеи ООН выступил с очередным провокационным заявлением о территориальной целостности Украины, о непризнании выбора крымского народа о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. И в этих условиях Пашинян в своем выступлении (в видеоформате) на 76-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября 2021 года, вместо проявления солидарности со стратегическим союзником Армении, гарантом ее безопасности Россией, изрекает банальную чушь с призывами о конструктивном диалоге, а по сути - льет воду на мельницу воинственной турецкой пропаганды, повторюсь, по существу абсолютно не реагируя на сделанные ранее опасные заявления неоосманского и апшеронского султанов, акцентируя свое выступление на абсолютно беззубых, уже набивших оскомину публикациях соросовских массмедиа Армении. При этом он специально замалчивает насущные геополитические поползновения неоосманкого и апшеронского султанов Эрдогана и Алиева, чтобы те не серчали, не сделали бы очередной слив о его, Никола Воваевича, закулисных договоренностях с палачами арцахцев.



Уважаемый читатель, 12 июня т.г. ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием "Гибридная война Запада против России - серьезный вызов безопасности Армении". С тех пор прошло чуть более трех месяцев. За этот, казалось бы, короткий промежуток времени в регионе Южного Кавказа и в мире произошли весьма и весьма опасные перемены. Я не стану подробно писать о том, какие именно перемены, это тема отдельного анализа, однако бесспорно, что Турция, имея в союзниках не только Азербайджан и Грузию, но и громогласно обвиняемую в предательстве национальных интересов РА николвоваевскую преступную политическую власть, чтобы угодить своему заокеанскому патрону Джозефу Байдену, спровоцирует Азербайджан на новую военную агрессию теперь уже против Республики Армения. Информационный фон для развязывания этой войны идет полным ходом как в массмедиа Азербайджана, так и в интернет-изданиях и на интернет-телевидении, щедро подпитываемых фондом Сороса "Открытое общество - Армения". При этом соросовские массмедиа Армении во главу угла поставили задачу по дискредитации России, перекладывая ответственность за предательские действия властей предержащих РА на Россию, выдвигая ложные обвинения в невыполнении ею своих союзнических функций в отношении Армении. Думается, что уважаемый читатель согласится, что на примере событий, происходящих в Армении и регионе Южного Кавказа, мы вправе сделать вывод о том, что гибридная война Запада против России чревата обернуться геополитической катастрофой.



Вместо послесловия. По сложившейся традиции, не хотелось бы завершать статью на тревожной ноте. По воле Провидения и сегодня, в столь смутные времена, есть проблески света. Так, внимательно изучая разного рода публикации, авторы которых любой несусветной ложью, порой откровенной клеветой, пытаются опорочить все более и более находящие понимание и одобрение предложения, в частности, и автора этих строк, об объективной востребованности вхождения Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии с целью сохранения армянской государственности, становимся свидетелями их банкротства. В ответ на приводимые доводы о безальтернативности подобного судьбоносного решения по сохранению армянской государственности, в основном раздаются бессвязные и голословные утверждения о якобы потере суверенитета армянской государственности, о попадании Армении в вассальную зависимость от России. Вместе с тем немало и ошибочных откликов, обусловленных полным незнанием учредительных документов, лежащих в основе создания Союзного государства России и Белоруссии. Причем прослойка граждан, искренне заблуждающихся на сей счет вследствие незнания этих документов, довольно-таки внушительна. Поэтому считаю не лишним в очередной раз сослаться на отдельные статьи Договора о создании Союзного государства (далее - Договор - А.Г.), который был ратифицирован Федеральным собранием Российской Федерации и парламентом Белоруссии в январе 2000 года. Так, в статье 3 Договора записано: "1. Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств-участников, добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. 2. Союзное государство основано на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государствами-участниками". Далее в статье 6 записано: "1. Каждое государство-участник сохраняет с учетом добровольно переданных Союзному государству полномочий суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности. 2. Государства-участники сохраняют свое членство в ООН и других международных организациях. Возможность единого членства в международных организациях, других международных объединениях определяется государствами-участниками по взаимной договоренности". Статья 7 гласит: "1. Территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств-участников. 2. Государства-участники обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного государства. 3. Внешней границей Союзного государства являются границы государств-участников с другими государствами или пространственный предел действия государственных суверенитетов государств-участников. 4. До принятия нормативно-правового акта Союзного государства о государственной границе охрана внешней границы Союзного государства осуществляется в порядке, установленном государствами-участниками на момент подписания настоящего Договора".



При этом заметим, уважаемый читатель, что согласованные 9 сентября т.г. президентами России и Белоруссии 28 программ по интеграции России и Белоруссии не затрагивают вышеприведенные статьи Договора о Союзном государстве. Они нацелены на гармонизацию почти всех сфер макроэкономической политики, налогового и таможенного законодательства, объединение контроля за перемещением товаров и транспорта. Напомним читателям, что все эти программы 10 сентября т.г. были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.



Считаю важным отметить, что даже при полной реализации утвержденных 28 программ каждый из участников Союзного государства России и Белоруссии сохраняет за собой значительно большую самостоятельность в осуществлении функций государственного управления, чем, к примеру, члены Европейского союза. Для доказательности сказанного приведу отдельные выдержки из основополагающего учредительного документа Европейского союза - "Договора о Европейском союзе" (в редакции Лиссабонского договора, подписанного 13 декабря 2007 года в Лиссабоне). Так, в Разделе III Положения об институтах статьи 13−19 жестко регламентируют функции европейских институтов и правительств государств-членов ЕС. При этом основные институты ЕС обладают куда более широкими полномочиями, чем правительства государств-членов ЕС. К примеру, согласно пункту 1 Статьи 14, Европейский парламент совместно с Советом осуществляет законодательную и бюджетную функции. Он осуществляет функцию политического контроля и консультативную функцию согласно условиям, предусмотренным Договорами. В статье 17 читаем: "Она (Европейская комиссия) осуществляет координационную, исполнительную и управленческую функции согласно условиям, предусмотренным Договорами. За исключением общей внешней политики и политики безопасности и иных случаев, предусмотренных Договорами, она обеспечивает представительство Союза (имеется в виду Европейского союза - А.Г.) на международной арене. Она выступает с инициативами по составлению ежегодной и многолетней программ Союза в целях достижения межинституционных соглашений".



Уважаемый читатель, можно более подробно изложить содержание статей, включенных в Раздел III Положение об институтах (Европейского союза), которые будут убедительным свидетельством императивности многочисленных решений, принимаемых институтами Европейского союза, над решениями правительств государств-членов ЕС. При этом часто упоминаемые в статьях Договора о Европейском союзе (в редакции Лиссабонского договора) ссылки на договоры - это заранее принятые договоры, которым сродни (по направлениям деятельности) те 28 программ по интеграции, одобренные 10 сентября т.г. Советом министров Союзного государства. Я несколько подробно остановился на этих вопросах с тем, чтобы голословно утверждающие о потере суверенитета государствами-участниками Союзного договора, прежде чем выставлять как радужную перспективу для Армении ее членство в Европейском союзе, поднатужились (в меру своих умственных способностей) и ознакомились с учредительным документом ЕС - Договором о Европейском союзе. А особо ретивым критикам вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии посоветовал бы ознакомиться с Конституцией ЕС (полное официальное название - Договор о введении Конституции для Европы) - международным договором, призванным играть роль Конституции Европейского союза и заменить все прежние учредительные акты ЕС, подписанные в Риме 29 октября 2004 года. Так вот, в предлагаемой Конституции ЕС значительно расширялось поле деятельности европейских институтов, соответственно сужалось поле деятельности госорганов государств - членов ЕС, и ее должны были ратифицировать все страны ЕС. Конституция ЕС не была принята, поскольку ряд стран (Великобритания, Дания, Ирландия, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция) либо ее не приняли, либо отменили референдум по принятию Конституции ЕС. Между тем заранее консенсусом было принято решение, что если хотя бы одна страна - член ЕС не ратифицирует Конституцию, она не вступит в силу.



Не буду далее томить читателей и считаю своим долгом в очередной раз заявить - вхождение Армении в Союзное государство России и Белоруссии в современном мире есть не только безальтернативное условие сохранения государственности Республики Армения, но и весомый аргумент для нейтрализации агрессивных поползновений Азербайджана, поощряемых неоосманским султаном Эрдоганом, аннексировать территорию Сюникской области Республики Армения, имеющей 45-километровую границу с Исламской Республикой Иран. Не приведи Господь, случись такое, то сбудется вожделенная мечта Эрдогана, сомкнется исламская дуга от Гибралтара, Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Азербайджана, Центральной Азии до Синьцзянь-Уйгурского автономного округа Китая, что станет детонатором глобальной катастрофы по периметру государственной границы Российской Федерации с регионом Южного Кавказа и с государствами Центральной Азии. Не приходится сомневаться и в том, что султан Эрдоган вовсю постарается дестабилизировать и российско-украинскую границу.



Очевидно и то, что выдающийся лидер современной России, глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин и высокопрофессиональная команда руководителей Федерального собрания и правительства Российской Федерации аккуратно сведут на нет сумасбродные геополитические прожекты Реджепа Тайипа Эрдоган. Как говорится, Бог в помощь. Источник - REGNUM

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