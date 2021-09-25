Хаттабычи. Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды

07:48 27.09.2021

Террористическое движение "Талибан" (запрещено в России) запретило мужчинам в Афганистане брить бороды и ходить в барбершопы, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Ettelaat. Боевики объяснили новые требования нормами ислама.



Изначально запрет был введен в южной афганской провинции Гильменд, но его решили распространить на всю страну. В Гильменде и Кандагаре помимо этого действует запрет на исполнение музыки.



Афганистан находится под контролем "Талибана" с середины августа. Один из основателей движения "Талибан" на прошлой неделе рассказал, что талибы планируют вернуть смертную казнь и отрубание рук за некоторые преступления. Новые афганские власти призвали мировую общественности не указывать, как им поступать, и не вмешиваться во внутренние дела страны