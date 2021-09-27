 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Окончательные итоги выборов в Германии. Окончательно ничего не ясно, - "Къ"
07:51 27.09.2021

К креслу канцлера подбираются и справа, и слева
Формальную победу на выборах в ФРГ одерживают социал-демократы

"Коммерсантъ" от 27.09.2021,
В Германии практически завершился подсчет голосов на всеобщих парламентских выборах. Согласно предварительным официальным результатам, первое место с минимальным отрывом все-таки вырвала Социал-демократическая партия Германии (СПДГ). Однако это еще не гарантирует, что ее кандидат Олаф Шольц станет новым канцлером ФРГ. О готовности сформировать свое правительство большинства уже заявил и преемник Ангелы Меркель, кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Впереди политиков ждут затяжные переговоры.

Голосование на всеобщих выборах в ФРГ завершилось еще в 18:00 воскресенья. Однако к утру понедельника было так и не ясно, кто же будет формировать следующее правительство Германии. Ведь о готовности возглавить правящую коалицию вечером заявили и кандидат от СДПГ Олаф Шольц, и его соперник Армин Лашет, кандидат от Христианско-демократического и баварского Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Десять вопросов о выборах в Германии
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К утру предварительные официальные итоги подсчета голосов выглядели так: СДПГ - 25,7%, ХДС/ХСС - 24,1%, "Союз 90/Зеленые" - 14,8%. В бундестаг также прошли Свободная демократическая партия (11,5%) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10,3%). Партия "Левые" прошла в бундестаг по прямым мандатам. Явка составила 76,6%.

"Мы не можем быть удовлетворены результатами",- признал еще в воскресенье вечером, вскоре после публикации первых экзит-полов, премьер министр земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер ХДС Армин Лашет. В тот момент телеканал ARD прочил консерваторам и социал-демократам по 25% голосов, но ХДС/ХСС еще рассчитывали получить на несколько депутатских кресел больше.

В этот день Армину Лашету уже пришлось пережить немало неприятных вопросов после того, как на избирательном участке в Ахене политик опустил в избирательную урну свой бюллетень, "засветив" заполненную сторону и тем самым нарушив действующий в ФРГ принцип тайного голосования. СМИ и пользователи соцсетей посмеивались: можно ли счесть поданный господином Лашетом бюллетень недействительным? В итоге в федеральной избирательной комиссии согласились его засчитать, сославшись на то, что бюллетень уже был опущен в урну и что достать его оттуда было бы проблематично. Но впереди кандидата от ХДС ждали куда более неприятные минуты.

По мере обновления экзит-полов стало очевидно, что его партия показывает худший результат в своей истории, и многие его однопартийцы не скрывали своего разочарования, говоря о "катастрофе" и риске "потерять статус народной партии".
Четырьмя годами ранее Ангела Меркель была не слишком довольна, набрав почти 33%. Теперь же первые результаты показывали потерю восьми процентных пунктов.

Тем не менее Армин Лашет решил идти ва-банк. "Мы все поставим на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС",- объявил он. Поднявшаяся вместе с ним и его командой на сцену Ангела Меркель ничего говорить не стала. Лицо ее было скрыто за темной маской.

Кто может войти в правящую коалицию ФРГ
Свое заявление Армин Лашет сделал в то время, пока его осторожный соперник, кандидат от социал-демократов и нынешний министр финансов Олаф Шольц, еще призывал дожидаться окончательных итогов. Ведь половина избирателей проголосовали заранее, по почте, и эти бюллетени могли дать иную картину, чем мнения, собранные на выходе с избирательных участков. Но в штабе социал-демократов уже царило ликование. Если ХДС потерпел историческое поражение, то социал-демократы, наоборот, смогли не просто улучшить свой результат по сравнению с плачевными итогами прошлых выборов, но и претендовать на лидирующую роль в формировании правящей коалиции.

СДПГ вернулась! - радостно объявил генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль.- Олаф Шольц должен стать канцлером".

Собравшиеся в штабе в этом не сомневались и начали скандировать имя своего лидера. По мнению экспертов, во многом именно он обеспечил своей партии хороший результат - если бы канцлера в Германии выбирали напрямую, Олаф Шольц победил бы в них с большим отрывом. "Я очень доволен результатами выборов, это наш большой успех,- заявил он сам, поднявшись на сцену.- Граждане Германии отдали свои голоса СДПГ, потому что они хотят перемен, потому что они хотят, чтобы следующим канцлером Германии стал Олаф Шольц". Чуть позже он все-таки подтвердил: социал-демократы готовы возглавить переговоры о формировании правящей коалиции.

Какое наследство получит новый канцлер ФРГ
Повод для радости был и у "Зеленых": по предварительным итогам голосования партия показала лучший результат за всю свою историю, набрав 15% голосов. Для сравнения: прошлый рекорд был достигнут на выборах в 2009 году и составил 10,7%. В берлинском штабе партии царило ликование, по одноразовым пластиковым стаканчикам разливали шампанское. Согласно результатам экзит-полов, в столице они показали лучший результат по всей стране.

Цифры получаются просто замечательные. Это исторический результат!" - восторженно заявила госпожа Бербок со сцены.

Она говорила о новом климатическом правительстве, явно рассчитывая, что "Зеленые" будут участвовать в его создании в составе правящей коалиции. В то же время госпожа Бэрбок признала, что она не достигла своей цели на выборах, ведь еще несколько месяцев назад ее саму всерьез прочили в канцлеры. "Мы хотели большего. Мы не добились этого, в том числе из-за собственных ошибок в начале кампании,- моих собственных ошибок",- призналась кандидат.

О своей готовности войти в правительственную коалицию объявили и либералы из Свободной демократической партии (СвДП). "Мы хотим участвовать в правлении. Мы готовы к переговорам",- подчеркнул заместитель председателя партии Вольфганг Кубики в эфире телеканала ARD. Фактически теперь именно от либералов и "Зеленых" и зависит, кто же станет новым канцлером Германии - представитель правого центра Армин Лашет или левоцентрист Олаф Шольц. Предстоящие переговоры многие заранее называют изнурительными, надеясь, что они закончатся хотя бы до Рождества.

Галина Дудина, Павел Цуканов

Источник - kommersant.ru
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