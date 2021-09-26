 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Талибан" казнит людей, но хочет получать гуманитарную помощь, - Д.Моисеев
07:53 27.09.2021

Нарушения прав человека не помешают Западу помочь афганцам
Данила Моисеев

26.09.21

Талибы возвращаются к старой модели взаимоотношений с населением.
Минфин США частично разрешил проводить финансовые сделки с участием движения "Талибан" (запрещено в РФ) и группировки "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) для обеспечения гуманитарных поставок в Афганистан. Вместе с тем талибы через представителей выразили намерение ввести элементы сурового исламского правосудия, применявшиеся при предыдущем правлении, и показательно казнили через повешение четырех человек, подозревавшихся в похищениях людей. Россия же вместе с Пакистаном и КНР старается склонить талибов к созданию органа, который представлял бы разные слои афганского общества.
Американское ведомство в своем заявлении отметило, что выданное им разрешение позволит некоторым международным организациям, включая ООН, неправительственным организациям и Соединенным Штатам оказывать помощь афганцам. Это сделано именно в гуманитарных целях, речь идет в том числе об экспорте продуктов питания, медикаментов, медицинского оборудования и программного обеспечения для него.

Талибы приветствовали решение американского Минфина. "Мы надеемся, что все страны и международные организации, включая США, будут укреплять отношения с афганским правительством, а также обеспечат поставки гуманитарной помощи народу Афганистана",– заявил представитель МИДа во временном правительстве страны Абдул Кахар Балхи.

Помощь афганцам в условиях повышения мировых цен на продовольствие действительно была бы очень кстати. Другой вопрос, дойдет ли она до них и в каком объеме.

"Гуманитарная помощь и экспорт необходимых товаров может дойти, а может и не дойти, причем экономический анализ здесь бесполезен. Однако загвоздка заключается в том, что сформировавшихся механизмов управления у талибов пока нет, а на Западе привыкли работать именно со структурами",– сказал "НГ" профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Портанский.

Впрочем, создание подобных структур при их необходимости – вопрос времени. Другое дело, что Талибан, исповедующий антиамериканскую идеологию, скорее всего сделает все для того, чтобы в случае с отправкой помощи из США не объявлять ее американской. Вероятно, заметно улучшить свой имидж в Афганистане у американцев не получится.

Еще одной хорошей новостью для афганцев является постепенное возвращение к деятельности международных организаций. Так, в четверг глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс вернулась в Кабул после недавнего отъезда в Казахстан. "Талибан" разрешил деятельность миссии, и, видимо, она продолжится.

Вместе с тем сбываются опасения касательно дегуманизации права в Афганистане. Талибы – сторонники сурового исламского правосудия. Они считают телесные наказания, в том числе отрубание рук, необходимой мерой для поддержания общественного порядка, что подтвердил один из основателей "Талибана", а ныне министр тюремной службы мулла Нуруддин Тураби в интервью AP.

По всей видимости, как и в предыдущее правление, при котором Тураби, кстати, тоже занимал видный пост – министра по делам добродетели и удержания от порока, – талибы будут демонстрировать казни публично. Более того, телесные наказания можно будет снимать на камеру, в назидание другим, подчеркивает Тураби и заявляет, что в этом-то и заключается демократичность и мягкость нового руководства движения.

Один демонстративный шаг талибы уже сделали: в городе Герат четыре человека, казненных по подозрению в похищениях людей, были подвешены на кранах с табличками, на которых разъяснялось, что подобная расправа ждет всякого, кто попытается совершить подобное.

Отношение к талибам международным сообществом все еще вырабатывается. 28 сентября должен состояться саммит G20 по Афганистану, о чем упомянул заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Сам же глава МИДа Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в субботу заявил, что речь о признании "Талибана" пока не идет, но отметил, что представители России, Пакистана и Китая вели с движением разговор о формировании репрезентативной правительственной структуры в Афганистане.

Источник - ng.ru
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