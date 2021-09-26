 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы признали, что перебрасывают войска на таджикскую границу - "для устранения угроз"
07:57 27.09.2021

Талибан отправил тысячи бойцов-смертников в Тахор, граничащий с Таджикистаном
Сентябрь 26, 2021

Официальные лица движения Талибан заявили, что они отправили "тысячи" своих военнослужащих в афганскую провинцию Тахор, граничащую с Таджикистаном.

Запрещенное в Таджикистане движение Талибан, которое после захвата власти в Афганистане объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан, направило в последние дни войсковые подразделения в провинцию Тахор "для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз".

Таджикские власти считают, что эти известия "немного преувеличены", однако заявляют при этом, что они "контролируют действия экстремистских группировок с той стороны границы".

Представитель Талибана Забихулла Муджахид опубликовал 25 сентября на своей страничке в Твиттере фотографии военных машин и людей в военной форме, написав, что "десятки тысяч бойцов спецназа "Армии Мансури Исламского Эмирата" были дислоцированы в Тахоре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы".

Армия Мансури Исламского Эмирата в основном состоит из террористов-смертников. На прошлой неделе талибы объявили о вводе этих войск в провинцию Бадахшан.

Таджикистан - один из немногих соседей Афганистана, который открыто заявил, что не признает правительство Талибана, "сформированное путем угнетения". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал талибов за их действия и игнорирование прав таджиков в Афганистане. Власти Таджикистана также не скрывают своей поддержки Фронта сопротивления, единственной силы, которая противостоит талибам в провинции Панджшер. Поэтому некоторые эксперты связывают действия талибов на таджикской границе с позицией Таджикистана.

26 сентября один из представителей таджикских погранвойск в ГБАО на условиях анонимности сказал, что сообщения о "тысячах военнослужащих" вызывает тревогу, но они внимательно следят за тем, что происходит по другую сторону границы.

"Насколько нам известно, тысячи не прибыли, но если даже десять человек соберутся вместе, мы воспримем это как угрозу и будем начеку. Наши пограничники не поддаются страху и лживым сообщениям, и будут действовать в соответствии с реальностью" - сказал пограничник.

Еще ранее таджикские власти заявляли, что они получили информацию о том, что некоторые подконтрольные талибам бандформирования, состоящие из таджиков и кавказцев, готовы к вторжению в Таджикистан. Талибан тогда отверг эти сообщения, заявив, что ни одной группе не будет дано разрешения войти с территории Афганистана на землю соседних государств. Однако в Таджикистане, похоже, скептически относятся к этим уверениям Талибана и приняли меры по усилению безопасности границ.

Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1400 километров, и в последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.

Талибан практически без боестолкновений захватил 15 августа Кабул и объявил Афганистан "Исламским Эмиратом". Спустя почти два месяца пока еще ни одна страна не признала вновь созданное Талибаном правительство.

Источник - rus.ozodi.org
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