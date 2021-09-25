Главарь ошских ОПС Ташиев сообщил, что раскрыл 2 мафии

09:38 27.09.2021

Turmush - Государственный комитет национальной безопасности раскрыл фармацевтическую мафию в Кыргызстане, сообщил 25 сентября председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в ходе открытия нового здания ОГКНБ по Алайскому району.



По его словам, выявлены факты продажи лекарственных препараторов по завышенным ценам. "Самое малое, это завышали в 3 раза, даже в 10 раз завышения есть. В этом принимают участие государственные служащие, врачи. Была создана крупная мафия", - говорит глава спецслужбы.



ГКНБ 27 сентября распространил сообщение о том, что спецслужбы получили данные о противоправной деятельности группы фармацевтических компаний, осуществляющих импорт лекарственных средств в страну, с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости.



Как сообщила пресс-служба комитета, было начато досудебное производство, в рамках которого были проведены обыски в офисных и складских помещениях компаний, изъята финансовая документация, подтверждающая наличие двойной бухгалтерии. Подробнее читайте тут.



Кроме того, как проинформировал Ташиев, вышли на след мафии ["куйругун кармадык" - наступили на хвост], которая занимается поставками ГСМ в Кыргызстан. "У нас ГСМ должны продаваться по цене не выше 50 сомов, а эта мафия грабит государство. А сколько стоит - 56-58 сомов… И никто на это не обращает внимание - ни государство, ни руководители. Мы ведем работу в этом направлении. У сотрудников ГКНБ есть большая власть. Нужно направлять ее на защиту богатств государства и прав граждан. Не нужно думать, что получил удостоверение, положил его в карман и ходишь решаешь свои личные проблемы, проблемы своих родственников. Мы будем рассматривать результаты работы каждого сотрудника. Возможности вам создаются", - сказал он.