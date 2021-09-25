В Швецию возвращаются "жены джихада". Черные вдовы еще покажут старушке Европе

09:52 27.09.2021

Могут начать убивать: толпа страшных убийц получила радушный прием в Швеции | Русская весна

Около трехсот женщин с гражданством Швеции стали женами боевиков террористической организации ИГИЛ, прожив несколько лет в Сирии, сейчас половина этих женщин вернулись обратно.



По законам Швеции страна обязана принять к себе своих граждан.



Однако курдское самоуправление отправило в МИД Швеции запрос, чтобы началось расследование в отношении вернувшихся из Сирии женщин, поскольку они подозреваются в страшных военных преступлениях.



На "собственное усмотрение" оставили решение общаться с властями подозреваемой в совершении геноцида, преступлениях против человечества, а также военных преступлений. Справедливости ради, женщине вручили номер ее куратора, с которым она должна поддерживать связь, и посадили ее на поезд с оплаченным билетом в один конец.



Шведский эксперт по терроризму Магнус Рансторп считает неприемлемым такое безответственное отношение к исламисткам и говорит, что правительству необходимо перенять опыт соседней Дании, где прибывшие из террористической ИГИЛ* датчане проходят социальную реабилитацию для вышедших из секты.



"Совершенно неприемлемо настолько легкомысленно относиться к таким серьезным вопросам.



Я просто пришел в ярость, когда услышал эту историю", - комментирует ситуацию с бывшей игиловкой эксперт по терроризму Магнус Рансторп.



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Очевидно, вариант с программой реабилитации необходим, ведь психиатрическое лечение, как оказалась на практике, просто бесполезно.



Одной из радикальных женщин оказывалась помощь в виде принудительного психиатрического лечения, в течение которого она в красках рассказывала о совершенных ею убийствах во время ее пребывания среди игиловцев. В какой-то момент она пообещала убить близкого родственника (отца) санитара на его же глазах.



Шведское радио выяснило, что расследование в отношении этой женщины было прекращено - после проведения допроса в Национальном оперативном отделе полиции Швеции за женщиной приехал родственник, и она спокойно уехала без каких-либо ограничений в передвижениях по стране.



Имеющиеся данные, видимо, не впечатлили шведское правительство, раз бывшими женами террористов не интересуются даже социальные службы, и где они находятся, известно только по формальным документам.



Можно лишь надеяться, что такие люди не останутся без внимания властей и спецслужб.



Екатерина Агеева, специально для "Русской Весны"