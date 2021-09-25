Выборы в российскую ГД - снова две беды.., - А.Сошенко

13:16 27.09.2021

Выборы в ГД – две беды…

Вновь: "Догоним и перегоним Америку!"?



Андрей Сошенко



В "новой России" с выборами было всегда сложно и неоднозначно… и с точки зрения фальсификаций Методов и способов – тьма! Создается впечатление, что с течением времени, а сейчас еще и с переходом на дистанционное голосование (пока не повсеместно) и увеличением времени для голосования, просторы для возможных махинаций, как минимум, не уменьшаются.



В России сейчас две беды. Нет, не дураки и не доро́ги. Относительно выборов две беды: искусственная политизация и "окно Овертона".



Первая беда – искусственная политизация. Она является одной из граней следования России в арьергарде мирового либерализма, переходящего в трансгуманизм. Запад в этой "системе координат" летит в тартарары. Самый яркий пример – выборы президента США в 2020 году. Зачем современная Россия изначально пошла путем культа политических партий в вопросах формирования органов управления? Причем, начиная с "лихих 90-х", только усиливая политизацию. Напомню, что, например, в 90-х и начале "нулевых" та же Государственная Дума выбиралась только наполовину по партийному принципу, вторая половина депутатов могла избираться (заявляться на выборы) путем самовыдвижения не по партийному принципу. И эта неестественная для России политизация относится не только к выборам, но и к принятому порядку формирования Совета Федерации, назначению высоких руководителей в исполнительные органы власти. Отражает ли порядок формирования Государственной Думы исключительно по партийным системе требования и ожидания нашего общества? В абсолютной степени – нет.



Более ста лет тому назад политизированные деятели от различных партий в Государственной Думе подтолкнули страну к последующей трагедии. Политические партии в борьбе между собой способствуют только разделению общества, полифонии мнений и заявлений, межпартийной ругани, но никак не консолидации общества.



Зачем, по чьим настоятельным рекомендациям Путин в свое время усилил партийную составляющую в формировании органов власти? Ведь было время, когда он читал и цитировал Ивана Александровича Ильина.



И.А. Ильин писал: "Партийность как бы прямо создана для того, чтобы отбирать худших, которые образуют какое-то молчаливое "общество взаимопомощи", прикрывают взаимные растраты, худые дела и даже преступления и создают в государстве комплот безответственности и бессовестности".



И о правящих партиях говорил И.А. Ильин: "Установление партийной монополии никогда и нигде не приведет к добру: лучшие люди отойдут в сторону, худшие повалят в партию валом; ибо лучшие мыслят самостоятельно и свободно, а худшие готовы приспособиться ко всему, чтобы только сделать карьеру".



Искусственная политизация – это разделение народа по политическим предпочтениям, вместо объединения на единых устремлениях развития государства. Многие избиратели, наблюдая за откровенными склоками партий и кандидатов от разных партий, просто не желают голосовать. Лишь путем огромных административных усилий центральной власти удается сохранить видимость заинтересованности людей в голосовании по партийным спискам. Но внутренней, глубинной заинтересованности у избирателей участвовать в голосовании нет. И не может быть. Думается, что партийная организация управления в России приходит к своему апогею, за которым может последовать только политический кризис.



Все уши прожужжали из "ящика" и в соцсетях накануне выборов, что выбор избирателей должен отразить усиливающиеся ожидания перемен и полевения общества. Все сделали политтехнологически, посредством административного ресурса и небесспорного подсчета итогов голосования, чтобы как бы подтвердить эти тенденции. Так, зачем-то просто втянули в Думу партию "Новые люди". Как, каким образом? Об этом отмечал в материалах ""Новых людей" ведут в парламент" и "Новая Дума - "Новые люди"?"



Как это все знакомо по "лихим 90-м". Вновь – "перемен требуют наши сердца"! На самом деле эти "тенденции" подсовывают, искусственно создают. Разве таких "новых" ждали избиратели в России? Но им подставляют именно таких "новых".



Никакой тенденции на полевение – также нет. Дело в том, что сегодня "полевение" подспудно приравнивается к стремлению к трансгуманистическим "ценностям", расчеловечиванию человека, то есть к тому, что в полный рост процветает на Западе. Никакого отношения к реальному социализму в СССР времен Сталина-Брежнева это не имеет. Или имеет, но в спекулятивных целях. Если уж и говорить об исторических аналогиях, то под "полевением" имеется в виду троцкизм. И именно в эту сторону сейчас будут пытаться разворачивать КПРФ со всех сторон, пристегивая к ним всякую нечисть наподобие навальнят.



Выбор "электората", говорят? Вопрос дискуссионный насчет результатов выборов: насколько реально проголосовали так избиратели, а насколько свое дело сделали, скажу мягко, избирательные "технологии" и методики подсчета голосов?



А вообще, если говорить в целом, то это – издевательство над народом. Вместо того, чтобы основаться на сакральных глубинных смыслах и ожиданиях народа, "модераторы" (они же – "пятая колонна") все продолжают "моделировать" народ, объяснять миллионам избирателей, чего те хотят. Подсовывать смыслы, которые внутренне не принимаются людьми.



Вторая беда – "Окно Овертона". Об этом говорил неоднократно. В России в мае 2020 года были приняты законы, в соответствии с которыми избиратели могут голосовать на выборах и референдумах дистанционно. И время на голосование теперь "резиновое" по сравнению со всеми предыдущими выборами в России (в данном случае, на этих выборах в ГД – три дня). Непонятно, как с одной стороны можно воочию видеть деградацию избирательной системы США, приведшей к беспрецедентным фальсификациям там, а с другой – подгонять российскую избирательную практику к американской?! И – для чего? Зачем три дня голосования? Зачем электронное голосование?



Что творили в техническом плане в Москве на "электронном голосовании", можно посмотреть в материале "Завтра". Один из выводов: "Венедиктов публично объявил, что из 1,9 млн москвичей, проголосовавших дистанционно, 307 тысяч позже поменяли свой выбор (иные - не единожды). Но в России нет ни одного правового документа, разрешающего переголосовывать на выборах". Вот так считали, вот так подсчитывали. Вместо того, чтобы привлечь к суду тех, кто нарушал законодательство. И речь не только о конкретных "платформах" или функциях переголосования, а вообще сама система ДЭГ, как бы ее ни совершенствовать, потенциально ориентирована на махинации.



Даже "Незыгарь" с иронией писал до выборов: "Думская гонка подходит к финалу. Менее чем через 48 часов страна перешагнет порог новой политической реальности, когда будет оглашен главный исход электорального сезона 2021 года - дистанционное электронное голосование не только побило рекорд по комфортности и эффективности "возвращения обывателя в политический процесс", но так же подняло этот процесс на новый уровень суверенности и безопасности, на корню исключив все возможные фальсификации и вмешательства… Инсайдеры констатируют новую аппаратную победу "цифрой партии" - выборы в РФ наконец обрели путь к тотальной суверенности через внедрение "передовых цифровых и криптографических технологий". При этом в ходе интеграции новых правил игры попутно удалось разрешить давнюю проблему суверенности страны от влияния транснациональных ИТ-гигантов… Дисперсия социальной динамики проложена, конъюнктура готова. С каждым последующим годом скорость провода цифровой электоральной системы по окну Овертона будет кратно нарастать. Сейчас 10%, в 2022 - 30%, в 23-ем - 60% и к старту операции-2024 - 80%. Как верно подметили единороссы в одной из своих интернет-реклам, Россия уже управляется не на механике. Транзит выходит в активную фазу, и его исход в момент сможет быть развернут тем, кто нажимает на кнопку", - резюмирует инсайдер".



Надоел дешевый прием адептов электронного голосования, впрочем, как и вообще "электронного общества", – "кто против электронного голосования, тот против прогресса". Более маргинальной спекуляции придумать сложно. Какая связь? Основной вопрос: на что направлена "электронка" в данном конкретном случае: на благо или на фальсификацию? То же самое относится к любому иному аспекту "цифры". "Искусственный разум" и "цифра" для развития общества в конкретной сфере применения или для подмены смыслов, для создания виртуальной действительности?



И по увеличению количества дней на голосование – то же самое. "Удобством" для избирателей озабочены реформаторы избирательной системы? Или дополнительными возможностями для махинаций?..



И возвращаясь к "партейности". Еще одна тенденция, которую рисуют "модераторы", - укрупнение партий. Так в будущем у нас и доведут до двухпартийной системы, как в США… А что сейчас в США? Вот "ихний" бывший первый заявил, что Соединенным Штатам придет конец в ближайшие три года. "Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется", - небезосновательно заявил Трамп.



А мы, в России, значит, вновь: "Догоним и перегоним Америку!"? И в "партейности", и в выборной системе?