Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий, - Ренат Абдуллин

13:18 27.09.2021 Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий

Рост цен на голубое топливо спровоцировал Китай, ситуацию решит Россия



Одним из главных вызовов для Европы, кроме пандемии коронавируса, стал резкий рост цен на газ. Сообщения все тревожнее: пишут об остановке предприятий, нехватке продуктов и перспективе "необогреваемой" зимы. Мы разбирались, в чем причины кризиса, как на него реагируют правительства и простые граждане и каковы перспективы его преодоления.



Цены на газ за восемь месяцев 2021 года в Европе выросли втрое и продолжают подниматься. Многие простые европейцы просто не в состоянии оплатить новые счета с возросшими суммами.



По данным AFP со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) в Брюсселе, газохранилища Евросоюза заполнены примерно на 71%. Это значительно меньше, чем в прошлые годы, когда уровень заполнения обычно достигал 90%.



Тревожные формулировки в ряде СМИ о "полупустых" и даже "пустых" газохранилищах не вполне соответствуют реальной картине в целом. Но есть отдельные примеры: крупнейшее во всем ЕС немецкое газохранилище Rehden заполнено меньше, чем на 5%, (год назад было 87%). А с учетом того, что это хранилище снабжается российским топливом, не удивительно, что в прессе и истеблишменте косо смотрят на российских поставщиков, подозревая их в политической игре.



Теоретически при запасах в европейских хранилищах на уровне 70% газа может хватить до конца зимы, если, конечно, холода окажутся не очень сильными и продолжительными. Но проблема заключается не только в дефиците газа как таковом, но и в связанном с этим ростом цен и перебоями с продовольствием. В ряде европейских стран уже не хватает удобрений, нечем охлаждать ядерные станции, газировать напитки и даже оглушать свиней на скотобойнях. Само собой, растут и счета за электричество и газ.



Как сообщает Deutsche Welle, несколько десятков региональных и местных компаний, снабжающих газом конечных потребителей в Германии по среднесрочным контрактам, задрали подняли цены или объявили об их предстоящем повышении. В среднем стоимость выросла на 11,5% - для среднестатистического домохозяйства с годовым потреблением в 20 тысяч киловатт-часов, которое платило 1516 евро в год, финансовая нагрузка вырастет на 172 евро в год. Само по себе это не так страшно, но не избежать и сопутствующего роста других расходов.



"У многих, даже имеющих нормальную работу, людей здесь действительно едва хватает денег для оплаты счетов, - рассказал "МК" живущий в Германии американец Пол Виллегас. - Конечно, никто не отказывается от отопления (хотя это и можно сделать), но друзья рассказывают, что им пришлось урезать расходы на другие вещи. В прошлом году люди вынуждены были потратить накопления, которые обеспечивали спокойную жизнь, а сейчас многим приходится тратить практически всю зарплату. В Германии ситуация тем хуже, что правительство не пытается как-то компенсировать потери".



Действительно, власти ФРГ, в отличие от многих партнеров по Евросоюзу, пока воздерживаются от государственной помощи в условиях энергетического кризиса. В то же время даже небогатая Греция выделила значительные средства на частичное покрытие расходов: каждой семье как минимум до конца отопительного сезона будет выделяться по 9 евро ежемесячно, а малоимущим - до 20.



По схожему пути пошли Испания и Франция, правда, они решили обойтись единовременными выплатами - от 100 до 200 евро до конца зимы, в зависимости от доходов отдельного домохозяйства. Италия выделила на временные дотации до 3 млрд евро.



Но если континентальные державы хоть как-то могут повлиять на ситуацию, перераспределяя потоки и средства из общеевропейского бюджета (в Еврокомиссии, по данным инсайдеров, обсуждается принятие консолидированных мер по поддержке населения ЕС), то гордая Великобритания, с пафосом выходившая из Евросоюза, оказалась в совсем незавидном положении.



Подорожание газа привело к тому, что летом американские владельцы закрыли два британских завода по производству минеральных удобрений, что сразу же сказалось на сельскохозяйственном отрасли, и некоторые эксперты не исключают продовольственного кризиса в стране, которая предпочла самообеспечение.



Дорогой газ сделал выпуск удобрений в Британии нерентабельным, фермеры остались без селитры и мочевины. И, что еще важнее, без побочного продукта их производства, - углекислого газа, дефицит которого создает огромные проблемы в пищевой отрасли и сельскохозяйственной индустрии.



Пока, впрочем, в Лондоне нашли временное решение, перечислив партнерам из США деньги на перезапуск комбинатов. Однако очевидно, что ситуацию это радикально не поменяло.



Так, в частности, уже поступают сообщения о просьбах Британии в поставке продуктов извне. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, британский премьер-министр Борис Джонсон лично обратился к нему на полях Генассамблеи ООН с просьбой о поставках продовольствия. Бразильский лидер уже передал поручение своему министру сельского хозяйства Терезе Кристине.



Советник Байдена посулил Европе талоны на топливо из-за "Газпрома"



В Лондоне, кстати, сочли утверждение Болсонару не вполне корректным - было высказано предположение, что речь идет о поставках индюшек, после того как британские производители птицы заявили, что вызванная Брекзитом серьезная нехватка рабочих рук может привести к тому, что этих традиционно подающихся к Рождеству птиц не хватит всем желающим. А по данным веб-сайта Poultry World, Бразилия занимает третье место в мире по производству мяса птицы, включая курятину и индюшатину, и в прошлом году экспортировала в ЕС 12,5 млн тонн этого товара.



Как пишет The Guardian, нехватка водителей и сборщиков урожая, а также углекислого газа, используемого для оглушения животных при убое и выработке сухого льда для сохранения свежести продуктов, привели к опасениям, что некоторые товары пропадут с прилавков британских магазинов в преддверии Рождества.



"Разговоры о нехватке продуктов действительно идут и в интернете, и в прессе, - рассказал "МК" Дэвид Блинкенсопп из Шеффилда. - Пока что никакого дефицита нет, но счета за газ выросли. На самом деле люди вновь вернулись к проблеме Брекзита. Среди знакомых есть даже те, кто раньше активно выступал за выход из Евросоюза и участвовал в референдуме, а теперь говорит о том, что неплохо бы "вернуться". Разумеется, власти на это не пойдут. Некоторые продукты подорожали - причем не только европейские, но и британские".



Впрочем, как отметил Дэвид, говорить о какой-то панике пока не приходится: за период пандемии британцы уже привыкли к самым разным проблемам, поэтому речь идет лишь о высказывании недовольства выходом из ЕС.



На Даунинг-стрит призвали британцев не паниковать после заявления компании BP о том, что на некоторых автозаправочных станциях может возникнуть нехватка топлива, а управляющий директор одной из сетей супермаркетов предупредил, что поставки продуктов могут оказаться под угрозой в течение нескольких дней (но не недель).



Топливные проблемы в Британии, судя по всему, возникают не только с газом, но и с бензином. Ассоциация розничных торговцев бензином предупредила британских водителей, чтобы они держали заполненными как минимум на четверть топливные баки на случай, если возникнут перебои с горючим.



Хотя зарубежная пресса и пестрит аналитическими статьями о том, что к европейскому газовому кризису причастна Россия, а несколько европарламентариев на днях попросили Еврокомиссию проверить, не манипулирует ли "Газпром" ценами, чтобы ускорить одобрение "Северного потока-2", собеседники "МК" из Европы заявили: на бытовом уровне этот фактор практически не обсуждается, взгляды простых граждан устремлены, в первую очередь, на собственные правительства.



"Да, мы все видим сообщения о вашем "Северном потоке", но мало кто вникает, что это такое, - говорит Пол Виллегас. - Людей заботят их собственные доходы и здоровье".



Помимо "российского фактора" наблюдатели, конечно, выделяют и другие корни кризиса: погодные изменения (суровая зима сменилась очень жарким летом), ограничения в связи с пандемией COVID-19 и даже переход ряда европейских стран к "зеленой" энергетике. Одним из факторов называют и сокращение в Европе собственного производства газа (истощение запасов в Северном море - плюс несколько норвежских газовых месторождений встали на плановый ремонт).



Однако, как отметил в разговоре с "МК" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, главная причина в другом.



"Основной, фундаментальный фактор, подавляющий все остальные, заключается в том, что азиатская экономика растет огромными темпами, и, соответственно, Китай наращивает объемы потребления газа. КНР первой вышла из пандемии коронавируса, восстановив свои экономические показатели, и только за этот год китайцы увеличили потребление газа на 14% , а импорт - на 20%, - подчеркнул эксперт. - Конечно, в таких условиях китайская сторона формирует дефицит - в том числе, и на азиатском рынке. Цена на сжиженный природный газ (СПГ) повышается, и все его поставщики отправляют свой товар в Азию. На протяжении всего 2021 года Россия поставляет одинаковые объемы, а цена постоянно растет. Значит, не Москва создает дефицит".



Сентябрь, напоминает Юшков, стал периодом паники на бирже: сообщения о том, что газовые запасы в Европе малы, как никогда, повлияли на рост цен. Сказалось и то, что "Газпром" не стал на первые два месяца осени брать на себя прокачку дополнительных объемов газа, как делал это ранее: это также озаботило трейдеров.



По мнению аналитика, газовая проблема в Европе может быть частично решена в ближайшее время: "Во-первых, если само по себе потребление газа сократится, то и цена на него упадет. Во-вторых, зимой частично вернется СПГ из России, производимый на Ямале. Сейчас его отправляют в Азию, но в декабре ледовая обстановка станет хуже, и часть танкеров станет выгоднее отправлять в Европу. Наконец, ситуацию должен изменить запуск "Северного потока-2": даже фейковые сообщения о том, что по нему начались поставки, приводили к падению цен на бирже".



Ренат Абдуллин Источник - МК

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