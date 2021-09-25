Новый Робинзон. Путин в Сибири, - "СП"

14:48 27.09.2021

Путин - Шойгу: "Эх, хвост, чешуя 2.0…"

А раньше ВВП уединялся на природе с ДАМом

Александр Ситников



На фото: президент России Владимир Путин (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отпуска.



В эфире телеканала "Россия 24" показали репортаж отдыха Путина и Шойгу. Получилось что-то вроде фильма "72 часа в Сибири". Президент переночевал в палатке, на что министр обороны, оценивая ее размеры, пошутил: "Солидно". ВВП отреагировал в духе КВН: "надо лучше работать", после чего они вдвоем дружно посмеялись. Возможно, это намек на скромные доходы лидера России, который якобы не может себе позволить большего…



Министр обороны вежливо поинтересовался изображением камина на палатке главы государства. Вероятно, Сергей Кужугетович намекнул на каморку папы Карло, который тоже довольствовался только нарисованным очагом. Хозяин палатки и Кремля не растерялся и отреагировал со знанием дела: "Между прочим, он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите".



Охотнее всего за "медведей" голосуют больные и невменяемые

Глава оборонного ведомства не стал больше иронизировать над верховным главнокомандующим, напротив, оценил креатив начальника: "Посидеть у огонька - хорошо придумано", и вообще "уютненько".



Судя по фильму, двум простым российским мужикам, которые решили "оторваться" на природе, было "хорошо придумано" и погреться у костра. Впечатлений и впрямь было много. Организаторам поездки однозначно удалось угодить президенту и министру обороны. Например, совершенно "случайно" поблизости оказались благородные олени - маралы, которые поразили ВВП размерами и скоростью.



"Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - рассказал о своих впечатлениях Владимир Владимирович и тут же предложил отправить оленей на Олимпийские игры. Чем зря по лесам носиться и пугать президента - пусть приносят пользу России. Видать, с бегунами у нас не очень-то, да и дарить по БМВ за золото животным не надо.



Понятно, что это шутка, на которую, однако, еще неясно, как отреагируют лидеры "семерки". Вон, у Байдена отняли на всякий случай ядерный чемоданчик, тоже, видимо, неудачно что-то сказал…



Из западной прессы первым отреагировал на мини-фильм "72 часа" британский портал Daily Mail, давно уже неравнодушный к ВВП. Он опубликовал статью "Холодный фронт - Кремль публикует фотографии Путина во время его охотничьего отдыха в Сибири с верным министром обороны, чтобы „преуменьшить новые слухи о его здоровье"".



"Шойгу дразнил российского лидера мнимым камином, но Путин приказал: „Вам не следует смеяться", потому что этот инфракрасный обогреватель, хотя и не был настоящим очагом, все еще согревал его палатку", - пишет DM. А еще издание сообщает о радости российского лидера от того, что тот остался в живых. "Хорошо, что они не попали в нас - они почти попали", приводит слова ВВП Daily Mail, имея в виду тех самых оленей, которых Владимир Владимирович был бы не против отправить на Олимпиаду.



По мнению автора статьи Уилла Стюарта, "72 часа в Сибири" должны отвлечь обманутых россиян от итогов выборов в Госдуму. Он пишет:



"Отпуск в Сибири закончился 8 сентября, но первые кадры появились только сегодня в Москве. Это следует за парламентскими выборами, которые Кремль назвал свободными и справедливыми, но коммунисты вышли на улицы в эти выходные, чтобы заявить о масштабной фальсификации голосования. Независимый аналитик по выборам Сергей Шпилькин утверждал, что мошенничество привело к тому, что к пропутинскому голосованию „Единой России" было добавлено 14 миллионов голосов".



А еще Daily Mail предполагает, что ВВП готовится к тайной операции, и фильм должен продемонстрировать россиянам, что лидер в полном порядке. Он бодро ходит по горам, водит джип, спит на походной кровати и даже не боится медведя. Кстати, о косолапом. Пресс-секретарь Песков, комментируя встречи с дикими животными, сказал: "Медведь, он же видит, что это Путин".



Но есть один любопытный и даже символичный момент. В фильме показано, что Путин и Шойгу вместе порыбачили, и в катере главы государства оказалась щука. Как здесь не вспомнить, что раньше Владимир Владимирович тоже уединялся на природе с другим политическим спутником - Дмитрием Анатольевичем. Причем по удивительному стечению обстоятельств одна их совместная рыбалка тоже закончилась пойманной щукой, которую показало ТВ. Правда, тогда на спиннинг эту рыбу выловил Медведев, на тот момент президент России. Произошло это 16 августа 2011 года на Волге, в Астраханской области.



Удивительно, но 10 лет назад эксперты тоже гадали, каким будет транзит власти. И поскольку рыбацкие трофеи Владимира Владимировича, судя по всему, были скромнее, чем у Дмитрия Анатольевича, делалось даже предположение, что Медведев останется на второй срок. Типа, чья щука - тому и мандат президента.



Эксперты назвали тогдашнюю рыбалку ВВП с ДАМом гламурной, поскольку каждому дуумвиру подогнали катер Buster Magnum с V-образным шестицилиндровым двигателем Suzuki DF-225. Простому люду, который отправляется на речку в обычных российских болотниках и на дюралевой облезлой "казанке", такая прогулка премьера (Путина) и президента (Медведева) очень даже не понравилась.



Дескать, сварили бы ухи "с поленом", выпили бы под нее по сто граммов, а там, глядишь, поговорили бы по-мужски за жизнь - вот это было бы по-нашему, по-российскому. Похоже, ВВП точно уловил настроение народа и сегодня демонстрирует в большей степени нормальный мужской отдых: джип, палатка, рыбалка, костер… пусть и без сто грамм. Негоже главе государства пропагандировать алкоголь.



Короче, тогда дуумвират состоял из Путина и Медведева, значит, такие сигналы, как ловля рыбы на Волге или совместное катание на велосипедах, должны были показать, что Россией правит тандем, а дружба является залогом стабильности государства. Мол, двоих "силачей" свалить намного труднее, чем одного.



Следовательно, такие публичные пиар-акции тогда и сегодня предназначались и предназначаются в большей степени так называемым элитам, с той лишь разницей, что сегодня не следует демонстрировать лояльность Медведеву.



Как известно, Кремль не делает ничего просто так: слишком уж большая роскошь для главы государства оторваться "72 часа в Сибири".



Иначе говоря, три дня Путина с Шойгу с большой долей вероятности означают, что прежний тандем умер! Значит - да здравствует новый тандем! В любом случае, так называемые либеральные элиты, которые тешили себя прозападными переменами, связанные то ли с "болезнью" ВВП, то ли с надеждами на своего преемника, должны понять: если уйдет Путин, то придет Шойгу. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Сергей Кужугетович все чаще присутствует на политической сцене, тогда как Дмитрия Анатольевича убрали из публичного пространства во время выборов в Госдуму. Чтобы не портил картину маслом "Победила „Единая Россия"".