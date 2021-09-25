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Ташиев в свой день рождения поехал искать кыргызское золото в Швейцарию
15:23 27.09.2021

27 сентября 2021 - Анвар Ажиев

Ташиев поехал искать кыргызское золото

Сегодня председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев вылетел в Женеву. Журналист Откурбек Рахманов в своем Facebook написал о том, что его поездка проходит в деловом качестве и связана с расследованием дела по Кумтору.

Других подробностей этого визита Рахматов не раскрывает. Отмалчивается пока и и пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Так зачем же глава ГКНБ мог полететь в Швейцарию? Вариантов два.

У Ташиева сегодня день рождения. Он летит в Женеву по важному вопросу
Возможно, поездка связана с переговорами с Centerra Gold Inc. Не исключено, что канадские инвесторы могут попытаться "наладить мосты" с Кыргызстаном на нейтральной территории.

Не менее убедительная версия заключается в том, что именно в Женеву ведут "золотые следы" расследования по самому резонансному в истории независимого Кыргызстана делу. Не исключено, что швейцарские правоохранительные органы согласились пойти навстречу кыргызстанским правоохранителям в части расследования коррупционных схем, связанных с Кумтором, и готовы предоставить нашим расследователям какие-то документы, способные помочь в выявлении истины.

Напомним, золото долгое время оставалось основным экспортным товаром Кыргызстана, а Швейцария - главным его покупателем. На эту европейскую страну приходилось 42 процента от всего объема экспорта Кыргызстана, как ранее отчитывались профильные ведомства.

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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев летит в Женеву - город в Швейцарии. Об этом в соцсетях написал генеральный директор телеканал "Region" Откурбек Рахманов, поздравляя его с днем рождения.

Сегодня главе Госкомитета нацбезопасности КР исполняется 53 года.

"Однако, Камчыбек Кыдыршаевич утром 27 сентября вылетит в Женеву по самому важному в стране вопросу "Кумтор". Настал день решить судьбу "Кумтора". (...)", - отметил журналист.

К слову, пресс-служба ГКНБ официально ни о какой рабочей поездке Камчыбека Ташиева в Швейцарию не сообщала.

Источник - vb.kg
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