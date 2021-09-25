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|Шыкмаматову дали генеральский чин и уволили из министра инвестиций Кыргызстана
16:43 27.09.2021
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 сентября, принял министра инвестиций страны Алмамбета Шыкмаматова.
Как сообщила пресс-служба президента, глава государства заслушал информацию о текущей деятельности Министерства и предпринимаемых мерах по улучшению инвестиционной привлекательности и увеличению притока иностранных капиталовложений в экономику Кыргызстана.
В І полугодии 2021 года приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 95,4%. В настоящее время в сопровождении находятся 5 проектов на сумму $323, 5 млн. В 2021 году запущены 2 проекта на общую сумму $75 млн.
Министерство проводит работу по реформированию торгово-промышленной палаты, разрабатывается новая редакция закона об инвестициях, запускаются Кыргызско-Узбекский и Кыргызско-Венгерский фонды развития и др, говорится в сообщении.
Вместе с этим, А.Шыкмаматов сообщил о своем намерении принять участие в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш, в связи с чем подает заявление об отставке с занимаемой должности министра инвестиций.
Президент выразил готовность принять его отставку и поблагодарил его за проделанную работу.
Также в соответствии с указом главы государства А.Шыкмаматову присвоен классный чин "Государственный советник государственной гражданской службы 3 класса".