 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.09.2021
17:56  Туркменскую активистку Дурсолтан Таганову задержали в Стамбуле и направили в депортационный центр
16:58  Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid, - Le Figaro
16:43  Шыкмаматову дали генеральский чин и уволили из министра инвестиций Кыргызстана
15:23  Ташиев в свой день рождения поехал искать кыргызское золото в Швейцарию
14:48  Новый Робинзон. Путин в Сибири, - "СП"
13:18  Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий, - Ренат Абдуллин
13:16  Выборы в российскую ГД - снова две беды.., - А.Сошенко

09:52  В Швецию возвращаются "жены джихада". Черные вдовы еще покажут старушке Европе
09:38  Главарь ошских ОПС Ташиев сообщил, что раскрыл 2 мафии
08:42  Евразийская ООН. Новый континентальный порядок, - Николай Коньков
07:57  Талибы признали, что перебрасывают войска на таджикскую границу - "для устранения угроз"
07:53  "Талибан" казнит людей, но хочет получать гуманитарную помощь, - Д.Моисеев
07:51  Окончательные итоги выборов в Германии. Окончательно ничего не ясно, - "Къ"
07:48  Хаттабычи. Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды
07:42  Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла? - Д.Ашимбаев
00:58  Пленник Назарбаева: 7 лет тюрьмы казах получил за Русский мир
00:53  Гибридная война Запада против России чревата катастрофой, - А.Гегамян
00:51  Афганистан: проигравшие и выгодоприобретатели, - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:49  США создали глобальный антикитайский заговор, - Г.Мирзаян
00:47  Мир не видит смысла в появлении "Великого Турана", - Д.Седов
00:44  Дипломатия заложников: Китай переигрывает США, а у России кишка тонка
00:36  Туркменистан отмечает праздник, которого нет, - С.Айтаков
00:35  В Ираке обнаружилась израильская "пятая колонна", - И.Субботин
00:22  Китай своих не сдает. Трехлетняя эпопея с задержанием в Канаде финдиректора Huawei завершилась хэппи-эндом
00:14  Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана
00:00  Почему мы не гордимся этническим казахом Исматулла Максумом – одним из вождей афган-моджахедов, духовным патроном самого А.Ш. Масуда, – Н.Нуртазина
Воскресенье, 26.09.2021
23:23  Китаю не нравится "четверка" и независимость Тайваня, - Г.Петров
21:02  Выборы в Германии закончились вничью - победил Лашетт и... Шольц. "Альтернатива" берет 11%
19:52  Кыргызстанская супер-вумен Валя Шевченко нокаутировала американкку Мерфи и защитила пояс UFC
13:10  "Ферганские зятья": Теневой олигархат семьи Мирзияевых
12:48  УкрДурь. Зачем олигархическая власть принимает закон против олигархов, - В.Пойманов
12:32  Россия вводит войска (ЧВК Вагнера) в Мали. По просьбе официальных властей
12:27  "Мигрантов надо депортировать", - лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла
12:26  Кремль возьмет Турцию за те самые помидоры
12:24  Нефтяные цены растут не просто так, - И.Галактионов
10:04  Меня пытались подставить срезав голову с памятника Улугбеку, - Мирзиеев мемуарит
10:01  УзбПравозащитницу В.Чупик задержали в России и грозятся выдать на родину
09:17  Климатическая афера глобалистов, - В.Малышев
09:09  В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русского мальчика
08:56  Вице-президентом Международной федерации хоккея избран... кыргыз Айваз Оморканов
08:35  Зачем Киргизии заигрыши с талибами? - Бакыт Бакетаев
08:00  На тройственный западный союз AUKUS Москва и Пекин ответят "ходом конем", - "СП"
00:10  Государственный инвестиционный фонд – "копилка" для конгломерата, связанного с первой семьей Узбекистана
Суббота, 25.09.2021
22:10  Висит туша... В Афганистане начали потихоньку публично казнить правонарушителей
21:52  Таджикистан вернул Киргизии двух пленных школьников
19:39  Кыргызский дуумвир Ташиев стал почетным аборигеном (жителем) Алайского района
15:33  Загадочный народ этруски - это кочевники Прикаспия! Исторические сенсации благодаря генетике
15:29  Казахстан принял новую "Концепцию строительства и развития Вооруженных сил"
12:36  США сами толкают Россию к Китаю, - Даг Бендоу
12:34  История Беназир. Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
12:33  Заучили на будущее: как завершились крупнейшие совместные маневры ШОС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid, - Le Figaro
16:58 27.09.2021

24 сентября 2021 г.
Себастьян Фаллетти | Le Figaro

(...) "Пять лет тюрьмы. Такую высокую цену заплатил Ле Ван Три за поездку на мотоцикле из Сайгона в свой родной город Камау, расположенный в дельте Меконга. Вьетнамский суд вынес суровый приговор 28-летнему мужчине, виновному в уклонении от 21-дневного карантина, установленного муниципальными властями, и в заражении Covid восьми человек. Драконовский приговор, назначенный коммунистическим режимом, который долгое время гордился своим успехом в борьбе с вирусом, но настигнутый вариантом Дельта, теперь заблокировал страну, как никогда раньше с начала пандемии. Китайский старший брат с лета также насторожился, даже ввел трехнедельный карантин перед вылетом для тех редких путешественников, которые прибывают из Португалии или Бахрейна, и которым затем придется соблюдать уже введенные трехнедельные сроки самоизоляции для всех прибывающих в Пекин! Вторая по величине экономика мира не планирует частично открывать Великую карантинную стену до конца 2022 года и проведения съезда партии, имеющего решающее значение для будущего своего президента Си Цзиньпина", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"Несмотря на то, что Европа и Соединенные Штаты постепенно открывают свои рестораны, офисы и границы благодаря достижениям в области вакцинации и со сдержанной надеждой представляют будущий постковидный период, Восточная Азия с момента появления более заразного варианта Дельта еще больше забаррикадировалась", - говорится в статье.

(...) "После эффективного управления первым годом пандемии, когда удалось резко ограничить количество смертей, Восточная Азия оказалась в ловушке своей тщательно выстроенной стратегии нулевого Covid и с большим трудом включается в следующий этап открытия для мира, рискуя подорвать оживление мировой экономики. Эти спрятавшиеся за своими защитными границами страны-экспортеры поддались синдрому кокона, опасаясь вновь открыть свои двери в неспокойный мир и научиться "жить с" вирусом, которого они боятся, как чумы, невзирая на появление вакцин. Такое медицинское, культурное и экономическое разделение между Западом и регионом, служащим движущей силой глобализации, усугубляется в ходе пандемии, что имеет серьезные геополитические последствия, которые уже сказываются на компаниях, разделенных семьях и умах", - указывает автор публикации.

"Подобный разрыв объясняется, прежде всего, относительной задержкой вакцинации в Азии из-за трудностей с поставками, зачастую слишком запоздалыми заказами и первоначальным накоплением доз западными странами. За исключением Сингапура и Китая, в большинстве азиатских стран уровень вакцинации значительно ниже, чем в Европе, включая такие развитые страны, как Южная Корея или Тайвань, из которых соответственно только 43% и 7% жителей полностью вакцинированы, по сравнению с более 70% в ЕС", - пишет Le Figaro.

(...) "Китай привит уже более 2 млрд доз, и дела у него идут лучше, чем у большинства его соседей, однако низкая эффективность его вакцин омрачает картину и вызывает нервозность Пекина, который превратил управление пандемией в ставку по политической легитимности", - комментирует Фалетти.

"Стратегия нулевого Covid оказывается непригодной перед лицом более заразного варианта и вызывает серьезную усталость населения, как теперь признают некоторые лидеры в регионе, например, в Австралии, вынужденной вводить локальные ограничения, несмотря на закрытые границы, - сообщает журналист. "Пора выбираться из пещеры", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон, объявив о радикальном изменении стратегии и постепенном открытии границ "острова-крепости", как только будет вакцинировано 70% населения".

(...) "Однако правительства Восточной Азии сталкиваются с культурным фактором, исходящим из глубин веков, который угрожает региону длительной изоляцией: это подсознательный страх перед вирусом, который неотступно преследует жителей, пострадавших от травм эпидемии SARS в 2003 году. К тому же эти общества все еще в значительной степени подвержены влиянию традиционной медицины, а вера в науку и "пастеровская революция", унаследованные от западного Просвещения, остаются там поверхностными. В этих зачастую авторитарных политических системах рефлекс защиты преобладает над свободой, особенно среди стареющего населения, которое боится открытия границ, что является синонимом риска", - поясняет журналист.

"Эммануэль Макрон или Борис Джонсон не решаются принять меры, ограничивающие свободу передвижения своих сограждан, но немногие избранные азиатские лидеры, такие как Мун Чжэ Ин в Сеуле или Цай Инвэнь в Тайбэе, вряд ли будут опасаться, что их накажут на выборах за попустительство в тех странах, где нескольких новых случаев оказывается достаточно для того, чтобы забить тревогу. И появление вакцин с трудом меняет ситуацию. "Мы должны убедить наше население в том, что отныне значение имеет не количество случаев, а число смертей, которое снизилось благодаря вакцине", - признается один высокопоставленный дипломат из Сингапура, где привиты 80% жителей, но они все равно остаются забаррикадированными. Научиться "жить с вирусом", который до сих пор изображается как чума, представляется психологической стеной, которую сложно преодолеть в конфуцианской Азии", - резюмирует Фалетти.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632751080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2021 года №661
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 сентября 2021 года №663
- Президентом Казахстана - Верховным главнокомандующим утверждена новая Концепция строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований
- В столице открыли памятник поэту Абу Абдаллах Рудаки
- Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла?
- Н.Нигматулин: в работе Мажилиса – проект закона о борьбе с отмыванием преступных доходов
- Н.Нигматулин провел встречу со спикером Маджлиси милли Парламента Таджикистана Р.Эмомали
- А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года №642
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  