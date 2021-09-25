Туркменскую активистку Дурсолтан Таганову задержали в Стамбуле и направили в депортационный центр

17:56 27.09.2021

Полиция в Турции планирует задержание других участников туркменского протестного движения



По сообщению Туркменского Хельсинкского фонда по правам человека, вчера, 26 сентября, около пяти часов утра двое полицейских пришли в квартиру, где жила Таганова, но ее не оказалось дома. Полицейские проверили комнаты и передали квартиранту, открывшему им дверь, чтобы активистка пришла в полицейский участок для "подписания документов". Сегодня, когда Таганова пришла в полицию, ее задержали и отправили в стамбульский депортационный изолятор "Селим-паша".



В июле 2020 года Таганова уже провела под стражей несколько месяцев после того, как попыталась провести митинг перед туркменским консульством в Стамбуле. Ее дело получило международный резонанс. Таганову освободили в октябре после обращения 11 неправительственных организаций из разных стран. Позднее она получила документы для легального проживания в Турции.



Из Стамбула поступают сообщения об угрозе задержания и других активистов туркменского протестного движения. Так, после вызова в полицию 24 сентября активист Байрам Аллалыев сообщил правозащитникам, что видел полицейский документ, содержавший фамилии 25 туркменских активистов, включая Азиза Мамедов, Азата Хайтбаева, Джумасапара Дадебаева и др. Полицейский сказал ему, что "получен приказ собрать вас всех и отправить в депортационный центр... На следующей неделе начнем вызывать в полицию. Тем, у кого паспорта не просрочены, лучше выехать в третью страну. Остальных заберем и депортируем в Туркменистан".



В начале сентября руководитель оппозиционного движения "Демократический выбор Туркменистана" Мурад Курбанов, прилетевший из Франции, неожиданно был задержан на паспортном контроле в аэропорту Стамбула и выслан обратно, ему запретили въезд в Турцию до 2026 года.



Некоторые активисты сообщают об усилении давления на их родственников в Туркменистане.



По данным нашего источника, вопрос о судьбе туркменских диссидентов в Турции перешел в разряд "большой политики". Сообщается, в частности, что он включен в повестку дипломатических консультаций, направленных на вовлечение Туркменистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, очередной саммит которого намечен на ноябрь. Одним из условий туркменской стороны стало требование пресечь деятельность туркменского протестного движения на территории Турции.



До недавнего времени Анкара старалась дистанцироваться от этой проблемы, вяло реагируя и на демарши туркменских дипломатов, в частности, после попытки проведения 1 августа митинга перед туркменским консульством в Стамбуле, и на жалобы в правоохранительные органы в связи с нападениями неизвестных на участников акции в тот же день. Но в преддверии подготовки саммита ситуация, как кажется, изменилась.



Впрочем, туркменские власти не особенно полагаются на надежность конъюнктурных турецких обещаний, поэтому Ашхабад прорабатывает и другие варианты. Так, во время недавнего бизнес-визита в Турцию человек, связанный с семьей президента Бердымухамедова, зондировал вопрос запугивания или "наказания" туркменских активистов в Европе и Турции через криминальные структуры. Впрочем, как сообщает источник, предложение не нашло поддержки у турецких партнеров, особенно что касается возможных действий на территории Турции.



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