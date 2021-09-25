 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"По сути я тоже герой... Я дрался возле Белого дома", - кыр-ушлеп-генерал Жапыкеев
18:07 27.09.2021

Жапыкеев: У меня есть большая обида на президента
27 сентября 2021 - Бакыт Басарбек

Жапыкеев: У меня есть большая обида на президента

Экс-глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев в интервью YouTube-каналу "Автор ТВ" заявил, что имеет большую обиду на президента Кыргызстана.

По его словам, он сожалеет, что такие герои как он остались не у дел.

"По сути я тоже герой, так как на площади управлял толпой и не дал ей разойтись. Я дрался возле Белого дома ради будущего нашего народа. Я и раньше поддерживал всегда Садыра Жапарова, требуя освободить его. На выборах более 80 процентов населения поддержало его. Поддержал и я его после его освобождения. Но сегодня у меня есть обида, что все таки финполицию ликвидировали, - сказал он.

В тоже время Жапыкеев поддерживает политику Садыра Жапарова.

"Политику президента можно назвать удовлетворительной, так как он не стал слушать Путина, Эрдогана, Байдена и Си Цзиньпина, а начал вести свою независимую политику", - отметил он.

Источник - vb.kg
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