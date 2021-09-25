Деградация европейских городов, - Игорь Веремеев

20:57 27.09.2021

По улицам Рима и Афин бродят стада диких кабанов, а в Варшаве нечем дышать



Игорь Веремеев



Самому настоящему нашествию диких кабанов подвергся Рим. Как сообщают СМИ, целые стаи голодных и свирепых животных разгуливают по центральным улицам итальянской столицы, не обращая внимания на машины и парализуя дорожное движение. Как cчитает корреспондент в Риме английской газеты Guardian, шайки кабанов, шествующих по улицам города, – свидетельство развала итальянской столицы.



Кабанов, роющихся в кучах мусора, обычно замечали на окраинах города. Но голодные звери становятся все более наглыми и появляются уже в центре. Так, их сфотографировали возле министерства иностранных дел Италии. А недавно группа голодных кабанов окружила женщину на автостоянке супермаркета в Формелло, чтобы затем украсть ее сумки и съесть их содержимое, сообщает Guardian.



"Уже стало очень опасно выйти вечером из дома, чтобы прогулять собачку, – пишет с возмущением в сети житель Рима Витторио Пагано. – Дикие кабаны гоняются за собаками, принимая их за добычу. Это позор для Рима!"



Дело дошло до того, что мэр Рима Вирджиния Раджи, как сообщает газета Repubblica, вынуждена была обратиться по этому поводу с жалобой в прокуратуру, обвиняя в нашествии кабанов власти столичной области Лацио. А министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли заявил, что дикие кабаны давно стали проблемой не только Рима, но и всей Италии. "Может показаться, что это чувствуется только в муниципалитете Рима, но, к сожалению, это не так. Это проблема, о которой мне ежедневно докладывают все региональные советники, все торговые ассоциации всех регионов", – сказал он.



Представитель ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщил, что в Италии насчитывается 2,3 миллиона кабанов, причем после локдауна из-за COVID-19 их поголовье увеличилось на 15%. Кабаны становятся причиной десятка тысяч ДТП на итальянских дорогах. В прошлом году в Италии число автомобильных аварий с участием животных выросло на 80%.



Да что там кабаны! Как пишет Guаrdian, "жители Рима давно сетуют на деградацию города: от усыпанных мусором улиц и лоскутных парков до выбоин и исторических зданий, испещренных граффити". Не говоря уже о толпах шляющихся по столице агрессивных мигрантов из стран Востока и Африки.



А вот зарисовка того, что сегодня происходит в центре итальянской столицы, журналиста популярного еженедельника АиФ: "Получасовой прогулки вокруг главного римского вокзала Термини вполне достаточно, чтобы полностью утратить веру в человечество. Ступая мягко, словно коты, подходят нигерийцы и шепчут на ухо: "Героин, самый дешевый". На стены наклеены плакаты-предупреждения о карманниках – обычно этим промышляют приезжие из Конго. Граждане Ганы близ рынка Траяна подходят к туристам, предлагают купить безделушку, протягивают руку поздороваться и притягивают к себе для объятий – так стараются вытащить кошелек.



Иммигранты из Бангладеш назойливо впаривают китайские сувениры, а эритрейские женщины в покрывалах, усевшись прямо на тротуар, на ломаном итальянском языке просят подаяние. В нос бьет сильный запах туалета, всюду валяются кучи мусора и пищевых отходов. Армейский пост у Колизея (охрану возле достопримечательностей выставили, дабы избежать терактов) отмахивается: "Синьор, это не наше дело – мигрантами занимаются карабинеры". Правда, блюстителей порядка нигде не видно. В 2008 г. американская газета "Бостон глоб" насчитала в Италии 670 000 нелегальных мигрантов. Сейчас называют совсем другие цифры – от одного миллиона и больше…"



Впрочем, такое творится сегодня не только в Риме. Как сообщила греческая газета "Русские Афины", дикие свиньи появились и в пригородах греческой столицы.



Один из жителей фешенебельного пригорода Экали снял на видео поросят дикого кабана, которые пришли в поисках пищи к мусорным бакам на окраине. Дикие кабаны, отмечает газета,– крупные животные, представляющие опасность для человека.



Но и без кабанов в Афинах сегодня полно проблем. "Черной дырой" называет вторую по величине площадь греческой столицы газета "Катимерини". "Как только над раскаленной солнцем столицей опускаются прохладные сумерки, – пишет газета, – как на эту площадь, словно тени из преисподней, начинают стекаться наркоманы. Причем те, кто привержен к такому смертоносному наркотику, как героин. Сначала они осторожно кучкуются в переулках, а их "гонцы" внимательно наблюдают за площадью. Как только полицейские патрули исчезают, весть об этом передается по эстафете, и десятки, а то и сотни молодых бледных граждан с дрожащими руками и лихорадочно блестящими глазами стекаются на площадь. Туда же устремляются и расторопные торговцы героином (в большинстве своем выходцы из Албании и Румынии). Цель одних – во что бы то ни стало раздобыть заветную "дозу", задача других – им ее продать. А под утро на каменных скамейках Омонии нередко находят окоченевшие трупы тех, кто не рассчитал и получил "сверхдозу"...



Как считают в местном отделении полиции, обычно на площади собирается до 500-600 наркоманов, а вообще их число в этом районе достигает около тысяч человек. Мы, говорят полицейские, постоянно патрулируем площадь, но как только патрули появляются, она мгновенно пустеет, наркоманы рассыпаются по окружающим улицам и переулкам: Сократус, Айос Константину, Менандру, на площади Театру, на площади Котция и т.д. Как только полиция уходит, так они снова возвращаются на площадь….", – пишет "Катимерини".



По улицам Парижа дикие кабаны, к счастью, еще не бегают, однако из-за заполонивших французскую столицу мигрантов жизнь в ней тоже становится небезопасной. В городе уже есть районы с выходцами из Алжира и других стран Африки и Востока, куда даже полиция опасается заходить.



За последние сорок лет Франция превратилась из сплоченной страны в территорию, непригодную для жизни, где повсюду царит насилие, а на смену прежней нации и религии пришли мигранты и радикальный ислам, с тревогой пишет обозреватель Figaro Иван Риуфоль.



Другая беда европейских городов – высокий уровень загрязнения воздуха. "Тысячи европейцев умирают ежегодно от высокого уровня загрязнения воздуха", – пишет "Дойче Велле".



По оценкам экспертов, в Польше от загрязнения воздуха ежегодно умирают 45 тысяч человек. По данным ВОЗ, 33 города Польши вошли в число 50 наиболее загрязненных городов Европы 2017 года.



"Смог вполне реален. Вы можете почувствовать его запах", – говорит Анджей Гула в интервью DW. "Люди в Кракове шутят, что можно даже попробовать его на вкус", – добавляет он. Это грустная шутка, потому что загрязнение воздуха буквально убивает тысячи людей в Польше ежегодно.



Ношение маски и проверка уровня смога для многих поляков уже стали частью повседневности. Бывают дни, когда детям и пожилым людям рекомендуется оставаться дома из-за небезопасного уровня загрязнения.



Однако по данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), страна с самым высоким уровнем загрязения воздуха в Европе – Болгария. В ней больше всего людей преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха (в перерасчете на 100 тысяч человек).



О деградации европейских городов упоминает в своей книге "Что делать? Жизнь с упадком Европы" известный историк Дэвид Энгельс. "Достаточно пройтись по пригородам Парижа, Лондона и Брюсселя, проехаться по пустеющим деревням, увидеть собственными глазами уровень образования в школах и университетах, оценить изменение процентных ставок, пообщаться со все более оторванными от действительности национальными и европейскими политическими властями, ощутить растущее смятение и нелюбовь европейцев к своей политической системе, чтобы увидеть, что Запад переживает радикальные преобразования, причем не к лучшему", – заявил он в интервью газете "Фигаро", упоминая о бунтующих в связи с нарастающим кризисом парижанах – "желтых жилетах".



"Наступление ожидаемого большого кризиса можно будет с большими затратами отсрочить на несколько месяцев или лет. Но когда казна опустеет, а система соцобеспечения развалится, мы увидим, что "желтые жилеты" были всего лишь прелюдией к намного более страшным конфликтам", – предупреждает Д. Энгельс.